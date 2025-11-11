Travvy Awards 2025: Κορυφαίες διακρίσεις για Ελλάδα και ΕΟΤ στα «Όσκαρ» του αμερικανικού τουρισμού
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15:36 - 11 Νοε 2025

Travvy Awards 2025: Κορυφαίες διακρίσεις για Ελλάδα και ΕΟΤ στα «Όσκαρ» του αμερικανικού τουρισμού

15:36 - 11 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom

Reporter.gr Newsroom
Μεγάλη νικήτρια στα αμερικανικά τουριστικά Travvy Awards 2025, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΤ, αναδείχθηκε για μία ακόμα χρονιά η Ελλάδα.

Ειδικότερα, στη φετινή διοργάνωση των βραβείων, που θεωρούνται ως τα «Όσκαρ» της τουριστικής βιομηχανίας στις ΗΠΑ, η χώρα μας απέσπασε:

  • το χρυσό βραβείο στην κατηγορία Καλύτερος Μεσογειακός Προορισμός (Best Destination – Mediterranean),
  • το χρυσό βραβείο στην κατηγορία Καλύτερος Προορισμός για Κρουαζιέρα στην Ευρώπη (Best Cruise Destination – Europe), και
  • το αργυρό βραβείο στην κατηγορία Καλύτερος Προορισμός στην Ευρώπη (Best Destination – Europe).

Παράλληλα, ο ΕΟΤ κέρδισε το χάλκινο βραβείο στην κατηγορία Καλύτερος Οργανισμός Τουρισμού στην Ευρώπη (Best Tourism Board – Europe).

Τα βραβεία αυτά αντικατοπτρίζουν την εμπιστοσύνη, την εκτίμηση και τη συνεχή προτίμηση της διεθνούς ταξιδιωτικής αγοράς προς τη χώρα μας ως κορυφαίου ταξιδιωτικού προορισμού, για την ποιότητα των υποδομών της, τη φιλοξενία, την ασφάλεια και την αυθεντική εμπειρία που προσφέρει σε κάθε επισκέπτη.

Τι είναι τα Travvy Awards

Τα Travvy Awards διοργανώνονται ετησίως από το TravelPulse και το Northstar Travel Group, κορυφαίους φορείς της ταξιδιωτικής βιομηχανίας των ΗΠΑ. Αποτελούν έναν από τους πλέον σημαντικούς θεσμούς στο χώρο του τουρισμού, με τους νικητές να αναδεικνύονται μετά από ψηφοφορία επαγγελματιών ταξιδιωτικών πρακτόρων και εκπροσώπων της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο.

Η τελετή απονομής των Travvy Awards 2025 πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου στο συνεδριακό κέντρο του Fort Lauderdale, ενώ τα ελληνικά βραβεία παρέλαβαν ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΕΟΤ Βόρειας Αμερικής, Κωνσταντίνος Χαροκόπος, και το στέλεχος της ίδιας υπηρεσίας του ΕΟΤ, Φαίη Γεωργούση.

Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, ο κος Χαροκόπος δήλωσε ότι «οι διακρίσεις αυτές αποτελούν τιμή για τη χώρα μας και αναγνώριση των προσπαθειών του ΕΟΤ, των επαγγελματιών του τουρισμού και όλων όσων εργάζονται για να αναδείξουν τη μοναδική εμπειρία που προσφέρει η Ελλάδα. Ο ελληνικός τουρισμός συνεχίζει να εμπνέει και να πρωταγωνιστεί στις παγκόσμιες τουριστικές εξελίξεις».

Διάκριση και στα Recommend Readers’ Choice Awards 2025

Την ίδια στιγμή, η χώρα μας κατέλαβε τη δεύτερη (silver) θέση στην κατηγορία Καλύτερος Συνολικός Προορισμός στην Ευρώπη (Best Overall Destination – Europe), και στα βραβεία Readers’ Choice Awards (RCA) 2025 του αμερικανικού ταξιδιωτικού περιοδικού Recommend.

Την πρώτη (gold) θέση κατέκτησε η Ιταλία, ενώ την τρίτη (bronze) μοιράστηκαν η Γαλλία και η Ισπανία.

Τα αποτελέσματα βραβείων RCA του Recommend σε όλες τις κατηγορίες προκύπτουν μέσα από την ψηφοφορία των αναγνωστών και των συνεργατών του περιοδικού, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέσα ενημέρωσης της ταξιδιωτικής βιομηχανίας στη Βόρεια Αμερική. Στη φετινή διοργάνωση, οι ταξιδιωτικοί σύμβουλοι ανέδειξαν και πάλι τις κορυφαίες επιλογές τους σε προορισμούς, ξενοδοχεία, toς, κρουαζιέρες, αεροπορικές εταιρείες και άλλες κατηγορίες, αναγνωρίζοντας την Ελλάδα ως έναν από τους σημαντικότερους και πιο αγαπητούς προορισμούς της Ευρώπης.
