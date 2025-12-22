ΟΝΥΞ Τουριστική: Αλλαγές στη σύνθεση του ΔΣ – Τα ονόματα

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Η Εταιρεία ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι το εκλεγέν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής, η οποία έλαβε χώρα την 19η Δεκεμβρίου 2025, νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, συγκροτήθηκε αυθημερόν (19/12/2025 ) σε σώμα ως ακολούθως :

Α) Φωκίων Ζησιάδης, Πρόεδρος, Εξαρτημένο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

Β) Λεωνίδας Ζησιάδης, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εξαρτημένο Εκτελεστικό Μέλος,

Γ) Μάρκος Τζαμάλης, Εξαρτημένο Εκτελεστικό Μέλος,

Δ) Γεώργιος Κορμάς, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

Ε) Ελένη Χρυσοχόου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

ΣΤ) Νατάσα – Ανδριάνα Φραγκουδάκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και

Ζ) Βασίλειος Πετίνης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Ορίζει δε ως αναπληρωτή του Αντιπροέδρου, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, βάσει του άρθρου 22 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας τον κ. Μάρκο Τζαμάλη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20, 21, & 22 του Καταστατικού ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει και αναθέτει:

Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Λεωνίδα Ζησιάδη του Φωκίωνα το σύνολο των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό και ορίζει όπως η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτού για τις πάσης φύσεως συναλλαγές της.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία βάσει του άρθρου 20 παρ. 2 του καταστατικού αυτής με εξαετή θητεία έως την 18-12-2031.