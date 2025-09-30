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Χρυσοχοΐδης: Δημιουργούμε ειδικό σώμα με 50 άοπλους αστυνομικούς - διαμεσολαβητές με τους Ρομά
Πολιτική
09:10 - 30 Σεπ 2025

Χρυσοχοΐδης: Δημιουργούμε ειδικό σώμα με 50 άοπλους αστυνομικούς - διαμεσολαβητές με τους Ρομά

Reporter.gr Newsroom
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Τη δημιουργία ενός νέου σώματος που θα στελεχωθεί αρχικά με 50 ένστολους άοπλους αστυνομικούς που θα αναλάβουν τον ρόλο του διαμεσολαβητή με τις κοινότητες των Ρομά, ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Μιλώντας στο Action24 το βράδυ της Δευτέρας εξήγησε πως «η αστυνομία θα προσλάβει 50 ένστολους αστυνομικούς άοπλους ειδικών καθηκόντων που θα είναι κοντά στα ΑΤ των περιοχών που ζουν οι ευάλωτες ομάδες και θα παίξουν τον ρόλο του κοινωνικού διαμεσολαβητή για να βοηθούν την αστυνομία και τους κατοίκους να δημιουργηθεί μια σχέση».

Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι «και σήμερα υπάρχουν πολίτες που ανήκουν στη φυλή Ρομά. Ένα κάποιοι ενδιαφέρονται να μπουν σε αυτή την ομάδα είναι σημαντικό, θα υποβληθούν σε μια εξαντλητική εκπαίδευση και θα αποτελούν βοηθό της αστυνομίας και των κατοίκων για θέματα κοινωνικής ειρήνης. Είναι καινούργιο σώμα, δεν υπήρξε ποτέ στη χώρα μας ενώ υπήρξε στην Ευρώπη».

«Δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα με τους Ρομά, ένα 75% της εγκληματικότητας προέρχεται από αυτή την ομάδα» παρατήρησε ο κ. Χρυσοχοΐδης και αναφέρθηκε εκ νέου στο «επόμενο βήμα της προσπάθεια αυτής ότι πρέπει μέσα στους οικισμούς να υπάρχουν περιπολούντες αστυνομικοί».

«Είναι απαράδεκτο μέσα σε μια συνοικία να υπάρχουν ηχεία τεραστίων διαστάσεων που χρησιμοποιούνται για διασκέδαση και έχουν τα μπουζουξίδικα. Μπορεί να ησυχάσουν οι άνθρωποι με θόρυβο, πυροβολισμούς και αυτοκίνητα που κινούνται με τη μουσική σε διαπασών; Σε ένα μήνα καλά ένοπλοι αστυνομικοί θα περιπολούν μέσα στους οικισμούς μέρα και νύχτα, θα αναπτύξουν διάλογο με τους πολίτες των γειτονιών αυτών και θα επιβληθεί ο νόμος. Δεν νοείται διαφορετική πραγματικότητα» πρόσθεσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Στο ερώτημα τι θα γίνει αν δεν τους δεχτούν οι Ρομά, ο κ. Χρυσοχοΐδης ήταν κατηγορηματικός: «Τι θα πει δεν θα τους δεχτούν; Η πρόσβαση σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας ενός συντεταγμένου κεκτημένου ότι η αστυνομία εισέρχεται παντού με νόμιμες διαδικασίες και προϋποθέσεις, είναι κατοχυρωμένη. Θα μπει η αστυνομία κανονικά και θα ενημερώσει όλους για την παρουσία της. Δεν είναι διαπραγματεύσιμο αυτό»

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