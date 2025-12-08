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Ισχυρές παρεμβάσεις και κορυφαίοι ομιλητές στο digital economy forum 2025
Επιχειρήσεις
15:51 - 08 Δεκ 2025

Ισχυρές παρεμβάσεις και κορυφαίοι ομιλητές στο digital economy forum 2025

Reporter.gr Newsroom
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Με την ομιλία του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Προέδρου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΚΙΝ.ΑΛ, κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, θα ανοίξει τις εργασίες του το digital economy forum 2025: “from vision to impact”, το ετήσιο θεσμικό Συνέδριο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, στο Ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental, στην Αθήνα.

Στην ενότητα «Οι ελληνικές επιχειρήσεις αξιοποιούν το AI», που θα ακολουθήσει, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου, θα δώσει σημαντικές κατευθυντήριες γραμμές για την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και τη συμβολή της στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, στην καινοτομία και στην ανταγωνιστικότητα. Τις γνώσεις, τις στρατηγικές τους, αλλά και τις εμπειρίες τους για την ενσωμάτωση και την αξιοποίηση των τεχνολογιών AI στις επιχειρήσεις, θα επιστρατεύσουν στο πάνελ της ίδιας ενότητας ο κύριος Βασίλης Καρκατζούνης, Ειδικός Γραμματέας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και σημαντικοί εκπρόσωποι επιχειρήσεων του κλάδου Ψηφιακής Τεχνολογίας.

Στην ενότητα «Άμυνα, διάστημα & κυβερνοασφάλεια: οι νέες προκλήσεις και ευκαιρίες», ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, θα αναφερθεί στη σημασία της επιτυχούς εισόδου των επιχειρήσεων ψηφιακής τεχνολογίας στον τομέα της άμυνας και της κυβερνοασφάλειας, ενώ στο πάνελ της ίδιας ενότητας ο Δρ. Κωνσταντίνος Καράντζαλος, Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι κ.κ. Μιχάλης Μπλέτσας, Διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας (ΕΑΚ) και Παντελής Τζωρτζάκης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) μαζί με κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων της Ψηφιακής Τεχνολογίας θα συζητήσουν τις στρατηγικές που μπορούν να ενισχύσουν την επιτυχή δραστηριοποίηση των εταιρειών του κλάδου στις αγορές της άμυνας, του διαστήματος και της κυβερνοασφάλειας.

Παράλληλα, ο κύριος Σωτήρης Μπατζιάς, Εταίρος στο τμήμα Strategy & Transactions της Deloitte θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της μελέτης με τίτλο: «Ψηφιακή Ελλάδα 2025: Από τη Στρατηγική στην Υλοποίηση – Ανάλυση Αποτελεσμάτων» που εκπόνησε η Deloitte για λογαριασμό του ΣΕΠΕ.

Την κεντρική ομιλία στο κλείσιμο εργασιών-δείπνο του συνεδρίου, που τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα θα πραγματοποιήσει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κύριος Κυριάκος Πιερρακάκης.

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