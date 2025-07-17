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Τρεις εταιρείες από Ελλάδα και Κύπρο στην automatica 2025, στο Μόναχο
Επιχειρήσεις
14:14 - 17 Ιουλ 2025

Τρεις εταιρείες από Ελλάδα και Κύπρο στην automatica 2025, στο Μόναχο

Reporter.gr Newsroom
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Δύο εταιρείες από την Ελλάδα και μια από την Κύπρο συμμετείχαν στη Διεθνή Έκθεση Αυτοματισμού και Ρομποτικής, automatica 2025, η οποία διοργανώνεται από τον Εκθεσιακό Οργανισμό του Μονάχου, με επίσημο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα και την Κύπρο το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Στην έκθεση συμμετείχαν συνολικά 800 εκθέτες από 40 χώρες. Ανάμεσά τους, η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τις εταιρείες Lamssi και Progressive Robotics P.C., ενώ από την Κύπρο συμμετείχε η ASBISC Enterprises PLC. Οι τρεις εταιρείες παρουσίασαν καινοτόμα προϊόντα και λύσεις σε περισσότερους από 49.000 επισκέπτες από πάνω από 90 χώρες, καταγράφοντας αριθμό-ρεκόρ επισκεψιμότητας για τη διοργάνωση.

Η automatica 2025 επικεντρώθηκε αποκλειστικά σε βιομηχανικές εφαρμογές, δίνοντας έμφαση στους τομείς της ρομποτικής, των τεχνολογιών συναρμολόγησης και χειρισμού, της βιομηχανικής επεξεργασίας εικόνας, των «πράσινων αυτοματισμών» και άλλων συναφών τεχνολογιών. Στην έκθεση παρουσιάστηκαν, επίσης, πάνω από 1.100 ρομποτικά εκθέματα, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε πλούσιο συνεδριακό πρόγραμμα υψηλού επιπέδου.

Η επόμενη automatica έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί από τις 22 έως τις 25 Ιουνίου 2027 στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μονάχου. Θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τις εκθέσεις LASER World of PHOTONICS, τη Διεθνή Έκθεση για Εξαρτήματα, Συστήματα και Εφαρμογές Φωτονικής, καθώς και World of QUANTUM, η οποία θα αναδείξει το σύνολο των κβαντικών τεχνολογιών και των εφαρμογών τους σε τομείς όπως οι υπολογιστές και η κρυπτογραφία, οι αισθητήρες, η φωτογραφία, η επικοινωνία και η ιατρική.

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