ALTER EGO MEDIA: To deal για την εξαγορά του newsit και tlife

Η αξία της Συναλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα των δύο εταιρειών ύψους €2,5 εκ., ανήλθε σε €26 εκ. σε όρους EnterpriseValue.

Η ALTEREGOMEDIA ανακοίνωσε στο Χρημστιστήριο ότι την 15.7.2025, υπεγράφησαν οι ακόλουθες συμφωνίες για την απόκτηση από τις κυπριακές εταιρείες με τις επωνυμίες «TREVANCO INVESTMENTS LIMITED» και «DORSETA INVESTMENTS LIMITED» του συνόλου (100%) των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «NEWSIT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «NEWSIT Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής, επί της Λ. Γεωργίου Παπανδρέου, αριθ. 155.

Η εταιρεία NEWSIT Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης και είναι ιδιοκτήτρια των ιστοσελίδων http://www.newsit.gr, www.zappit.gr, www.iatropedia.gr, www.onalert.gr και www.perpetual.gr.

Με βάση την ανακοίνωση, ο οικονομικό αντάλλαγμα της Συναλλαγής ανέρχεται στο ποσό €19,5 εκ. και θα καταβληθεί από την Εταιρεία σε δύο δόσεις· η πρώτη δόση, ποσού €12,65 εκ. θα καταβληθεί έως την 1.8.2025 και η δεύτερη, ποσού €6,85 εκ., θα καταβληθεί έως την 9.4.2027. Σύμφωνα με τις εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2024 της NEWSIT Ε.Π.Ε., οι οποίες έχουν καταρτιστεί βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, ο κύκλος εργασιών και το EBITDA ανήλθαν σε €5,05 εκ. και €2,56 εκ. αντίστοιχα. Κατά την ημερομηνία της Συναλλαγής, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εταιρείας ανέρχονταν σε €1,92 εκ., ενώ δεν υφίσταται τραπεζικός δανεισμός. Η αξία της NEWSIT Ε.Π.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τα καθαρά ταμειακά της διαθέσιμα, αποτιμήθηκε σε €17,58 εκ. με όρους Enterprise Value.

Επίσης η ALTER EGO ενημέρωσε για:

Συναλλαγή με την οποία αποκτήθηκε από τις Πωλήτριες το σύνολο (100%) των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «ΤLIFE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «TLIFE Α.Ε.» που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής, επί της Λ. Γεωργίου Παπανδρέου, αριθ. 155. Η εταιρεία TLIFE δραστηριοποιείται στο χώρο των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης και είναι ιδιοκτήτρια της ιστοσελίδας www.tlife.gr. Το οικονομικό αντάλλαγμα της Συναλλαγής ανέρχεται στο ποσό των €9 εκ. και θα καταβληθεί σε δύο δόσεις· η πρώτη δόση, ποσού €5,85 εκ. θα καταβληθεί έως την 1.8.2025 και η δεύτερη, ποσού €3,15 εκ., θα καταβληθεί έως την 9.4.2027.

Σύμφωνα με τις εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2024 της TLIFE, οι οποίες έχουν καταρτιστεί βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, ο κύκλος εργασιών και το EBITDA ανήλθαν σε €1,80 εκ. και €0,94 εκ. αντίστοιχα. Κατά την ημερομηνία της Συναλλαγής, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εταιρείας ανήλθαν σε €0,43εκ., ενώ δεν υφίσταται τραπεζικός δανεισμός. Η αξία της TLIFE, λαμβάνοντας υπόψη τα καθαρά ταμειακά της διαθέσιμα, αποτιμήθηκε σε €8,5 εκ. με όρους Enterprise Value.

Η πρώτη δόση του οικονομικού ανταλλάγματος έκαστης Συναλλαγής, ύψους €12,65 εκ. και €5,85 εκ. αντίστοιχα, θα καλυφθεί από την Εταιρεία από τα αντληθέντα κεφάλαια από τη δημόσια προσφορά για την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ η δεύτερη δόση έκαστης Συναλλαγής, ύψους €6,85 εκ. και €3,15 εκ. αντίστοιχα., από ίδια κεφάλαια. 4) Η Grant Thornton Business Solutions Α.Ε. (Grant Thornton) διενήργησε ανεξάρτητη αποτίμηση των δύο εταιρειών στο πλαίσιο των Συναλλαγών.

Οι κ.κ. Νικόλαος Ευαγγελάτος και Τατιάνα Στεφανίδου θα παραμείνουν για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών στη διεύθυνση των ιστοσελίδων ιδιοκτησίας των εταιρειών NEWSIT Ε.Π.Ε. και TLIFE αντιστοίχως. 7) Στο πλαίσιο των Συναλλαγών, έκαστος των Εγγυητών αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμετάσχει, είτε άμεσα προσωπικά ο ίδιος, είτε έμμεσα μέσω εταιρείας ελεγχόμενης από αυτόν, σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας η οποία θα λάβει χώρα μέχρι την 31.10.2025, καταβάλλοντας ποσό €1 εκ. έκαστος, ήτοι συνολικά €2 εκ. και αναλαμβάνοντας νέες μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, με ονομαστική τιμή €1 η κάθε μία και τιμή διάθεσης €5 η κάθε μία.

Με βάση όσα αναφέρει η διοίκηση της ALTER EGO MEDIA:

Πρόκειται για μια στρατηγικής σημασίας συναλλαγή, μέσω της οποίας η ALTER EGO MEDIA (AEM) καθίσταται ο μεγαλύτερος Όμιλος ψηφιακών Μέσων στη χώρα, σε επίπεδο εσόδων και επισκεψιμότητας.

Επιπλέον, με την προσθήκη των newsit.gt, Tlife.gr, zappit.gr, iatropedia.gr, onalert.gr, perpetual.gr ισχυροποιείται σημαντικά το χαρτοφυλάκιο των ψηφιακών μέσων του Ομίλου Alter Ego Media και αποκτά κυρίαρχη θέση σε δυναμικά (γυναικεία και νεανικά) και εξειδικευμένα κοινά.

Οι εταιρείες Newsit και Tlife θα αποτελέσουν το όχημα για την επέκταση του Όμιλου Alter Ego Media σε νέα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες εκμεταλλευόμενοι τη τεχνογνωσία και το ψηφιακό DNA τους.

Με τις συγκεκριμένες εξαγορές αναμένεται να επιτευχθούν σημαντικές συνέργειες σε επίπεδο επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες και την αύξηση του μεριδίου του ομίλου ALTER EGO MEDIA στις αγορές που δραστηριοποιείται.

Όσον αφορά στους βασικούς μετόχους των εξαγορασθεισών εταιρειών κ. Ν. Ευαγγελάτο και κα Τ. Στεφανίδου, η συμφωνία προβλέπει ότι θα συνεχίσουν να ασκούν την διεύθυνση των παραπάνω Μέσων για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών.

Οι Ν. Ευαγγελάτος και Τ. Στεφανίδου θα αποκτήσουν μετοχές της ΑΕΜ μέσω συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με τιμή διάθεσης των νέων μετοχών €5,00, η οποία αντιπροσωπεύει σημαντικό premium της τάξης του 25% σε σχέση με την τιμή εισαγωγής των μετοχών της ΑΕΜ στο ΧΑ και περίπου 15% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα τιμών. Με αυτό τον τρόπο ο κ. Ν. Ευαγγελάτος και η κα. Τ. Στεφανίδου ευθυγραμμίζονται με την ΑΕΜ, στο πλαίσιο οικοδόμησης μια ισχυρής σχέσης συνεργασίας, μακροπρόθεσμης φύσης.

Οι Newsit και Tlife παρουσιάζουν σταθερά σημαντική κερδοφορία, ισχυρές ταμειακές ροές και μηδενικό τραπεζικό δανεισμό. Με βάση τις οικονομικές καταστάσεις των δύο εταιρειών για τη χρήση του 2024 ο συνολικός κύκλος εργασιών των δύο εταιρειών ανήλθε σε € 6,85εκ, το EBITDA σε € 3,5εκ και τα κέρδη προ φόρων σε € 3,4εκ.

Η αξία της Συναλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα των δύο εταιρειών ύψους €2,5 εκ., ανήλθε σε €26 εκ. σε όρους Enterprise Value.

Οι κ. Τατιάνα Στεφανίδου και κ. Νίκος Ευαγγελάτος, διευθυντές των Νewsit και Tlife, δήλωσαν: «Μετά από 15 χρόνια αυτόνομης πορείας οι Newsit και Tlife εντάσσονται από σήμερα στο μεγάλο Όμιλο Media της χώρας, στην εισηγμένη στο ΧΑ εταιρεία ALTER EGO MEDIA. Από το 2010 δημιουργούμε ψηφιακά μέσα και αναπτύσσουμε υπηρεσίες στο διαδίκτυο που χαρακτηρίζονται από καινοτομία, διαρκή εξέλιξη, ανεξαρτησία, σοβαρότητα, καθώς και αδιάλειπτη, συνεχώς αυξανόμενη κερδοφορία.

Οι ιστοσελίδες μας παραμένουν στην κορυφή της επισκεψιμότητας, επιβεβαιώνοντας την επιλογή που κάναμε τότε. Το 2010 η χώρα βρισκόταν σε μια ιστορικά δύσκολη περίοδο. Οι μεγάλοι δημοσιογραφικοί οργανισμοί δοκιμάστηκαν σκληρά. Εκείνη ήταν η περίοδος που δημιουργήθηκε χώρος για ανεξάρτητες επιχειρηματικές προσπάθειες, οι οποίες, χωρίς τα βάρη του παρελθόντος, κατάφεραν να αναπτυχθούν. Σήμερα, που η οικονομία έχει επιστρέψει στην κανονικότητα και η τεχνολογία τρέχει με φρενήρεις ρυθμούς οι απαιτήσεις αλλάζουν. Νέα δεδομένα στο χώρο των media, όπως το AI, επιβάλουν τεχνολογικά άλματα που μόνο μεγάλοι οργανισμοί μπορούν να πετύχουν, ιδιαίτερα αν συνδυαστούν με την ευελιξία που χαρακτηρίζει τις μικρότερες και ανεξάρτητες δομές. Με αυτά τα δεδομένα αποδεχθήκαμε την πρόταση της ALTER EGO MEDIA που μέσα σε μόλις 8 χρόνια έκανε πράξη το όραμα του Βαγγέλη Μαρινάκη και έγινε πρωταθλήτρια στο χώρο των ΜΜΕ, γεγονός που επιβραβεύτηκε από την εξαιρετικά επιτυχημένη εισαγωγή της στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ψηφιακά Μέσα της ALTER EGO MEDIA δημιουργούμε το μεγαλύτερο πάροχο περιεχομένου του διαδικτύου, κρατώντας τον χαρακτήρα, κάθε Μέσου. Ταυτόχρονα, συνδυάζοντας γνώσεις και εμπειρία θα αναπτύξουμε καινοτόμες τεχνολογίες που θα βελτιώσουν την εμπειρία των επισκεπτών και τους στόχους των διαφημιζόμενων. Μια νέα εποχή μόλις ξεκίνησε!»

Ο κ. Γιάννης Βρέντζος, Διευθύνων Σύμβουλος της ALTER EGO MEDIA δήλωσε: «Καλωσορίζουμε τoυς ανθρώπους των εταιρειών Newsit και Tlife στη μεγάλη οικογένεια της ALTER EGO MEDIA. Η προσθήκη των ψηφιακών μέσων που δημιούργησαν η Τατιάνα Στεφανίδου και ο Νίκος Ευαγγελάτος εμπλουτίζουν σημαντικά το χαρτοφυλάκιό των ψηφιακών μέσων του Ομίλου. Οι συνέργειες που θα προκύψουν, η αξιοποίηση της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας που φέρουν οι ιδρυτές των Μέσων και η ομάδα τους ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική μας για μετεξέλιξη της Alter Ego Media σε ένα μεγάλο media tech group. Η επένδυση μας αυτή αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τα οικονομικά μας μεγέθη τα επόμενα χρόνια. Με όχημα την καινοτομία και τη διαρκή εξέλιξη, παραμένοντας σταθερά προσηλωμένοι στις αρχές μας για ανεξαρτησία, ελευθερία έκφρασης και υψηλής ποιότητας περιεχόμενο, συνεχίζουμε να υλοποιούμε το επενδυτικό μας πλάνο με σκοπό τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους μας».