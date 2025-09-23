ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
H Choose στηρίζει την Ελληνική Αστυνομία με δωρεά επιχειρησιακών στολών στην Άμεση Δράση
Επιχειρήσεις
17:08 - 23 Σεπ 2025

H Choose στηρίζει την Ελληνική Αστυνομία με δωρεά επιχειρησιακών στολών στην Άμεση Δράση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με αίσθημα εκτίμησης και σεβασμού προς το έργο που επιτελούν καθημερινά οι άνδρες και οι γυναίκες της Ελληνικής Αστυνομίας, η Choose,  εταιρεία ολοκληρωμένων λύσεων επικοινωνίας, συμβουλευτικής και τεχνολογικών υπηρεσιών, προχώρησε πρόσφατα στη δωρεά 49 επιχειρησιακών στολών μοτοσικλετιστών στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής.  

Η δωρεά περιλαμβάνει χιτώνια θερινά και περισκελίδες μοτοσικλετιστών, που ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές της ΕΛ.ΑΣ. και παραδόθηκαν για την κάλυψη αναγκών της Β΄ Υποδιεύθυνσης Άμεσης Επέμβασης, ενισχύοντας τον εξοπλισμό και την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Διεύθυνσης.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Choose, κ. Γιάννης Δέτσης, δήλωσε:
«Η συγκεκριμένη δωρεά αποτελεί για εμάς μια ελάχιστη έκφραση εκτίμησης προς το απαιτητικό έργο που επιτελούν καθημερινά οι άνδρες και οι γυναίκες της Άμεσης Δράσης με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μπορέσαμε να συμβάλουμε, έστω και σε μικρή κλίμακα, στη διευκόλυνση της αποστολής τους και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους. Η θετική ανταπόκριση της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης μας τιμά και μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε φορείς που προσφέρουν καθημερινά ουσιαστικό έργο στο κοινωνικό σύνολο.»

Με την πρωτοβουλία αυτή, η Choose επιδιώκει να αναδείξει έμπρακτα τον ρόλο της επιχειρηματικής κοινότητας στην ενίσχυση των θεσμών που συμβάλλουν στην ασφάλεια και την ευημερία της κοινωνίας. Η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση δράσεων που αντανακλούν τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη προς όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Η στήριξη αυτή αντανακλάται τελικά στον ίδιο τον πολίτη, καθώς ενισχύεται η δυνατότητα της Άμεσης Δράσης να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις καθημερινές ανάγκες προστασίας του.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Wall Street: Ήπιες διακυμάνσεις με το βλέμμα στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τον κίνδυνο «φούσκας»
Χρηματιστήρια

Wall Street: Ήπιες διακυμάνσεις με το βλέμμα στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τον κίνδυνο «φούσκας»

Ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικές υποδομές πετρελαίου στη Σαμάρα και το Μπριάνσκ
Ειδήσεις

Ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικές υποδομές πετρελαίου στη Σαμάρα και το Μπριάνσκ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ένοχοι κρίθηκαν δύο αστυνομικοί για τον ομαδικό βιασμό 19χρονης στο Α.Τ. Ομονοίας
Ειδήσεις

Ένοχοι κρίθηκαν δύο αστυνομικοί για τον ομαδικό βιασμό 19χρονης στο Α.Τ. Ομονοίας

Τέλος στο χειρόγραφα μπλοκάκια της Τροχαίας - Ψηφιακές κλήσεις και έλεγχοι μέσω tablets
Ειδήσεις

Τέλος στο χειρόγραφα μπλοκάκια της Τροχαίας - Ψηφιακές κλήσεις και έλεγχοι μέσω tablets

Ναρκωτικά, όπλα και ληστείες: Η σκοτεινή εικόνα της παραβατικότητας ανηλίκων
Ειδήσεις

Ναρκωτικά, όπλα και ληστείες: Η σκοτεινή εικόνα της παραβατικότητας ανηλίκων

ΕΛΑΣ: Δέκα συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών και οπαδική βία
Ειδήσεις

ΕΛΑΣ: Δέκα συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών και οπαδική βία 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
12/07/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: «Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με αυτόματο πιλότο»

Οικονομία
12/07/2026 - 12:15

Ρύθμιση-ανάσα για χρέη στην Εφορία: Έρχονται έως 72 δόσεις – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 12:12

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λιτόχωρο

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:58

Κατέληξε στο ΚΑΤ ένας από τους βαριά τραυματισμένους της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:49

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:39

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:30

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:07

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας αγνοούμενος

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ