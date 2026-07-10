Λέσβος: Φωτιά σε δασική έκταση στην Αγιάσο - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 14:30 το μεσημέρι της Παρασκευής (10/7) σε δασική έκταση στην περιοχή της Αγιάσου, στη Λέσβο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει δασική έκταση κοντά στον οικισμό, ενώ οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξή της.

Λίγο αργότερα, στις 14:52, ενεργοποιήθηκε το 112, με προειδοποιητικό μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής, προκειμένου να ενημερωθούν για την πυρκαγιά και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 24 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 12ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν ένα ελικόπτερο και δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Παράλληλα, καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα από μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), το οποίο παρέχει δεδομένα μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας, διευκολύνοντας τον συντονισμό των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο μεταβαίνει επίσης κλιμάκιο του Ανακριτικού Τμήματος Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου, το οποίο θα διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.