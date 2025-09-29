Καρυστιανού σε Άδωνι: Σας προκαλώ να μου απαντήσετε σε όλα όσα προσάπτω στην κυβέρνησή σας

Ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη πως δεν μπορεί να απαντήσει στις επιθέσεις που δέχεται από τη Μαρία Καρυστιανού επειδή σέβεται ότι είναι μητέρα θύματος των Τεμπών. Η ίδια η κα. Καρυστιανού τον... προκαλεί να ανοίξουν διάλογο!
«Η κ. Καρυστιανού εναντίον μου λέει φοβερά πράγματα, εγώ δεν έχω απαντήσει ποτέ γιατί σέβομαι ότι είναι η μητέρα που έχασε το παιδί της. Αν αύριο είναι πολιτική μας αντίπαλος δεν θα έχει την ίδια ασυλία και αντιμετώπιση, θα είναι μια πολιτική μας αντίπαλος. Άρα είναι κάτι που πρέπει η ίδια να το αποφασίσει, δεν θα της το πω εγώ», τόνισε σε δηλώσεις του ο υπουργός Υγείας.
Η Μαρία Καρυστιανού έκανε ως απάντηση στα παραπάνω μία ανάρτηση στα social media, μέσω της οποίας απευθύνεται στον Άδωνι Γεωργιάδη τον οποίο... προκαλεί να της απαντήσει «σε όλα όσα προσάπτω στην Κυβέρνησή σας».
Αναλυτικά η ανάρτηση Καρυστιανού:
«κ. Γεωργιάδη, αποκρούω τη δειλή προσέγγισή σας και σας ξεμπροστιάζω.
Διότι εσείς είστε που κρύβεστε πίσω από αυτήν την ιδιότητα μου, της χαροκαμένης μάνας, την οποία
φοβικά χρησιμοποιείτε για να μην αποκαλυφθεί η γύμνια η δική σας και της κυβέρνησης που εκπροσωπείτε, σε όσα ως πολίτης που λέει την αλήθεια, με επιχειρήματα σας καταμαρτυρώ.
Εγώ λοιπόν δεν κρύβομαι πίσω από καμία ασυλία, όπως κρύβονται οι ποινικά υπόλογοι Υπουργοί της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που δεν έχουν τη στοιχειώδη ανδρεία να υποβληθούν σε ποινικές έρευνες και ποινικές διώξεις για τα εγκληματικά σκάνδαλα, στα οποία εμπλέκονται.
Και εσείς βέβαια είστε ο πρώτος που επιδεικνύει την απίστευτη πολιτική μικροψυχία, όταν είπατε εμείς οι βουλευτές της ΝΔ είμαστε πλειοψηφία, εμείς θα αποφασίσουμε αν είμαστε ένοχοι ή όχι, αποκαλύπτοντας έτσι όχι μόνο την πολιτική δειλία, αλλά και την άκρατη αλαζονεία σας.
Επειδή λοιπόν η δική μου φωνή είναι φωνή αλήθειας, είναι φωνή ανδρείας, και όχι φωνή συγκάλυψης, μικροψυχίας και ατιμωρησίας, σας «απελευθερώνω» κ. Γεωργιάδη, και σας προκαλώ να μου απαντήσετε σε όλα όσα προσάπτω στην Κυβέρνησή σας που με τόσο ζήλο υπερασπίζεστε.
Εσείς και οι συνάδελφοί σας ως πολιτικοί θα κρίνεστε από τους πολίτες για όσα επαίσχυντα διαπράττει η Κυβέρνησή σας, και εγώ ως πολίτης, θα κριθώ για το δίκαιο του αγώνα μου ενάντια σε αυτούς που σκότωσαν την κόρη μου και δεν αφήνουν τη ψυχή της να ησυχάσει.
Και όπως έχετε σίγουρα αντιληφθεί, ο δικός μου αγώνας θα είναι αληθινά μέχρι τέλους!»