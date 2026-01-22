ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χατζηθεοδοσίου: Αναγκαία η ενίσχυση της ασφάλισης έναντι φυσικών καταστροφών
Επιχειρήσεις
15:52 - 22 Ιαν 2026

Χατζηθεοδοσίου: Αναγκαία η ενίσχυση της ασφάλισης έναντι φυσικών καταστροφών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στην ανάγκη ουσιαστικής θωράκισης πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στους κινδύνους από φυσικές καταστροφές αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ), Γιάννης Χατζηθεοδοσίου την Πέμπτη (22/1).

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Χατζηθεοδοσίου υπογράμμισε ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στην αποκατάσταση των ζημιών, αλλά ξεκινά από την έλλειψη επαρκών υποδομών και ολοκληρωμένων αντιπλημμυρικών έργων. Όπως σημείωσε, η πρόληψη μέσω σωστού σχεδιασμού και επενδύσεων στις υποδομές αποτελεί βασικό πυλώνα για τη μείωση των συνεπειών των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο χαμηλό επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης στη χώρα, υπενθυμίζοντας ότι μόλις το 18% των κατοικιών είναι σήμερα ασφαλισμένο. Το γεγονός αυτό, όπως ανέφερε, καθιστά χιλιάδες νοικοκυριά ευάλωτα σε σοβαρές οικονομικές απώλειες όταν εκδηλώνονται φυσικές καταστροφές.

Ο πρόεδρος του ΕΕΑ αναφέρθηκε στα θετικά κίνητρα που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, όπως η έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ για τις ασφαλισμένες κατοικίες, επισημαίνοντας ωστόσο ότι απαιτείται περαιτέρω ενίσχυσή τους. Πρότεινε, συγκεκριμένα, τη διεύρυνση της έκπτωσης από το 20% στο 40%, εκτιμώντας ότι το δημοσιονομικό κόστος μιας τέτοιας παρέμβασης θα ήταν σημαντικά μικρότερο σε σύγκριση με τις απώλειες που προκαλούν κάθε χρόνο οι φυσικές καταστροφές.

«Η ενίσχυση της ασφάλισης δεν είναι μόνο θέμα ατομικής προστασίας, αλλά και ζήτημα δημόσιου συμφέροντος», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η καλλιέργεια ασφαλιστικής συνείδησης μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς την κρατική αρωγή και να συμβάλει στη συνολική ανθεκτικότητα της οικονομίας και της κοινωνίας απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΑΣΟΚ: Η κακοκαιρία δεν είναι «έκπληξη», έκπληξη είναι που μένει πίσω η πρόληψη
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Η κακοκαιρία δεν είναι «έκπληξη», έκπληξη είναι που μένει πίσω η πρόληψη

ΑΑΔΕ: Καταβλήθηκαν €7,65 εκατ. σε 57.422 δικαιούχους για την πέμπτη δόση επιστροφής ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου
Φορολογία

ΑΑΔΕ: Καταβλήθηκαν €7,65 εκατ. σε 57.422 δικαιούχους για την πέμπτη δόση επιστροφής ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Έρευνα Pulse: Η ακρίβεια «γονατίζει» την κοινωνία – Το σημαντικότερο πρόβλημα για 8 στους 10 πολίτες
Οικονομία

Έρευνα Pulse: Η ακρίβεια «γονατίζει» την κοινωνία – Το σημαντικότερο πρόβλημα για 8 στους 10 πολίτες

ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ: Αύξηση πωλήσεων σε όγκο και ενίσχυση της κερδοφορίας το 2025
Επιχειρήσεις

ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ: Αύξηση πωλήσεων σε όγκο και ενίσχυση της κερδοφορίας το 2025

Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Πώς θα λάβετε τα vouchers και την επιδότηση
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Πώς θα λάβετε τα vouchers και την επιδότηση

Ενισχύσεις ανά τόνο γάλακτος στα μικρά νησιά του Αιγαίου – Ποσά και κριτήρια
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Ενισχύσεις ανά τόνο γάλακτος στα μικρά νησιά του Αιγαίου – Ποσά και κριτήρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:38

Reuters: «Άδειασαν» οι αμερικανικές αποθήκες από πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Πολιτική
04/08/2026 - 17:23

Μαξίμου: Διυπουργική σύσκεψη την Τετάρτη (5/8) για τις αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:13

Διπλωματικό θρίλερ ΗΠΑ – Ιράν: «Παράθυρο» ελπίδας από Κατάρ και Μπέσεντ – Νέα «βουτιά» στο πετρέλαιο  

Οικονομία
04/08/2026 - 17:12

ΥΠΑΝ: Βλέπει να αποδίδει η συμφωνία για τη μείωση τιμών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
04/08/2026 - 17:04

ΑΑΔΕ: Νέα «έξυπνη» πλατφόρμα για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Τι αλλάζει για τους παραγωγούς

Χρηματιστήρια
04/08/2026 - 16:56

Wall Street: Νέα ενδοσυνεδριακά ρεκόρ για S&P 500 και Dow

Ειδήσεις
04/08/2026 - 16:44

Μπέσεντ: Πιθανή συμφωνία με το Ιράν εντός 48 ωρών για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ειδήσεις
04/08/2026 - 16:27

Θέουτα: Στους 75 οι νεκροί μετανάστες – 70.000 έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο

Ειδήσεις
04/08/2026 - 16:18

Η ΕΠΟ συντάσσεται με την UEFA και αποσύρει τη στήριξή της στον Ινφαντίνο

Πολιτική
04/08/2026 - 16:12

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση πορεύεται «χωρίς πρόγραμμα» στην ακτοπλοΐα, εμείς έχουμε σχέδιο

Πολιτική
04/08/2026 - 16:01

Ούτε η Μουτσάτσου έμεινε – Νέο κύμα αποχωρήσεων στην «Ελπίδα» της Καρυστιανού

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 15:42

Γερμανία: Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις απορρίπτουν τη μερική αναρρωτική άδεια

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/08/2026 - 15:36

Ολοκληρώθηκε το «Youth’s Financial Literacy» της Πειραιώς σε συνεργασία με το The Tipping Point με τη συμμετοχή 2.589 μαθητών ανά την Ελλάδα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
04/08/2026 - 15:29

JP Morgan: Ανεβάζει τον πήχη για τον ΟΤΕ παρά τις πιέσεις στα έσοδα

Ειδήσεις
04/08/2026 - 15:18

Πυρκαγιές: Το 42% των δασών της Αττικής κάηκε τα τελευταία δέκα χρόνια

Ειδήσεις
04/08/2026 - 15:04

ΗΣΑΠ: Κλειστοί τρεις σταθμοί λόγω πτώσης κλαδιών – Πώς διεξάγονται τα δρομολόγια

Ειδήσεις
04/08/2026 - 15:00

Αβέβαιο το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ μετά από νέα επίθεση – Εμπόδια στις διαπραγματεύσεις

Ειδήσεις
04/08/2026 - 14:57

ΕΛΑΣ: Πάνω από 2.300 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα

Ειδήσεις
04/08/2026 - 14:44

Φωτιά στο υπόγειο των δικαστηρίων Πειραιά

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 14:41

Keele: Επίσημη υποβολή του φακέλου για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Ιατρικής (MBChB) στην ΕΘΑΑΕ

Ειδήσεις
04/08/2026 - 14:40

Στο μικροσκόπιο των ευρωπαϊκών αρχών τα «έξυπνα γυαλιά» της Meta

Πολιτική
04/08/2026 - 14:32

Στην ΕΕ η πρόταση Μητσοτάκη για ευρωπαϊκό μηχανισμό αναστολής ασύλου σε έκτακτες περιπτώσεις

Πολιτική
04/08/2026 - 14:30

Το τελευταίο «αντίο» στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη - Ο επικήδειος Μητσοτάκη (video)

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/08/2026 - 14:18

Η Snappi προσφέρει cashback 1,5% σε όλες τις συναλλαγές τον Αύγουστο

Ειδήσεις
04/08/2026 - 14:12

Κίνδυνος πυρκαγιάς: Στο «κόκκινο» την Τετάρτη (5/8) Αττική, Εύβοια, Λέσβος και Χίος

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/08/2026 - 14:11

Click to Pay: Nέα εμπειρία online αγορών για τους κατόχους καρτών Visa της Πειραιώς

Ανακοινώσεις
04/08/2026 - 14:08

Fais: Στα €46,48 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο μετά την επανεπένδυση μερίσματος

Πολιτική
04/08/2026 - 14:03

Ανδρουλάκης: Να μην είναι συνεχώς η κλιματική αλλαγή άλλοθι για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού

Νομίσματα
04/08/2026 - 13:59

Bitcoin: Νευρική ισορροπία στα $63.000 – Η ΑΙ κερδίζει τους επενδυτές

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 13:45

Έλληνες CEOs: Επιφυλακτικοί για την ελληνική οικονομία, αισιόδοξοι για τις επιχειρήσεις τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ