Ιουλία Τσέτη: Οι πυλώνες της ηγεσίας του μέλλοντος

Η τεχνολογία και η πληροφορική καθορίζουν τον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο, όμως χωρίς τα θεμέλια της πραγματικής παραγωγής —τρόφιμα, φάρμακα, πρώτες ύλες και βιομηχανία— το οικοσύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει πλήρως. Αυτό υπογράμμισε η Ιουλία Τσέτη, Πρόεδρος και CEO της OFET σε συζήτηση με τον Tάσο Ζάχο, CEO του Fortune Greece, στο πλαίσιο του FORTUNE GREECE CEO Initiative Forum 2025 που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής, σε συνεργασία με την Tsomokos Communications.

Στο πεδίο των κοινωνικών δεικτών, τα ποσοστά συμμετοχής ανδρών και γυναικών αποτυπώνουν μια ανησυχητική οπισθοδρόμηση. Παρά τις ατζέντες για συμπερίληψη ή την κλιματική αλλαγή, πολλές πρωτοβουλίες εγκαταλείπονται πριν αποδώσουν καρπούς. Η ηθική ηγεσία, όπως τονίστηκε, βασίζεται σε σταθερές αξίες: να μην προβαίνεις σε αποφάσεις που βλάπτουν τους ανθρώπους σου και να υπηρετείς έναν σκοπό που παραμένει αμετάβλητος.

Η τεχνολογία, ωστόσο, φέρνει χειροπιαστά αποτελέσματα. Συντομεύει τους χρόνους ανάπτυξης, ενισχύει την ασφάλεια των προϊόντων, επιτρέπει τη δημιουργία νέων μορίων και αναδιαμορφώνει ολόκληρους κλάδους. Η βιομηχανία, μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σχέση του επιχειρηματικού οικοσυστήματος με τους νέους. «Πρέπει να συνομιλούμε περισσότερο μαζί τους», σημειώθηκε, ώστε να ενισχυθεί η φιλοδοξία και να μειωθούν οι φόβοι απέναντι στο επιχειρείν. Η παρέμβαση στα πανεπιστήμια θεωρήθηκε κρίσιμη: τα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας διατηρούν υψηλές θέσεις στις διεθνείς κατατάξεις και μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτης για τη νέα γενιά.

Κοιτώντας προς το 2026, το Ίδρυμα σχεδιάζει ακόμη μεγαλύτερη εξωστρέφεια και δραστηριότητα, με στόχο να περάσει δυναμικά το μήνυμα ότι η βιομηχανία δημιουργεί θέσεις εργασίας, προωθεί την καινοτομία και αποτελεί βασικό μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης.