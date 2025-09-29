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Αυξημένο το διεθνές ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά – Η Hyperion Systems Engineering πραγματοποιεί στρατηγική είσοδο
Επιχειρήσεις
19:44 - 29 Σεπ 2025

Αυξημένο το διεθνές ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά – Η Hyperion Systems Engineering πραγματοποιεί στρατηγική είσοδο

Reporter.gr Newsroom
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Η Hyperion Systems Engineering ανακοινώνει την ενδυνάμωση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά, διευρύνοντας περαιτέρω το διεθνές της αποτύπωμα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στους τομείς του πετρελαίου, φυσικού αερίου, της βιομηχανίας χημικών και πετροχημικών, της παραγωγής ηλεκτρισμού και επεξεργασίας νερού, η Hyperion στηρίζει κορυφαίες βιομηχανικές εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο, βοηθώντας τις να μειώσουν το κόστος λειτουργίας και να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους.

Η εταιρεία, με έδρα την Κύπρο και μια σειρά ολοκληρωμένων έργων σε πάνω από 50 χώρες, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης και μοντελοποίησης διεργασιών, εργαλεία παρακολούθησης και ανάλυσης της απόδοσης εγκαταστάσεων και άλλες ψηφιακές καινοτομίες της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Επίσης, παρέχει λύσεις με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό υψηλής τεχνογνωσίας, επιταχύνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό με δομή που συνδέεται με τη λειτουργία των οργανισμών, αποφεύγοντας έτσι την κεφαλαιουχική επιβάρυνση του ισολογισμού τους, και ενισχύοντας την ευελιξία και την ανταγωνιστικότητά τους.

Kaθώς η Ελλάδα έχει αναδειχθεί σε ενεργειακό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, προσελκύοντας σημαντικές επενδύσεις από διεθνείς κολοσσούς, η Hyperion στρατηγικά επέλεξε να επενδύσει στη χώρα, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της σε μια αγορά με ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές.

«Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων και προσφέρει μοναδικό περιβάλλον για καινοτομία και συνεργασία», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος για την Hyperion στην Ευρώπη, κύριος Ευάγγελος Αλεποχωρίτης. «Με την παρουσία μας φιλοδοξούμε να στηρίξουμε στρατηγικά τους συνεργάτες μας σε κρίσιμα έργα, προσφέροντας τεχνογνωσία και λύσεις που ενισχύουν την αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητα και διασφαλίζουν την απόδοση της επένδυσης τους σε νέες τεχνολογίες».

Η Hyperion συνεχίζει την πορεία της, καθώς, ο ψηφιακός μετασχηματισμός οδηγεί την ανάπτυξη της βιομηχανίας και η Ελλάδα προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες, και η Hyperion ενδυναμώνει τη στρατηγική της παρουσία, στηρίζοντας την ανάπτυξη, με εξειδικευμένες λύσεις και τεχνογνωσία και παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας.

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