EY Ελλάδος: Ξεπέρασε τα €247 εκατ. σε έσοδα το 2025

Η ΕΥ Ελλάδος δημοσίευσε την τρίτη της Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, η οποία περιγράφει τη διοικητική προσέγγιση, τις πρακτικές και τις επιδόσεις της εταιρείας στα ουσιαστικά θέματα βιώσιμης ανάπτυξης που αφορούν στο επιχειρηματικό της μοντέλο, όπως αυτά προέκυψαν από την ανάλυση ουσιαστικότητας που πραγματοποιήθηκε το 2025.

Η Έκθεση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα GRI Standards 2021 και καλύπτει το οικονομικό έτος 2025 (ΟΕ25), ενώ περιλαμβάνει – για λόγους συγκρισιμότητας – και στοιχεία για τα ΟΕ 2024 και 2023. Έχει ως στόχο να ενημερώσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την επίδραση της ΕΥ Ελλάδος στην οικονομία, το περιβάλλον και τους ανθρώπους, καθώς και για το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, τις αρχές δεοντολογίας και τις πρακτικές υπεύθυνης λειτουργίας που υποστηρίζουν τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Νέες υπηρεσίες και επιτεύγματα σε μία εποχή συνεχών αλλαγών

Το ΟΕ25 η ΕΥ Ελλάδοςυλοποίησε τη νέα παγκόσμια στρατηγική του οργανισμού της EY, “All in”,μεταξύ άλλων, παρουσιάζοντας τον βραχίονα εταιρικής στρατηγικής και συναλλαγών EY-Parthenon καιτη σουίταcustomer-centric υπηρεσιών και λύσεων EY Studio+, ενώ ενίσχυσε τα EY RoboticsLab και EY AppliedNeuroscienceLab στην Αθήνα, με τεχνολογίες αιχμής. Παράλληλα, συνεργάστηκε με κορυφαίους φορείς και οργανισμούς, όπως το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης,καθώς και τη Microsoft, σε θέματα ψηφιακής και πράσινης μετάβασης.

Βιώσιμη ανάπτυξη και διαχείριση ενέργειας

Υιοθετώντας τον παγκόσμιο στόχο της EY για μείωση των συνολικών εκπομπών άνθρακα κατά 50%έως το 2030 και την επίτευξη μηδενικού καθαρού αποτυπώματος άνθρακα (netzero), η EY Ελλάδος συνεχίζει τη συστηματική αποτίμηση του ανθρακικού της αποτυπώματος, καλύπτοντας εκπομπές Scope 1, Scope 2 και Scope 3, ενώ, παράλληλα, εξασφαλίζει 100% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια για τις λειτουργίες της.

Νέα γραφεία για μια νέα εποχή

Η ΕΥ Ελλάδος εγκαινίασε τα νέα της γραφεία στη Θεσσαλονίκηκαι άνοιξε γραφείο στο Ηράκλειο, επενδύοντας στο δυναμικό της Κρήτης. Το 2026, τα κεντρικά της γραφεία στην Αθήνα, θα μεταφερθούν στο νέο συγκρότημα The Grid, στο Μαρούσι, σε ένα βιοκλιματικό κτίριο 61.500 τ.μ.

Επένδυση στους ανθρώπους

Την τελευταία δεκαετία, το ανθρώπινο δυναμικό της ΕΥ Ελλάδος αυξήθηκε από 540 σε 2.640 – μια αύξηση της τάξης του 389%. Το ΟΕ25, η ΕΥ προσέλαβε, αντίστοιχα, 31 Έλληνες που εργάζονταν στο εξωτερικό, συμβάλλοντας στην προσπάθεια αναστροφής του braindrain. Το ίδιο οικονομικό έτος, η συμμετοχή των γυναικών στο ανθρώπινο δυναμικό της ΕΥ Ελλάδος έφτασε το 46%, και στο 36% των ανώτερων διοικητικών θέσεων (seniormanagement).

Η ΕΥ δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία για τους ανθρώπους της, μέσω της διά βίου μάθησης. Το ΟΕ25, στην Ελλάδα, οι άνθρωποι της ΕΥ έλαβαν 727 ψηφιακές πιστοποιήσειςEYBadges και ολοκλήρωσαν 138.347 ώρεςεκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, η ΕΥ επενδύει στην ευεξίατων εργαζομένων της, με πρωτοβουλίες που εστιάζουν στη σωματική, ψυχική, κοινωνική και οικονομική υγεία. Η στρατηγική και οι πρωτοβουλίες της ΕΥ για τους ανθρώπους της, αναγνωρίζονται από κορυφαίους οργανισμούς, όπως επιβεβαιώνεται από βραβεία και πιστοποιήσειςόπως ταBestWorkplacesTMHellas 2025, GreatPlacetoWork® HellasCertified™και TopEmployerGreece 2025.

Σημειώνεται ότι οι επιδόσεις αυτές, καταγράφονται σε μία περίοδο κατά την οποία η EY Ελλάδος πέτυχε μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 18,7% τα τελευταία πέντε οικονομικά έτη (OE20-OE25), και ξεπέρασε τα €247 εκατ. σε έσοδα το ΟΕ25, κατατάσσοντάς τη μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων εταιρειών-μελών του παγκόσμιου οργανισμού.

Συνεισφέροντας στην κοινωνία

Από την έναρξη του παγκόσμιου προγράμματος εταιρικής κοινωνικής επίδρασης “EYRipples” στην Ελλάδα, το 2020, περισσότεροι από 1.700 εθελοντές της EY, σε όλη τη χώρα, έχουν συνεισφέρει μέσω 158 πρωτοβουλιών, στη βελτίωση της ζωής 2,9 εκατ. ανθρώπων. Μόνο κατά το ΟΕ25, 711 άνθρωποι της EY Ελλάδος υλοποίησαν 105 εθελοντικές πρωτοβουλίες, με άμεσο θετικό αντίκτυπο στις ζωές σχεδόν 1 εκατ. συμπολιτών μας.

Σχολιάζοντας την Έκθεση, ο Γιώργος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Με υπερηφάνεια παρουσιάζουμε την τρίτη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ Ελλάδος, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας να δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία για τους ανθρώπους μας, τους πελάτεςμας και την κοινωνία. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε καινοτομία και τεχνολογίες αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, και αναπτύσσουμε πρωτοποριακές υπηρεσίες που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Παράλληλα, παραμένουμε πιστοί στις αξίες μας, επενδύοντας στους ανθρώπους μας, στην ισότητα και στη διαρκή μάθηση, ενώ μειώνουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες μέσα από δράσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο. Το 2026, η EY συμπληρώνει 100 χρόνια δραστηριοποίησης στην Ελλάδα, ανανεώνοντας τη δέσμευσή της να στέκεται στο πλευρό των ελληνικών επιχειρήσεων, του κράτους και της κοινωνίας, ως αξιόπιστος σύμβουλος. Με τη νέα, παγκόσμια στρατηγική, All in, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τα ενδιαφερόμενά μας μέρη ώστε να διαμορφώσουν το μέλλον με αυτοπεποίθηση».