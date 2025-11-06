ΕΥ Ελλάδος: Υποστήριξη της Attica Group στη διαχείριση δεδομένων βιώσιμης ανάπτυξης
Επιχειρήσεις
11:44 - 06 Νοε 2025

Η EY Ελλάδος υποστήριξε την Attica Group, τον μεγαλύτερο όμιλο επιβατηγού ναυτιλίας στην Ελλάδα, και έναν από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως, στην εφαρμογή του Microsoft Sustainability Manager. Στόχος είναι η αυτοματοποίηση δεδομένων, η παρακολούθηση και η αναφορά της απόδοσης του Ομίλου στον τομέα της βιωσιμότητας.

Η Attica Group αποτελεί την πρώτη εταιρεία επιβατηγού ναυτιλίας παγκοσμίως και τον πρώτο οργανισμό στην Ελλάδα ανεξαρτήτου κλάδου δραστηριοποίησης, που υιοθετεί και αξιοποιεί την καινοτόμο λύση της Microsoft.

Πιο συγκεκριμένα, οι ομάδες Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Βιώσιμης Ανάπτυξης της EY Ελλάδος, συνέδραμαν την Attica Group στην επιτυχή αξιοποίηση του Microsoft Sustainability Manager, προς κάλυψη των απαιτήσεων της Οδηγίας για την Εταιρική Αναφορά Βιωσιμότητας (CSRD), για την περίοδο αναφοράς 2024.

Το συγκεκριμένο έργο ψηφιακού μετασχηματισμού, αποτελεί ένα ουσιαστικό ορόσημο στη δέσμευση της Attica Group για βιωσιμότητα και εταιρική υπευθυνότητα. «Η βιωσιμότητα και η εταιρική υπευθυνότητα αποτελούν θεμελιώδεις αρχές του οργανισμού μας», δήλωσε ο κ. Παναγιώτης Παπαδόδημας, Chief Administrative, Transformation & Sustainability Officer της Attica Group συμπληρώνοντας: «Το έργο αυτό αποτυπώνει τη δέσμευσή μας για συμβολή στη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος, επιβεβαιώνοντας την πρωτοπόρο θέση μας στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ναυτιλιακού κλάδου».

Η πολυπλοκότητα της παρακολούθησης της απόδοσης βιώσιμης ανάπτυξης και της διαφάνειας, σε συνδυασμό με τις ταχύτατα εξελισσόμενες κανονιστικές απαιτήσεις, καθιστούν αναγκαία την υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων. «Η παρακολούθηση και αναφορά των επιδόσεων βιώσιμης ανάπτυξης σε ένα περίπλοκο και δυναμικό περιβάλλον, δεν αποτελεί απλώς μια ετήσια, κανονιστική υποχρέωση, αλλά απαιτεί προετοιμασία, προσαρμογή και διαρκή δέσμευση. Σε αυτό το πλαίσιο, οι κατάλληλες τεχνολογικές υποδομές και η υποστήριξη στην υλοποίησή τους, είναι καθοριστικής σημασίας», δήλωσε ο κ. Δημήτρης Καλαϊτζής, Εταίρος της EY Ελλάδος και υπεύθυνος για την παροχή τεχνολογικών λύσεων βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Η συνεργασία με τη Microsoft και την EY Ελλάδος προσφέρει στην Attica Group μια ενιαία τεχνολογική λύση που ενισχύει την επιχειρησιακή αποδοτικότητα και την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων. «Η Attica Group αποδεικνύει έμπρακτα πως η βιωσιμότητα δεν είναι απλώς στρατηγική επιλογή, αλλά καθημερινή πράξη», δήλωσε η κυρία Γιάννα Ανδρονοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας. «Η υλοποίηση του Microsoft Sustainability Manager αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, ενώ ταυτόχρονα ενδυναμώνει την ικανότητα του Ομίλου να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες απαιτήσεις της εποχής με ταχύτητα και ακρίβεια».

