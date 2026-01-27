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Υψηλή διάκριση της Πειραιώς από το CDP με βαθμολογία «A-» για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12:55 - 27 Ιαν 2026

Υψηλή διάκριση της Πειραιώς από το CDP με βαθμολογία «A-» για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της

Reporter.gr Newsroom
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Η Πειραιώς διακρίνεται για ακόμη μία φορά για τη διαφάνεια και τις επιδόσεις της σε θέματα κλιματικής αλλαγής, περιβάλλοντος και βιωσιμότητας, λαμβάνοντας την υψηλή βαθμολογία «A-» από τον διεθνή μη κερδοσκοπικό οργανισμό CDP, μέσω της πλατφόρμας του για τη δημοσιοποίηση περιβαλλοντικών δεδομένων για εταιρείες, κεφαλαιαγορές και δημόσιους φορείς.

Η βαθμολογία «A-» για την κλιματική αλλαγή, που βασίστηκε στα στοιχεία που υπέβαλε η Πειραιώς μέσω σχετικού ερωτηματολογίου, αποτελεί την υψηλότερη αξιολόγηση μεταξύ των ελληνικών εταιρειών που συμμετείχαν στη διαδικασία για το 2025. Συνολικά, το 2025 σχεδόν 20.000 επιχειρήσεις διεθνώς αξιολογήθηκαν από το CDP.

Το CDP εφαρμόζει μια αυστηρή και ανεξάρτητη μεθοδολογία αξιολόγησης, προκειμένου να εξετάσει την ορθότητα των γνωστοποιήσεων, τη διαχείριση κινδύνων, την περιβαλλοντική διαχείριση, καθώς και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών. Η κλίμακα βαθμολόγησης κυμαίνεται από A έως D-, αντανακλώντας το επίπεδο στρατηγικής δέσμευσης, θέσπισης στόχων και υλοποίησης δράσεων για το κλίμα από μια επιχείρηση.

Ο CDP είναι πλήρως ευθυγραμμισμένος με το αναγνωρισμένο πλαίσιο TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) και διατηρεί την μεγαλύτερη βάση δεδομένων περιβαλλοντικών και κλιματικών στοιχείων παγκοσμίως. Η βαθμολογία του CDP χρησιμοποιείται από επενδυτές και τμήματα προμηθειών διεθνώς, με στόχο την επιτάχυνση της μετάβασης σε μια παγκόσμια οικονομία μηδενικών εκπομπών. Το 2025, 640 επενδυτές με συνολική διαχείριση κεφαλαίων άνω των 127 τρισ. δολαρίων, ζήτησαν από το CDP τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τους κινδύνους και τις ευκαιρίες των εταιρειών.

Η Πειραιώς παραμένει προσηλωμένη στη στρατηγική βιωσιμότητας που έχει υιοθετήσει, μειώνοντας το ανθρακικό της αποτύπωμα τόσο από τη λειτουργία, όσο και από τις χρηματοδοτήσεις της. Μέσα από στενή συνεργασία με τους πελάτες της, φιλοδοξεί να υποστηρίξει ενεργά τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά τους σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον

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