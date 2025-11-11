Αγγελούδης: «Υπομονετική ταλαιπωρία» μέχρι να ολοκληρωθούν οι δοκιμές για τη δεύτερη γραμμή του μετρό

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Στέλιος Αγγελούδης, μίλησε σήμερα (11/11) στα Παραπολιτικά σχετικά με το μετρό, το χώρο της ΔΕΘ και το ζήτημα της μητροπολιτικής διοίκησης για τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Όσον αφορά το κλείσιμο του μετρό της πόλης για ένα μήνα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι δοκιμές για την επέκτασή του στην Καλαμαριά, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης σημείωσε:

«Το μετρό έχει μπει στη ζωή όλων μας δίνοντας μια μεγάλη ανάσα, μειώνοντας το κυκλοφοριακό φορτίο πάνω από 15% μόνο με την πρώτη γραμμή. Αυτό που πρέπει να υποστούμε για ένα μήνα είναι μια δύσκολη κατάσταση γιατί εκεί που είχαμε αρχίσει να παίρνουμε αυτές τις ανάσες τώρα πρέπει να μπούμε σε μια υπομονετική ταλαιπωρία προκειμένου να ολοκληρωθούν οι δοκιμαστικές δοκιμές για τη δεύτερη γραμμή. Η ανακοίνωση που έχει κάνει η ΑΕ Ελληνικό Μετρό είναι ότι τον Μάρτιο θα ξεκινήσει και η σύνδεση με τη δεύτερη γραμμή, με την Καλαμαριά. Εκτιμούμε ότι το μεταφορικό φορτίο θα είναι πάνω από 20% και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι η οριστική επίλυση του κυκλοφοριακού θέματος της πόλης θα γίνει όταν θα ολοκληρωθεί η σύνδεση με το μεγάλο αστικό συγκρότημα των δυτικών συνοικιών».

Από την άλλη, αναφορικά με την ανάπλαση που προγραμματίζεται στο χώρο της ΔΕΘ επεσήμανε:

«Θεωρώ ότι η συμπεφωνημένη πρόταση για την ανάπλαση δηλαδή με ένα μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο πάνω από 120 στρέμματα χωρίς το προβλεπόμενο real estate που υπήρχε όταν αναλάβαμε και με έμφαση στον εκθεσιακό και συνεδριακό χώρο είναι ένα project το οποίο χρειάζεται να ξεκινήσει άμεσα. Ελπίζω και εύχομαι να τρέξει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα».

Κλείνοντας σχετικά με το ζήτημα της μητροπολιτικής διοίκησης για τα μεγάλα αστικά κέντρα, ο κ. Αγγελούδης πρόσθεσε ότι:

«Έχουν δοθεί στους δήμους κάποιες αρμοδιότητες για παράδειγμα οι ασφαλτοστρώσεις των δρόμων τους, η τακτοποίηση των πεζοδρομίων τους, η αστική συγκοινωνία που πιθανόν να χρειαστούν ως συμπληρωματική διαδικασία και η θαλάσσια συγκοινωνία ακόμα, αυτά όλα από τη στιγμή που είναι αρμοδιότητες που έχουν δοθεί στους δήμους χρειάζονται σε ότι αφορά τα μεγάλα αστικά συγκροτήματα μια μητροπολιτικότητα στη λήψη των αποφάσεων. Δεν είναι ότι παίρνεις κάποιες αρμοδιότητες από το δεύτερο βαθμό ή οτιδήποτε άλλο. Για παράδειγμα υπήρξε μια απόφαση να αλλάξει ονομασία από οδό Λαγκαδά σε οδό Μ. Θεοδωράκη επί ενάμιση χρόνο συζητούσανε τέσσερα δημοτικά συμβούλια για ένα απλό θέμα. Έβγαζε την απόφαση το έστελνε στην αποκεντρωμένη, το γύριζε πίσω η αποκεντρωμένη, αυτό έγινε τέσσερις φορές για ένα επουσιώδες θέμα σε ότι αφορά τις υποδομές. Αντιλαμβάνεστε ότι μπαίνει το ζήτημα στο πλαίσιο του πρώτου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης να υπάρχει μια μητροπολιτικότητα για να μπορούμε να λύνουμε πέντε ζητήματα. Υπάρχουν πρακτικά θέματα δεν μπαίνουμε σε μια σκιαμαχία αρμοδιοτήτων ή οτιδήποτε άλλο, η δουλειά μας ενδιαφέρει να γίνει».