Εγκαίνια για το Snappi Hub στην Αθήνα – Οι στόχοι

Η Snappi, εγκαινιάζει σήμερα το Snappi Hub, τον μοναδικό φυσικό χώρο της Snappi στην οδό Κοραή 5, στην καρδιά της Αθήνας.
Το Snappi Hub με βάση την ανακοίνωση, είναι το πρώτο φυσικό σημείο μιας neobank. Είναι ένας χώρος όπου η αισιοδοξία, η ανθρώπινες αξίες και η δια βίου μάθηση συναντιόνται για να επαναπροσδιορίσουν την χρηματοοικονομική ευημερία.
«Στη Snappi, επαναπροσδιορίζου
Είμαστε ευγνώμονες για τις υψηλού επιπέδου συνεργασίες που έχουμε ήδη συνάψει με διάφορα πανεπιστήμια και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αυτό το μονοπάτι ως μέρος της μακροχρόνιας δέσμευσής μας στην χρηματοοικονομική ενδυνάμωση και την πρόοδο που προκύπτει μέσω της έρευνας». – Gabriella Kindert,
«Με πολλή χαρά συμβάλλουμε στην χρηματοοικονομική ευημερία των επόμενων γενεών μαζί με τη Snappi, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας “What the Finance
Στο Snappi Hub θα λάβουν χώρα μια σειρά από εκδηλώσεις, από παρουσιάσεις ερευνών και ομιλίες μέχρι διαδραστικέςσυνεδρίες με μέλη της κοινότητας. Όλες οι εκδηλώσεις θα είναι ανοικτές για τους χρήστες της Snappi κατόπιν προκράτησης