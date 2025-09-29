Καρυστιανού σε Άδωνι: Σας προκαλώ να μου απαντήσετε σε όλα όσα προσάπτω στην κυβέρνησή σας

Ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη πως δεν μπορεί να απαντήσει στις επιθέσεις που δέχεται από τη Μαρία Καρυστιανού επειδή σέβεται ότι είναι μητέρα θύματος των Τεμπών. Η ίδια η κα. Καρυστιανού τον... προκαλεί να ανοίξουν διάλογο!

«Η κ. Καρυστιανού εναντίον μου λέει φοβερά πράγματα, εγώ δεν έχω απαντήσει ποτέ γιατί σέβομαι ότι είναι η μητέρα που έχασε το παιδί της. Αν αύριο είναι πολιτική μας αντίπαλος δεν θα έχει την ίδια ασυλία και αντιμετώπιση, θα είναι μια πολιτική μας αντίπαλος. Άρα είναι κάτι που πρέπει η ίδια να το αποφασίσει, δεν θα της το πω εγώ», τόνισε σε δηλώσεις του ο υπουργός Υγείας.

Η Μαρία Καρυστιανού έκανε ως απάντηση στα παραπάνω μία ανάρτηση στα social media, μέσω της οποίας απευθύνεται στον Άδωνι Γεωργιάδη τον οποίο... προκαλεί να της απαντήσει «σε όλα όσα προσάπτω στην Κυβέρνησή σας».