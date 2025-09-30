ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Υπερταμείο: Νέα Διοίκηση στον ΟΚΑΑ - Τα βιογραφικά
Επιχειρήσεις
10:44 - 30 Σεπ 2025

Υπερταμείο: Νέα Διοίκηση στον ΟΚΑΑ - Τα βιογραφικά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου/Growthfund ορίζει ως νέο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών & Αλιείας (ΟΚΑΑ) τον κ. Στέφανο Βαφείδη, ως νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Νικόλαο Λυμπέρη, καθώς και τα νέα μέλη Δ.Σ. τους κ. Γιώργο Φατούρο και κ. Άρη Δημητριάδη.

Ο κ. Βαφείδης διαθέτει μακρά διεθνή εμπειρία σε ανώτατες διοικητικές θέσεις στους κλάδους ποτών, τροφίμων και συμβουλευτικών υπηρεσιών, με εξειδίκευση στην εμπορική ανάπτυξη, τη στρατηγική επέκταση αγορών και τη διοίκηση μεγάλων ελληνικών και διεθνών ομίλων. Ο κ. Λυμπέρης διαθέτει πολυετή εμπειρία με διεθνή πορεία στους τομείς ιχθυοκαλλιέργειας και ενέργειας, έχοντας διατελέσει σε ανώτατες διοικητικές θέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο κ. Φατούρος έχει μεγάλη εμπειρία σε ηγετικές θέσεις μεγάλων ελληνικών και διεθνών ομίλων. Ο κ. Δημητριάδης είναι ανώτατο στέλεχος έχοντας διατελέσει Γενικός Διευθυντής και Μέλος Διοικητικών Συμβουλίων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στον κ.Απόστολο Αποστολάκογια την πολύτιμη και πολυετή προσφορά του στην εταιρεία. Ως Διευθύνων Σύμβουλος επί 2 συνεχόμενες θητείες, εργάστηκε με συνέπεια και αφοσίωση, συμβάλλοντας αποφασιστικά στη διαμόρφωση της στρατηγικής πορείας, στην ενίσχυση του ρόλου του ΟΚΑΑ στον κλάδο και στην ανάπτυξη της εταιρείας. Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει την ιδιαίτερη εκτίμησή του προς τον κ.Χρήστο Κρομμύδα, ο οποίος υπηρέτησε με προσήλωση τα καθήκοντά του ως Πρόεδρος του Δ.Σ.

Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. του ΟΚΑΑ, είναι η ακόλουθη:

  • Στέφανος Βαφείδης, Πρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  • Νικόλαος Λυμπέρης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
  • Γιώργος Φατούρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος ΔΣ
  • Άρης Δημητριάδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου & Ρίσκου
  • Γεωργιος Τσούλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.
  • Αγγελίνα Κουτσομητοπούλου,Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  • Παναγιώτης Μιχελής, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.
  • Πολύβιος Καπέτης, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.
  • Νικόλαος Μπουμπουρής, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Το Υπερταμείο ευχαριστεί θερμά τα απερχόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καλωσορίζει τα νέα μέλη και τους εύχεται μια επιτυχημένη και παραγωγική θητεία.

Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά σημειώματα :

Στέφανος Βαφείδης

Ο Στέφανος Βαφείδης διαθέτει μακρά εμπειρία σε ανώτερες διοικητικές θέσεις από τη 32χρονη πορεία του στην Coca Cola 3E. Ξεκίνησε το 1991 στο χώρο των πωλήσεων αναλαμβάνοντας αργότερα την Εμπορική Διεύθυνση Βορείου Ελλάδος και την Γενική Διεύθυνση Νήσων. Το 2001 ανέλαβε καθήκοντα Country General Manager για την Σερβία και το Μαυροβούνιο. Στη Σερβία, υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας, του οποίου και διετέλεσε Προέδρος επί τριετία. Το 2009 ανέλαβε την θέση του Country General Manager της Coca Cola 3E για την Ρωσία, ενώ από το 2019, ως CCH Group Premium Spirits Director, συνέβαλλε στη στρατηγική επέκταση της εταιρίας σε νέες κατηγορίες. Σήμερα, είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας συμβούλων SSV Services, ενώ παράλληλα είναι μέλος του ΔΣ της ΠΡΟΒΥΛ Α.Ε., εταιρίας παραγωγής βοηθητικών υλών για τη βιομηχανία τροφίμων, τη μαζική εστίαση και τη λιανική κρέατος. Ο Στέφανος Βαφείδης, είναι απόφοιτος του Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστήμιου Κρήτης και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, Master (M.Sc.) in Computer Science από το New Jersey Institute of Technology. Επίσης είναι κάτοχος επαγγελματικών πιστοποιήσεων σε Leadership & Management από το IMD Business School Lausanne και Supply Chain Management από το Cranfield University.

Νικόλαος Λυμπέρης

Ο Νικόλαος Λυμπέρης είναι πτυχιούχος Βιολόγος του Southeastern College στην Αθήνα και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου (MSc) στην Ιχθυοκαλλιέργεια - Aquaculture Planning & Management από το University of Hull, Ηνωμένο Βασίλειο. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1996 στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας, αναλαμβάνοντας ρόλους Διευθυντή Παραγωγής σε εταιρείες όπως η Simi Fish, η Veterin, ο Perseas και η Andromeda, όπου απέκτησε σημαντική εμπειρία στη διαχείριση μονάδων παραγωγής και στη βελτιστοποίηση λειτουργιών. Το 2007 ανέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος στη Fjord Marin Turkey του Ομίλου Selonda, τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία ιχθυοκαλλιέργειας στην Τουρκία, με κύκλο εργασιών €25 εκατ. και 300 εργαζομένους, οδηγώντας την ανάπτυξη, τις εξαγωγές και την αύξηση μεριδίου αγοράς. Το 2009 εντάχθηκε στη Renapps S.A. στον τομέα της ενέργειας, αρχικά ως Project Manager και στη συνέχεια ως Sales Manager, ενώ από το 2012 έως το 2019 διετέλεσε Διευθυντής Πωλήσεων στη RECOM Ltd, αναπτύσσοντας τις διεθνείς πωλήσεις φωτοβολταϊκών σε Ευρώπη, ΗΠΑ, Μέση Ανατολή και Ασία. Από το 2019 είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Philosofish S.A., του δεύτερου μεγαλύτερου παραγωγού ιχθυοκαλλιέργειας στην Ευρώπη και πέμπτου παγκοσμίως, με κύκλο εργασιών άνω των €120 εκατ. και 670 εργαζόμενους. Στη διάρκεια της θητείας του έχει επεκτείνει τη δραστηριότητα της εταιρείας σε περισσότερες από 20 διεθνείς αγορές, ενώ έχει υλοποιήσει επενδύσεις σε αυτοματοποίηση, καινοτόμες τεχνολογίες παραγωγής, ενεργειακή βιωσιμότητα και βιοασφάλεια, ενισχύοντας την ηγετική θέση της εταιρείας στον κλάδο.

Γιώργος Φατούρος

Ο Γιώργος Φατούρος είναι στέλεχος με μακρά διεθνή πορεία σε ανώτατες θέσεις μεγάλων ελληνικών και διεθνών ομίλων στους κλάδους ConsumerHealth, Τροφίμων και Προσωπικής Φροντίδας. Η καριέρα του περιλαμβάνει ηγετικούς ρόλους στην HoffmannLaRoche, PepsiCoFritolay και στη SaraLee. Από το 2004 διετέλεσε AreaDirector στην PZCussonsInternational για αγορές Ασίας και Αυστραλίας, και στη συνέχεια στην AssociatedBritishFoods ως RegionalManagingDirectorAsia. Το 2013 εντάχθηκε στη Bayer, όπου υπηρέτησε ως SeniorVicePresident με διαδοχικές θέσεις ευθύνης για Β. Ευρώπη, Αφρική, Λατινική Αμερική και GlobalSales, ηγούμενος στρατηγικών εταιρικών μετασχηματισμών, εμπορικής ανάπτυξης και εξέλιξης προσωπικού. Παράλληλα έχει διατελέσει μέλος Δ.Σ. σε διεθνείς κλαδικούς οργανισμούς, όπως η LATAMOTCAssociation, η ACCORDAustralia, καθώς και τα ευρωπαϊκά συμβούλια FoodSupplementsEurope και CosmeticsEurope, με εστίαση σε ζητήματα βιωσιμότητας και κανονιστικής συμμόρφωσης. Είναι κάτοχος MBA από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, πτυχίου Business & Management από το UniversityofStirling και έχει παρακολουθήσει προγράμματα πιστοποίησης στρατηγικής και ηγεσίας στο HarvardBusinessSchool και ψηφιακού μετασχηματισμού στο IMD.

Αριστόδημος (Άρης) Δημητριάδης

Ο Αριστόδημος (Άρης) Δημητριάδης είναι πτυχιούχος Economics and Politics & Government και κάτοχος Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο Kent στο Canterbury. Διαθέτει, επίσης, επαγγελματικές πιστοποιήσεις CIA, CFE, CRMA, CFSA και είναι πιστοποιημένος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής. Το 1993 έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στο τμήμα ελεγκτών της KPMG και από το 1996 μεταπήδησε στον τραπεζικό τομέα ως Senior Internal Auditor στην ABN AMRO και στη συνέχεια ως Διευθυντής στην FB Bank. Το 2005 ανέλαβε καθήκοντα Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου στον Όμιλο Cosmote και το 2010 ανέλαβε Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ, θέση που κατείχε μέχρι τον Ιούνιο 2025. Το 2017 εκλέχτηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Cosmote έως την συγχώνευση της με τον ΟΤΕ στα τέλη του 2024. Το 2012 ανέλαβε την θέση του Προέδρου της ΟΤΕ Ασφάλιση, θέση που κατέχει μέχρι σήμερα. Παράλληλα, είναι μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος, του Συνδέσμου Επαγγελματιών Διαχείρισης Κινδύνου και της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Εσωτερικών Ελεγκτών. Συμμετέχει, επίσης, στο Διοικητικό Συμβούλιο του NED Club, ενώ είναι μέλος της ΕΑΣΕ καθώς και των Επιτροπών Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΣΕΒ και του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Από τον Σεπτέμβριο του 2025 είναι μέλος του ΔΣ και Προέδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων του ΟΚΑΑ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η... συνταγή της Qualco για την «κορυφή»: Οι τομείς, οι νέες συνεργασίες και τα εργαλεία καινοτομίας
Επιχειρήσεις

Η... συνταγή της Qualco για την «κορυφή»: Οι τομείς, οι νέες συνεργασίες και τα εργαλεία καινοτομίας

ΠΟΜΙΔΑ για την τριετή φοροαπαλλαγή κενών κατοικιών: Θετικές αλλαγές, αδικαιολόγητοι περιορισμοί και εξαιρέσεις
Ακίνητα

ΠΟΜΙΔΑ για την τριετή φοροαπαλλαγή κενών κατοικιών: Θετικές αλλαγές, αδικαιολόγητοι περιορισμοί και εξαιρέσεις

Χρυσοχοΐδης: Δημιουργούμε ειδικό σώμα με 50 άοπλους αστυνομικούς - διαμεσολαβητές με τους Ρομά
Πολιτική

Χρυσοχοΐδης: Δημιουργούμε ειδικό σώμα με 50 άοπλους αστυνομικούς - διαμεσολαβητές με τους Ρομά

Ξανασερβίρονται στο υπουργικό τα μέτρα της ΔΕΘ - Αλλαγές «επί του πιεστηρίου» στα ενοίκια
Πολιτική

Ξανασερβίρονται στο υπουργικό τα μέτρα της ΔΕΘ - Αλλαγές «επί του πιεστηρίου» στα ενοίκια

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Υπερταμείο: Επτά επενδυτικά σχήματα στην επόμενη φάση του διαγωνισμού για τις «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ»
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Υπερταμείο: Επτά επενδυτικά σχήματα στην επόμενη φάση του διαγωνισμού για τις «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ»

ΣτΕ: Στο μικροσκόπιο ξανά η απόφαση του Υπερταμείου για τον ΟΛΒ
Ναυτιλία

ΣτΕ: Στο μικροσκόπιο ξανά η απόφαση του Υπερταμείου για τον ΟΛΒ

Το Υπερταμείο μετονομάζεται σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο
Οικονομία

Το Υπερταμείο μετονομάζεται σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο

Υπερταμείο τέλος: Έρχεται το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο – «Άλλαξε ο Μανωλιός…», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Υπερταμείο τέλος: Έρχεται το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο – «Άλλαξε ο Μανωλιός…», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
17/07/2026 - 23:35

Συμμαχία-μαμούθ AI: Η Anthropic στρέφεται στη Meta για πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές τεχνητής νοημοσύνης

Χρηματιστήρια
17/07/2026 - 23:23

Αγορές σε αναβρασμό: Βουτιά Nasdaq και S&P 500, ράλι 16% στο πετρέλαιο από την κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν

Ειδήσεις
17/07/2026 - 23:20

Οι αναρτήσεις του Τραμπ γίνονται… premium: Νέα υπηρεσία έως $100.000 προκαλεί αντιδράσεις στη Wall Street

Πολιτική
17/07/2026 - 22:59

ΣΥΡΙΖΑ: Η Δούρου αναλαμβάνει την ΚΟ με φόντο τη μάχη για πολιτική επιβίωση

Ειδήσεις
17/07/2026 - 22:43

Στο «κόκκινο» η Μέση Ανατολή: Οι Φρουροί της Επανάστασης φέρεται να άνοιξαν πυρ κατά εμπορικού πλοίου

Magazino
17/07/2026 - 22:30

Ψυχικό φορτίο: Πώς η «αόρατη» κούραση εξαντλεί τις γυναίκες και πώς θα την αντιμετωπίσεις

Πολιτική
17/07/2026 - 22:15

Παπανδρέου για Σερβία: Η ρητορική περί εθνοκάθαρσης δοκιμάζει τις ευρωπαϊκές αξίες

Ειδήσεις
17/07/2026 - 21:52

Axios: Ο Τραμπ εξετάζει μαζική επίθεση στο Ιράν – Στέλνει δεκάδες αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 21:45

ΑΔΜΗΕ: Νέο ΔΣ & καταβολή του καθαρού υπόλοιπου μερίσματος από 4/9

Ειδήσεις
17/07/2026 - 21:45

Αττική: Ουρές σε εθνικές οδούς και λιμάνια καθώς κορυφώνεται το κύμα εξόδου των εκδρομέων

Magazino
17/07/2026 - 21:30

Από το πάρκο στο… κλειστό δωμάτιο: Γιατί δεν πρέπει να νιώθουμε ενοχές για το ήσυχο καλοκαίρι των εφήβων μας

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 21:15

Aktor: Δεκαμελές, πλέον, το ΔΣ – Η Ελένη Μπαθιανάκη η νέα προσθήκη

Αυτοδιοίκηση
17/07/2026 - 20:50

Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων για κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορίας 4)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
17/07/2026 - 20:30

ΕΚΤΕΡ: Υπογραφή Δεύτερης Τροποποιητικής Σύμβασης για το έργο «Infinity, Six Senses Porto Heli»

Ειδήσεις
17/07/2026 - 20:15

Η JP Morgan πίσω από νέα παραγγελία δύο VLCC στη Hanwha Ocean

Χρηματιστήρια
17/07/2026 - 20:04

Ευρωαγορές: Η κρίση στα μικροτσίπ και η Μέση Ανατολή «χτυπούν» τις μετοχές

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
17/07/2026 - 19:30

Θεσσαλονίκη – Σέρρες: Ακινητοποιήθηκε τρένο λόγω τεχνικής βλάβης – Με λεωφορεία η εξυπηρέτηση των επιβατών

Ειδήσεις
17/07/2026 - 19:16

Νέα κόντρα ΗΠΑ – Κίνας: Ο Σι υποστηρίζει ότι κατέχουν την πρωτοκαθεδρία στο AI

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
17/07/2026 - 19:02

Μετρό Αθήνας – Γραμμή 3: Κλείνουν νωρίτερα πέντε σταθμοί από την Κυριακή 19/7 λόγω εργασιών

Ειδήσεις
17/07/2026 - 18:46

ΗΠΑ: Απρόσμενη άνοδος στις τιμές εισαγωγών τον Ιούνιο – Άλμα στις τιμές κινεζικών προϊόντων

ΑΜΥΝΑ
17/07/2026 - 18:33

EFA Group: Ισχυροποιείται σε ραντάρ και συστήματα μάχης με την πλήρη εξαγορά της SSMART

Ειδήσεις
17/07/2026 - 18:28

Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στα ανοικτά του Μεξικού: Προειδοποίηση για τσουνάμι

Οικονομία
17/07/2026 - 18:23

ΤτΕ: Ανάπτυξη 1,9% το 2026 – Επενδύσεις και κατανάλωση κρατούν όρθια την ελληνική οικονομία

Ειδήσεις
17/07/2026 - 18:03

Καταναλωτική εμπιστοσύνη ΗΠΑ: Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο – Το πετρέλαιο εκ νέου απειλή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
17/07/2026 - 17:47

Ελεγκτικό Συνέδριο: «Τρύπα» στον ΕΛΕΓΕΠ με €52 εκατ. λανθασμένες πληρωμές - Ζητά ανάκτηση ποσών

Σχόλια Αγοράς
17/07/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Αρνητικό 5Χ5 με απώλειες -2,6% στην εβδομάδα - Αντιστάθηκαν μόνο Metlen, Jumbo, OTE

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/07/2026 - 17:39

Η XPENG παρουσίασε χθες στο Μόναχο το νέο XPENG L03

Ειδήσεις
17/07/2026 - 17:26

«Πού μπορείτε να σκοτώσετε τον Τραμπ;»: Θύελλα αντιδράσεων μετά το βίντεο του ιρανικού Fars

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 17:18

Alpha Real Estate Services: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος €7 εκατ. – Οι προοπτικές της αγοράς ακινήτων

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/07/2026 - 17:11

Παγκόσμια πρεμιέρα για το νέο Volkswagen ID. Cross

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ