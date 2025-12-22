ΟΝΥΞ Τουριστική: Αλλαγές στη σύνθεση του ΔΣ – Τα ονόματα

Α) Φωκίων Ζησιάδης, Πρόεδρος, Εξαρτημένο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
Β) Λεωνίδας Ζησιάδης, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εξαρτημένο Εκτελεστικό Μέλος,
Γ) Μάρκος Τζαμάλης, Εξαρτημένο Εκτελεστικό Μέλος,
Δ) Γεώργιος Κορμάς, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
Ε) Ελένη Χρυσοχόου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
ΣΤ) Νατάσα – Ανδριάνα Φραγκουδάκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και
Ζ) Βασίλειος Πετίνης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Ορίζει δε ως αναπληρωτή του Αντιπροέδρου, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, βάσει του άρθρου 22 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας τον κ. Μάρκο Τζαμάλη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20, 21, & 22 του Καταστατικού ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει και αναθέτει:
Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Λεωνίδα Ζησιάδη του Φωκίωνα το σύνολο των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό και ορίζει όπως η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτού για τις πάσης φύσεως συναλλαγές της.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία βάσει του άρθρου 20 παρ. 2 του καταστατικού αυτής με εξαετή θητεία έως την 18-12-2031.