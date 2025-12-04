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ΕΚΕΤΑ 25: Για πρώτη φορά η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε μια ζωντανή σκηνή επιστήμης και τεχνολογίας
Επιχειρήσεις
11:55 - 04 Δεκ 2025

ΕΚΕΤΑ 25: Για πρώτη φορά η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε μια ζωντανή σκηνή επιστήμης και τεχνολογίας

Reporter.gr Newsroom
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25 χρόνια ΕΚΕΤΑ, 25 χρόνιας αριστείας στην Έρευνα και στην Καινοτομία. Το ΕΚΕΤΑ γιορτάζει με υψηλούς προσκεκλημένους του όλους τους πολίτες. Για πρώτη φορά, όλη η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε μια ζωντανή σκηνή επιστήμης και τεχνολογίας. Με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων από την ίδρυσή του, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) «ανοίγει» τα εργαστήριά του σε πολίτες κάθε ηλικίας και «στήνει» σε όλη την πόλη μια μεγάλη γιορτή όπου η έρευνα παρουσιάζεται, «αγγίζεται» και «ακούγεται».

Από τα ρομπότ που σχεδιάζονται για έρευνα στη ρομποτική κινητικότητα (Κύων-Το σκυλί ρομπότ), μέχρι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που αλλάζουν τη ζωή μας (Συνομιλία με τον Σωκράτη), και από τις τεχνολογίες μεταφορών μέχρι τις βιοεπιστήμες, οι δράσεις του ΕΚΕΤΑ φέρνουν στο κοινό όσα μέχρι χθες έμεναν πίσω από τις πόρτες των ερευνητικών ινστιτούτων.

Σε τέσσερις δήμους της Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκης, Πυλαίας-Χορτιάτη, Κορδελιού-Ευόσμου, Θέρμης) —και σε ένα μεγάλο σχολικό συγκρότημα στο δήμο Παύλου Μελά— η πόλη γίνεται ένας ανοικτός διάδρομος καινοτομίας, προσκαλώντας τους πολίτες σε μια σπάνια εμπειρία γνωριμίας με τεχνολογίες που ήδη εφαρμόζονται σε μεταφορές, ενέργεια, περιβάλλον, υγεία, τεχνητή νοημοσύνη και ψηφιακή εκπαίδευση.

Η διαδρομή κορυφώνεται στις 11 και 12 Δεκεμβρίου, με μια διήμερη επετειακή εκδήλωση που τιμά την 25ετή πορεία του ΕΚΕΤΑ και αναδεικνύει το διεθνές του αποτύπωμα.

Πρόγραμμα δράσεων (όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο)

  • 2 Δεκεμβρίου — Δημαρχείο Θεσσαλονίκης (17:00–21:00)

Η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική και οι ψηφιακές εφαρμογές μπαίνουν στο Δημαρχείο, μετατρέποντάς το σε ένα μικρό hub τεχνολογίας.

  • 7 Δεκεμβρίου — Αίθουσα Λίτσα Φωκίδη Ι, Πυλαία–Χορτιάτης (11:00–15:00)

Οι πολίτες γνωρίζουν τις πραγματικές εφαρμογές της έρευνας σε πόλεις, υποδομές, περιβάλλον και υγεία.

  • 8 Δεκεμβρίου —Αμφιθέατρο, αύλειος χώρος του συγκροτήματος ΕΠΑΛ Σταυρούπολης (11.00-14.00)

Μια δράση αποκλειστικά για μαθητές στο συγκρότημα των σχολείων, με hands-on εμπειρίες σε ρομποτική, μικροκινητικότητακαι τεχνητή νοημοσύνη.

  • 9 Δεκεμβρίου — Φουαγιέ δημαρχείου Κορδελιού–Ευόσμου (17:00–21:00)

Μεγάλη έκθεση με συστήματα αυτόνομης κίνησης, εφαρμογές AI και εντυπωσιακές εμπειρίες VR/AR.

  • 10 Δεκεμβρίου — Βιβλιοθήκη πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης (17:00–21:00)

Παρουσίαση καινοτομιών αιχμής: από αυτόνομη οδήγηση έως σύγχρονες βιοεπιστήμες και ρομποτικές εφαρμογές.

Επετειακή Εκδήλωση— 11 & 12 Δεκεμβρίου

Διήμερη επετειακή εκδήλωση που φωτίζει το ταξίδι των 25 χρόνων του ΕΚΕΤΑ, τις διεθνείς συνεργασίες, τις μεγάλες στιγμές και το ερευνητικό έργο που καθιστά το Κέντρο έναν από τους κορυφαίους φορείς τεχνολογικής ανάπτυξης στη χώρα.

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