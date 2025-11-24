ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ιουλία Τσέτη: Οι πυλώνες της ηγεσίας του μέλλοντος
Επιχειρήσεις
19:51 - 24 Νοε 2025

Ιουλία Τσέτη: Οι πυλώνες της ηγεσίας του μέλλοντος

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η τεχνολογία και η πληροφορική καθορίζουν τον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο, όμως χωρίς τα θεμέλια της πραγματικής παραγωγής —τρόφιμα, φάρμακα, πρώτες ύλες και βιομηχανία— το οικοσύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει πλήρως. Αυτό υπογράμμισε η Ιουλία Τσέτη, Πρόεδρος και CEO της OFET σε συζήτηση με τον Tάσο Ζάχο, CEO του Fortune Greece, στο πλαίσιο του  FORTUNE GREECE CEO Initiative Forum 2025 που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής, σε συνεργασία με την Tsomokos Communications.

Στο πεδίο των κοινωνικών δεικτών, τα ποσοστά συμμετοχής ανδρών και γυναικών αποτυπώνουν μια ανησυχητική οπισθοδρόμηση. Παρά τις ατζέντες για συμπερίληψη ή την κλιματική αλλαγή, πολλές πρωτοβουλίες εγκαταλείπονται πριν αποδώσουν καρπούς. Η ηθική ηγεσία, όπως τονίστηκε, βασίζεται σε σταθερές αξίες: να μην προβαίνεις σε αποφάσεις που βλάπτουν τους ανθρώπους σου και να υπηρετείς έναν σκοπό που παραμένει αμετάβλητος.

Η τεχνολογία, ωστόσο, φέρνει χειροπιαστά αποτελέσματα. Συντομεύει τους χρόνους ανάπτυξης, ενισχύει την ασφάλεια των προϊόντων, επιτρέπει τη δημιουργία νέων μορίων και αναδιαμορφώνει ολόκληρους κλάδους. Η βιομηχανία, μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σχέση του επιχειρηματικού οικοσυστήματος με τους νέους. «Πρέπει να συνομιλούμε περισσότερο μαζί τους», σημειώθηκε, ώστε να ενισχυθεί η φιλοδοξία και να μειωθούν οι φόβοι απέναντι στο επιχειρείν. Η παρέμβαση στα πανεπιστήμια θεωρήθηκε κρίσιμη: τα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας διατηρούν υψηλές θέσεις στις διεθνείς κατατάξεις και μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτης για τη νέα γενιά.

Κοιτώντας προς το 2026, το Ίδρυμα σχεδιάζει ακόμη μεγαλύτερη εξωστρέφεια και δραστηριότητα, με στόχο να περάσει δυναμικά το μήνυμα ότι η βιομηχανία δημιουργεί θέσεις εργασίας, προωθεί την καινοτομία και αποτελεί βασικό μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΗΠΑ–Ουκρανία συμφώνησαν σε ειρηνευτικό πλαίσιο 19 σημείων – Συζητήσεις και αναθεωρήσεις σε εξέλιξη
Ειδήσεις

ΗΠΑ–Ουκρανία συμφώνησαν σε ειρηνευτικό πλαίσιο 19 σημείων – Συζητήσεις και αναθεωρήσεις σε εξέλιξη

Λαγκάρντ: Η AI μπορεί να κρίνει το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας
Ειδήσεις

Λαγκάρντ: Η AI μπορεί να κρίνει το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας

Γεωργιάδης για έκθεση ΟΟΣΑ: Οι δείκτες Υγείας θα βελτιωθούν του χρόνου - Λάθος καταγραφή ΕΛΣΤΑΤ
Υγεία

Γεωργιάδης για έκθεση ΟΟΣΑ: Οι δείκτες Υγείας θα βελτιωθούν του χρόνου - Λάθος καταγραφή ΕΛΣΤΑΤ

ATHEX Mid Cap Conference 2025: 18 εισηγμένες παρουσίασαν τα σχέδιά τους
Αναλύσεις

ATHEX Mid Cap Conference 2025: 18 εισηγμένες παρουσίασαν τα σχέδιά τους

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αναταραχή στις τουρκικές αγορές μετά την καρατόμηση στην ηγεσία του CHP
Ειδήσεις

Αναταραχή στις τουρκικές αγορές μετά την καρατόμηση στην ηγεσία του CHP

Πιερρακάκης: To εγχειρίδιο για τις απαιτήσεις ηγεσίας και το… Tetris
Πολιτική

Πιερρακάκης: To εγχειρίδιο για τις απαιτήσεις ηγεσίας και το… Tetris

Νέος Αρχηγός Λ.Σ. ο Αντιναύαρχος Χρήστος Κοντορουχάς – Στη Γενική Γραμματεία Κρίσιμων Οντοτήτων ο Τρύφωνας Κοντιζάς
Ναυτιλία

Νέος Αρχηγός Λ.Σ. ο Αντιναύαρχος Χρήστος Κοντορουχάς – Στη Γενική Γραμματεία Κρίσιμων Οντοτήτων ο Τρύφωνας Κοντιζάς

Ο Κωνσταντινόπουλος αμφισβητεί τον Ανδρουλάκη: Οι υπόλοιποι υποψήφιοι πήραν 72%, να συναποφασίζουν
Πολιτική

Ο Κωνσταντινόπουλος αμφισβητεί τον Ανδρουλάκη: Οι υπόλοιποι υποψήφιοι πήραν 72%, να συναποφασίζουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
06/06/2026 - 22:00

Αρτηριακή πίεση στην εγκυμοσύνη: Πώς επηρεάζει την καρδιά του παιδιού

Πολιτική
06/06/2026 - 21:37

Βολές Κασσελάκη: Είμαι ο τελευταίος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με αυτόνομα ψηφοδέλτια

Πολιτική
06/06/2026 - 21:14

ΣΥΡΙΖΑ: Υπερψηφίστηκε η γραμμή συμπόρευσης με το εγχείρημα Τσίπρα – H επόμενη μέρα

Πολιτική
06/06/2026 - 20:14

Δούρου προς Φάμελλο: Να αποδείξεις ότι δεν σχεδιάζεις αυτοδιάλυση του κόμματος

Ειδήσεις
06/06/2026 - 20:00

Χέγκσεθ: Συνέκρινε τις μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη με «εισβολή»

Ειδήσεις
06/06/2026 - 19:42

Νέο πλήγμα με drones στην Αγία Πετρούπολη, ενώ ο Ζελένσκι ζητά εκεχειρία

Εμπορεύματα
06/06/2026 - 19:25

Νέος εφιάλτης για το πετρέλαιο: Το Ιράν απειλεί να κλείσει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Ειδήσεις
06/06/2026 - 19:12

Ιράν: Ο Τραμπ υπόσχεται «πολύ καλύτερη» συμφωνία από εκείνη του Ομπάμα

Ειδήσεις
06/06/2026 - 18:37

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος δράστης

Magazino
06/06/2026 - 18:16

Όταν η εκδίκηση γίνεται τέχνη: Έκανε τατουάζ τα ονόματα των μητέρων των 14 πρώην της

Ειδήσεις
06/06/2026 - 17:30

Πολεοδομικό παρακράτος: Συλλήψεις στελεχών για δωροδοκίες και νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων

Ειδήσεις
06/06/2026 - 17:08

Πώς έχασε η Γερμανία τη μάχη για το Συμβούλιο Ασφαλείας

Πολιτική
06/06/2026 - 15:41

Πολάκης: Το δίλημμα είναι αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι

Οικονομία
06/06/2026 - 15:00

Η ΕΤΑΔ υπογράφει τη μακροχρόνια μίσθωση του «Ξενία Καρτερού»

Ειδήσεις
06/06/2026 - 14:44

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικά ραντάρ – Πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Ανεμοδείκτης
06/06/2026 - 14:19

Τελικά χωρά ο ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα;

Νομίσματα
06/06/2026 - 14:00

Bitcoin: Η αγορά αναζητά κατεύθυνση μετά το «κραχ» στα $59.000

Επιχειρήσεις
06/06/2026 - 13:27

Έξι κινήσεις για να παραμείνει η φέτα εξαγωγική «ναυαρχίδα» του €1 δισ. – Το μήνυμα Σαράντη

Ειδήσεις
06/06/2026 - 13:08

Πούτιν: Πολεμική αδιαλλαξία παρά τα σημάδια κόπωσης της ρωσικής οικονομίας

Πολιτική
06/06/2026 - 12:53

Φάμελλος: Κανένα περιθώριο για plan B – Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία Τσίπρα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
06/06/2026 - 12:36

Trikalinos: Πώς «κατέκτησε» το αυγοτάραχο από το Αιτωλικό περισσότερες από 40 χώρες

Επιχειρήσεις
06/06/2026 - 12:25

Barilla: Επενδύει σε αναγεννητική γεωργία και καθαρή ενέργεια – Το πλάνο έως το 2030

Οικονομία
06/06/2026 - 12:09

Στα €1.600 το ακατάσχετο όριο – Ποιοι οφειλέτες κερδίζουν

Ναυτιλία
06/06/2026 - 11:46

Ιδρ. Ευγενίδου - Ποσειδώνια 2026: Συνεργασία με το World Maritime University του IMO - Εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων της νέα γενιάς ναυτικών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
06/06/2026 - 11:42

ΠΟΞ: Άμεσα μέτρα για τις πολύωρες ουρές στα σύνορα – «Όνειδος για τη χώρα η ταλαιπωρία των τουριστών»

Πολιτική
06/06/2026 - 11:28

Οι αλλαγές στην κυβέρνηση μετά τη μετακίνηση Κυρανάκη – Πότε έρχονται οι ανακοινώσεις

Πολιτική
06/06/2026 - 11:16

Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε Ψηφιακό Λιμένα και Εκπαιδευτικό Κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Τεχνολογία
06/06/2026 - 10:43

Anthropic: «Φρένο» στην κούρσα της AI πριν ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο

Πολιτική
06/06/2026 - 10:36

Ώρα μηδέν για τον ΣΥΡΙΖΑ – Η κρίσιμη μάχη της Κεντρικής Επιτροπής

Πολιτική
06/06/2026 - 10:10

Λευκάδα: Το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη για το drone και εκφράζοντας τη λύπη του

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ