Travvy Awards 2025: Κορυφαίες διακρίσεις για Ελλάδα και ΕΟΤ στα «Όσκαρ» του αμερικανικού τουρισμού

Τα βραβεία αυτά αντικατοπτρίζουν την εμπιστοσύνη, την εκτίμηση και τη συνεχή προτίμηση της διεθνούς ταξιδιωτικής αγοράς προς τη χώρα μας ως κορυφαίου ταξιδιωτικού προορισμού, για την ποιότητα των υποδομών της, τη φιλοξενία, την ασφάλεια και την αυθεντική εμπειρία που προσφέρει σε κάθε επισκέπτη.





Τι είναι τα Travvy Awards

Τα Travvy Awards διοργανώνονται ετησίως από το TravelPulse και το Northstar Travel Group, κορυφαίους φορείς της ταξιδιωτικής βιομηχανίας των ΗΠΑ. Αποτελούν έναν από τους πλέον σημαντικούς θεσμούς στο χώρο του τουρισμού, με τους νικητές να αναδεικνύονται μετά από ψηφοφορία επαγγελματιών ταξιδιωτικών πρακτόρων και εκπροσώπων της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο.

Η τελετή απονομής των Travvy Awards 2025 πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου στο συνεδριακό κέντρο του Fort Lauderdale, ενώ τα ελληνικά βραβεία παρέλαβαν ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΕΟΤ Βόρειας Αμερικής, Κωνσταντίνος Χαροκόπος, και το στέλεχος της ίδιας υπηρεσίας του ΕΟΤ, Φαίη Γεωργούση.