ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Εγκαίνια για το Snappi Hub στην Αθήνα – Οι στόχοι
Επιχειρήσεις
13:19 - 09 Δεκ 2025

Εγκαίνια για το Snappi Hub στην Αθήνα – Οι στόχοι

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

H Snappi η πρώτης ελληνική  neobank με άδεια από την ΕΚΤ στο κέντρο της Αθήνας παρουσίασε ένα χώρο όπου με ελεύθερη πρόσβαση προσφέρονται σειρά δράσεων για την εκπαίδευση των πολιτών σε θέματα διαχείρισης οικονομικών.

Η Snappi, εγκαινιάζει σήμερα το Snappi Hub, τον μοναδικό φυσικό χώρο της Snappi στην οδό Κοραή 5, στην καρδιά της Αθήνας.

Το Snappi Hub με βάση την ανακοίνωση, είναι το πρώτο φυσικό σημείο μιας neobank. Είναι ένας χώρος όπου η αισιοδοξία, η ανθρώπινες αξίες και η δια βίου μάθηση συναντιόνται για να επαναπροσδιορίσουν την χρηματοοικονομική ευημερία.

«Στη Snappi, επαναπροσδιορίζουμε το πως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες λειτουργούν σε μια σύγχρονη, ψηφιακή οικονομία. Η χρηματοοικονομική ευημερία δεν είναι μόνο έσοδα και αποταμιεύσεις. Είναι η διαφάνεια, η πρόσβαση και η ικανότητα να λαμβάνεις ενημερωμένες αποφάσεις με αυτοπεποίθηση. Το Snappi Hub πρεσβεύει αυτήν την φιλοσοφία. Είναι η χειροπιαστή επέκταση της δέσμευσής μας για διαφάνεια, χρηματοοικονομική εκπαίδευση και καινοτομία με τον χρήστη στο επίκεντρο.

Είμαστε ευγνώμονες για τις υψηλού επιπέδου συνεργασίες που έχουμε ήδη συνάψει με διάφορα πανεπιστήμια και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αυτό το μονοπάτι ως μέρος της μακροχρόνιας δέσμευσής μας στην χρηματοοικονομική ενδυνάμωση και την πρόοδο που προκύπτει μέσω της έρευνας». – Gabriella Kindert, CEO της Snappi.

«Με πολλή χαρά συμβάλλουμε στην χρηματοοικονομική ευημερία των επόμενων γενεών μαζί με τη Snappi, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας “What the Finance” -εστιάζοντας σε πρακτικές και ενδιαφέρουσες πτυχές της χρηματοοικονομικής παιδείας. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα κεφάλαιά τους, αλλά και να αισθάνονται καλύτερα σε σχέση με αυτά, κερδίζοντας παράλληλα χρόνο και χώρο στο μυαλό τους για να το αφιερώσουν στα πράγματα που έχουν πραγματικά σημασία στη ζωή», προσέθεσε ο Καθηγητής Νίκος Φίλιππας, Ελληνικό Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού.

Στο Snappi Hub θα λάβουν χώρα μια σειρά από εκδηλώσεις, από παρουσιάσεις ερευνών και ομιλίες μέχρι διαδραστικέςσυνεδρίες με μέλη της κοινότητας. Όλες οι εκδηλώσεις θα είναι ανοικτές για τους χρήστες της Snappi κατόπιν προκράτησης από την σχετική ιστοσελίδα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΑΣΟΚ Nα απαντήσει η κυβέρνηση στα ερωτήματα για το φερόμενο σκάνδαλo στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ Nα απαντήσει η κυβέρνηση στα ερωτήματα για το φερόμενο σκάνδαλo στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Νέο Wyndham Grand στο πολυτελές παραλίμνιο καταφύγιο Ουνταϊπούρ της Ινδίας
Επιχειρήσεις

Νέο Wyndham Grand στο πολυτελές παραλίμνιο καταφύγιο Ουνταϊπούρ της Ινδίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η θερμική καταπόνηση στην Αθήνα δεν είναι εξίσου εξοντωτική για όλους
Ειδήσεις

Η θερμική καταπόνηση στην Αθήνα δεν είναι εξίσου εξοντωτική για όλους

Από το Ηρώδειο μέχρι το Παγκράτι: Η Αθήνα γιορτάζει (δωρεάν) την Ημέρα της Μουσικής
Magazino

Από το Ηρώδειο μέχρι το Παγκράτι: Η Αθήνα γιορτάζει (δωρεάν) την Ημέρα της Μουσικής

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα στις 23 Ιουνίου λόγω του SNF Nostos Run 2026
Ειδήσεις

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα στις 23 Ιουνίου λόγω του SNF Nostos Run 2026

Η «μετακίνηση» Πρωτόπαππα φτιάχνει τα κέφια στο ΠΑΣΟΚ
Ανεμοδείκτης

Η «μετακίνηση» Πρωτόπαππα φτιάχνει τα κέφια στο ΠΑΣΟΚ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
21/06/2026 - 15:15

«Ελληνικές Μικρές Ιστορίες»: Οι βραβευμένες ταινίες από τις Νύχτες Πρεμιέρας ταξιδεύουν στα μουσεία του ΠΙΟΠ

Magazino
21/06/2026 - 14:48

Από το Ηρώδειο μέχρι το Παγκράτι: Η Αθήνα γιορτάζει (δωρεάν) την Ημέρα της Μουσικής

Ειδήσεις
21/06/2026 - 14:00

Ενδοοικογενειακή βία: Πάνω από 20.000 υποθέσεις έφτασαν στην αστυνομία το 2025

Ειδήσεις
21/06/2026 - 13:32

ΗΠΑ – Ιράν: Αντίστροφη μέτρηση για τις κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία – Πρώτο θέμα ο Λίβανος

Από θέσεως...
21/06/2026 - 13:23

Τα άπλυτα της Περιφέρειας

Νομίσματα
21/06/2026 - 13:05

To Bitcoin μεταξύ αβεβαιότητας και ανάκαμψης – Τι φοβίζει την αγορά

Ειδήσεις
21/06/2026 - 12:28

Χανιά: Εντοπίστηκε η σορός της 45χρονης Σταυρούλας μετά την ομολογία του 43χρονου δράστη

Πολιτική
21/06/2026 - 12:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης διαχειρίζεται επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λεηλατεί τα νοικοκυριά

Χρηματιστήρια
21/06/2026 - 11:55

Γιατί τα παραδοσιακά επενδυτικά «καταφύγια» δεν άντεξαν τον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν

Ειδήσεις
21/06/2026 - 11:38

Fed: Ενισχύονται τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων μετά τις δηλώσεις Γουόρς

Ειδήσεις
21/06/2026 - 11:25

Observer: Ο Στάρμερ θα παραιτηθεί τη Δευτέρα (22/6) – Τι απαντούν κυβερνητικές πηγές

Επιχειρήσεις
21/06/2026 - 11:10

PeopleCert: Επεκτείνεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης για την Ομογένεια Ίμβρου και Κωνσταντινούπολης

Πολιτική
21/06/2026 - 10:51

Μητσοτάκης: Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την ακρίβεια – «Σύμμαχος» των καταναλωτών το PosoKanei

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:34

Η θερμική καταπόνηση στην Αθήνα δεν είναι εξίσου εξοντωτική για όλους

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:28

Επεισόδια στα Εξάρχεια – Επίθεση με μολότοφ και προσαγωγές

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:10

«Ξηλώνεται» το αμφιθέατρο που στήθηκε στο Ζάππειο μετά τις αντιδράσεις

Magazino
21/06/2026 - 09:59

Το SNF Nostos επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ: Τι φέρνει η φετινή, επετειακή διοργάνωση

Ειδήσεις
21/06/2026 - 09:00

Ουκρανία: Από το «You don't have the cards», στα πλήγματα εντός της Ρωσίας

Ειδήσεις
21/06/2026 - 07:28

Στην Ελβετία ο Βανς για τις συνομιλίες, ενώ η Τεχεράνη δηλώνει ότι έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 22:01

Εξάρθρωση κυκλώματος trafficking στην Αθήνα: Συλλήψεις για εκμετάλλευση γυναικών από το εξωτερικό και διακίνηση ναρκωτικών

Ειδήσεις
20/06/2026 - 21:17

ΥΠΑΑΤ: Εξετάζει πιλοτικό πρόγραμμα με οικονομικό κίνητρο για την αλίευση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες

Πολιτική
20/06/2026 - 20:28

Χρηστίδης: 340.000 ευρώ για την πλατφόρμα “PosoKanei” λες και οι πολίτες δεν ξέρουν τι πληρώνουν στο σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Γαλλία: Σε «κόκκινο συναγερμό» 35 διαμερίσματα της χώρας λόγω του παρατεταμένου καύσωνα

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Ιράν: Κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ λόγω των ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:23

Φωτιά στην Κάρυστο Ευβοίας - Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:00

Ιράν: Προσφεύγει στη FIFA για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει η εθνική ομάδα στις ΗΠΑ

Magazino
20/06/2026 - 17:45

Σαββατοκύριακο χωρίς πορτοφόλι: 10 δωρεάν εκδηλώσεις για τις 20-21 Ιουνίου

Magazino
20/06/2026 - 17:00

«Ελλάδα 3.0»: Πώς τρεις διαφορετικές ταινίες κατέληξαν να μιλούν για την ίδια Ελλάδα

Πολιτική
20/06/2026 - 16:20

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει το ΕΚΑΣ και θα κάνει παρεμβάσεις για τις συντάξεις

Ειδήσεις
20/06/2026 - 15:40

Βρετανία: Σιδηροδρομικό δυστύχημα βόρεια του Λονδίνου - Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες μετά από σύγκρουση τρένων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ