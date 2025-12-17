Προβλήματα στην αγορά καυσίμων μετά την αναστολή λειτουργίας της Jetoil: 130 πρατήρια επηρεάζονται

Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας της «Jetoil» έχει προκαλέσει αναστάτωση στην αγορά καυσίμων, επηρεάζοντας περίπου 130 πρατήρια σε όλη την Ελλάδα, με τα περισσότερα από αυτά να βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα.

Η κίνηση αυτή ανακοινώθηκε από την εταιρεία «Cetracore-JetOil» και συνδέεται με το πάγωμα των περιουσιακών της στοιχείων, στο πλαίσιο της εφαρμογής διεθνών κυρώσεων κατά της Ρωσίας λόγω της εισβολής στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Καυσίμων, Θέμης Κιουρτζής, τόνισε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι οι πρατηριούχοι αιφνιδιάστηκαν, καθώς δεν υπήρξε προηγούμενη ειδοποίηση, ενώ σημείωσε ότι η αναστολή επηρεάζει και άλλες εταιρείες που χρησιμοποιούσαν τις εγκαταστάσεις δεξαμενισμού της Jetoil στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης για την αποθήκευση καυσίμων. Οι εταιρείες αυτές τώρα αναγκάζονται να τροφοδοτούν τα πρατήριά τους από πιο απομακρυσμένες περιοχές, αυξάνοντας χρόνο και κόστος μεταφοράς.

Οι πρατηριούχοι που συνεργάζονταν με τη Jetoil θα χρειαστεί να περάσουν σε νέο εμπορικό σήμα και να ολοκληρώσουν γραφειοκρατικές διαδικασίες, που συνήθως διαρκούν περίπου τρεις ημέρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα πρέπει να καλύψουν το σήμα της Jetoil ή να λειτουργούν προσωρινά με περιορισμένες δυνατότητες, ενώ παραμένουν ανοιχτά θέματα σχετικών πληρωμών για καύσιμα που ήδη είχαν προμηθευτεί.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης, Χρήστος Σταυράκης, επισήμανε ότι η αναστολή επηρεάζει και πρατήρια άλλων εταιρειών, όπως Shell, Coral, Avin και Ελίν, καθώς οι εγκαταστάσεις της Jetoil στη Θεσσαλονίκη αποτελούν βασικό κόμβο για την τροφοδοσία της Βόρειας Ελλάδας και άλλων περιοχών. Η μεταφορά των καυσίμων από εναλλακτικές εγκαταστάσεις, όπως η Νέα Καρβάλη και η Κόρινθος, συνεπάγεται καθυστερήσεις και αυξημένο κόστος.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα πρατήρια με το σήμα της Jetoil στη Θεσσαλονίκη ανέρχονται σε 19, ενώ τα υπόλοιπα πρατήρια που επηρεάζονται είτε αγόραζαν καύσιμα από την εταιρεία είτε εξαρτώνταν από τις κοινές δεξαμενές τροφοδοσίας. Η αναστολή λειτουργίας της Jetoil αναμένεται να προκαλέσει επιπλέον προκλήσεις στην αγορά καυσίμων, ιδίως κατά τις πρώτες ημέρες της μετάβασης στη διάδοχη κατάσταση.