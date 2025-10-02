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Η AUSTRIACARD προσφέρει στις επιχειρήσεις μια ολοκληρωμένη λύση τεχνητής νοημοσύνης
Επιχειρήσεις
10:10 - 02 Οκτ 2025

Η AUSTRIACARD προσφέρει στις επιχειρήσεις μια ολοκληρωμένη λύση τεχνητής νοημοσύνης

Reporter.gr Newsroom
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Η AUSTRIACARD HOLDINGS σε συνεργασία με τη Dell Technologies ανέπτυξαν και διαθέτουν το GaiaB™ Appliance, μια προηγμένη λύση Generative AI για την αυτοματοποίηση των εταιρικών διαδικασιών και λειτουργιών. Η λύση αυτή, η οποία βρίσκεται εξ ’ολοκλήρου σε on premise/private cloud περιβάλλον,  είναι έτοιμη προς χρήση, καθώς είναι προ-ενσωματωμένη στους διακομιστές Dell PowerEdge.

Το GaiaB™ Appliance, στηριγμένο στην καινοτομική πλατφόρμα GaiaB της AUSTRIACARD HOLDINGS, αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση που συνδυάζει την υποδομή hardware και το software σε μία ασφαλή, επεκτάσιμη συσκευή, δίνοντας τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, από μικρές και μεσαίες μέχρι μεγάλους υπερεθνικούς οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, να αξιοποιήσουν κορυφαίες τεχνολογίες ΑΙ, διατηρώντας υψηλά επίπεδα απόδοσης, ευελιξίας και προστασίας των δεδομένων.

Η modular σχεδίαση της λύσης επιτρέπει τη σταδιακή και οικονομική αναβάθμιση της υποδομής είτε μέσω πολλαπλών System On a Chip (SOC) server units, είτε με την προσθήκη ισχυρότερων μονάδων διακομιστών, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης. Παράλληλα, η δυνατότητα του GaiaB™ Appliance να λειτουργεί σε απομονωμένα δίκτυα (air-gapped environments), χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο, διασφαλίζει ότι τα ευαίσθητα δεδομένα παραμένουν εντός του οργανισμού (on premise), υπό πλήρη τοπικό έλεγχο.

Το GaiaB™ Appliance μπορεί να διασυνδεθεί με εταιρικά e-mails, συστήματα διαμοιρασμού αρχείων (όπως το SharePoint), καθώς και με εσωτερικές βάσεις δεδομένων, παρέχοντας τη δυνατότητα δημιουργίας έξυπνων υπηρεσιών που αντλούν πληροφορίες από πολλαπλές πηγές — χωρίς την ανάγκη συγγραφής κώδικα.

Ενδεικτικές εφαρμογές περιλαμβάνουν:

  • τον αυτόματο διαχωρισμό και την προώθηση εισερχόμενων αιτημάτων πελατών μέσω e-mail ή έγχαρτης αλληλογραφίας
  • τον έξυπνο έλεγχο και βελτιστοποίηση της απόδοσης τηλεφωνικών κέντρων, με στόχο τη διόρθωση σφαλμάτων κατά την καταγραφή στοιχείων και τη διαχείριση αιτημάτων
  • τη δημιουργία περίληψης και action points από ηχογραφήσεις συναντήσεων
  • την ανάλυση εγγράφων για αυτοματοποίηση εγκρίσεων, αλλά και την καθοδήγηση του πελάτη σε περίπτωση ελλιπών δικαιολογητικών
  • τη δυνατότητα έξυπνης αποθήκευσης εγγράφων και εικόνων που μπορούν να αναζητηθούν με ανοιχτά ή περιγραφικά ερωτήματα γραμμένα σε οποιαδήποτε γλώσσα.

«Η συμφωνία αυτή ενισχύει τη στρατηγική προτεραιότητα της AUSTRIACARD HOLDINGS να εξελιχθεί σε έναν μεγάλης κλίμακας πάροχο εφαρμοσμένης τεχνολογίας, υπογραμμίζοντας την τεχνολογική της υπεροχή στον τομέα του Agentic AI», σχολίασε ο Μανώλης Κόντος, Group CEO της AUSTRIACARD HOLDINGS. «Η συνεργασία με έναν παγκόσμιο τεχνολογικό ηγέτη, όπως η Dell Technologies, επιβεβαιώνει την ικανότητά μας να δημιουργούμε ασφαλείς, πρακτικές και επεκτάσιμες λύσεις που ευθυγραμμίζουν τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης με τις πραγματικές επιχειρηματικές απαιτήσεις.»

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