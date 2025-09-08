Στρατηγική συνεργασία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την Τράπεζα της Γαλλίας για την προώθηση της χρηματοοικονομικής παιδείας

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) και η Τράπεζα της Γαλλίας (Banque de France) ανακοίνωσαν την υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας στον τομέα της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης.

Η συνεργασία προβλέπει τη διάθεση εκπαιδευτικού υλικού από την ψηφιακή πλατφόρμα «ABC de l’économie» της Τράπεζας της Γαλλίας. Τα εργαλεία αυτά έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος EDUCFI, που εντάσσεται στη Γαλλική Εθνική Στρατηγική Χρηματοοικονομικής Παιδείας, και θα αξιοποιηθούν από την ΕΚ για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Η συμφωνία αντικατοπτρίζει τη δέσμευση των δύο θεσμών να προσφέρουν στους πολίτες γνώσεις και πρακτικά εργαλεία, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις ενός συνεχώς πιο σύνθετου οικονομικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα της Γαλλίας παραχωρεί στην ΕΚ το δικαίωμα προσαρμογής, μετάφρασης και διάθεσης επιλεγμένων εγγράφων από την πλατφόρμα «ABC de l’économie», προς όφελος του ελληνικού κοινού. Τα εργαλεία του EDUCFI θα παραμένουν αξιόπιστα, δωρεάν και εύκολα προσβάσιμα.

Το υλικό θα είναι διαθέσιμο στα ελληνικά και θα προσαρμόζεται στις ανάγκες του ελληνικού πλαισίου, διατηρώντας την εκπαιδευτική του αξία. Η ΕΚ θα διασφαλίζει ότι όλες οι προσαρμογές θα σέβονται τα πνευματικά δικαιώματα της Τράπεζας της Γαλλίας και θα συμμορφώνονται με τους κανόνες περί πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασίας δεδομένων.

Η Marguerite Collignan de Durand, Διευθύντρια Οικονομικής Εκπαίδευσης της Τράπεζας της Γαλλίας, δήλωσε: «Η συνεργασία μας σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στις προσπάθειές μας για την προώθηση της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη. Η χρηματοοικονομική παιδεία είναι ακόμη πιο σημαντική για το ευρύ κοινό καθώς ο χρηματοπιστωτικός τομέας γίνεται όλο και πιο εξελιγμένος και ψηφιοποιημένος. Σε αυτό το πλαίσιο, οι κεντρικές τράπεζες και οι εποπτικές αρχές στην Ευρώπη θα πρέπει να συνεργάζονται στενά για την προώθηση ενός ασφαλέστερου χρηματοπιστωτικού τομέα για τους πολίτες και τους επενδυτές. Είμαστε υπερήφανοι που μοιραζόμαστε τους πόρους μας με την ΕΚ και υποστηρίζουμε τις πρωτοβουλίες τους για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ενημέρωσης των Ελλήνων πολιτών. Ελπίζουμε ότι αυτή η συμφωνία με την ΕΚ θα αποτελέσει το πρώτο βήμα για μια διευρυμένη συνεργασία μεταξύ των δύο αρχών».

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της ΕΚ, Βασιλική Λαζαράκου, ανέφερε: «Είμαστε ευτυχείς που συνεργαζόμαστε για αυτό το σημαντικό έργο με την Τράπεζα της Γαλλίας, η οποία έχει προσφέρει εξαιρετικό έργο στην χρηματοοικονομική παιδεία στην Ευρώπη. Η χρηματοοικονομική εκπαίδευση αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την προστασία των επενδυτών και την οικονομική ανθεκτικότητα, και αυτή η συμφωνία αποτελεί μέρος των πρωτοβουλιών της ΕΚ για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας στην Ελλάδα, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να παρέχουμε υψηλής ποιότητας εργαλεία εκπαίδευσης που θα είναι προσβάσιμα στο σύνολο του επενδυτικού κοινού. Τέτοιες πρωτοβουλίες καθίστανται εξαιρετικά αναγκαίες στην σημερινή ψηφιακή εποχή των κεφαλαιαγορών».

Οι πρωτότυπες εκδόσεις των εγγράφων παραμένουν διαθέσιμες στον ιστότοπο της Τράπεζας της Γαλλίας, στην ενότητα «ABC de l’économie». Οι ελληνικές εκδόσεις, προσαρμοσμένες στο τοπικό πλαίσιο, θα δημοσιευθούν από την ΕΚ τους επόμενους μήνες.