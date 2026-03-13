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Χρ. Παναγιωτόπουλος: Την Κρήτη μεταμορφώνουν οι μεγάλες επενδύσεις της ΤΕΡΝΑ
Επιχειρήσεις
16:20 - 13 Μαρ 2026

Χρ. Παναγιωτόπουλος: Την Κρήτη μεταμορφώνουν οι μεγάλες επενδύσεις της ΤΕΡΝΑ

Reporter.gr Newsroom
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Για τις μεγάλες επενδύσεις στις αεροδρομιακές υποδομές, τις μεταφορές και τη διαχείριση υδάτων που υλοποιεί στην Κρήτη ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μίλησε στο συνέδριο «GreeceTalks 2026» ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΕΡΝΑ, Χρήστος Παναγιωτόπουλος.

Σημείωσε πως ο ΒΟΑΚ αποτελεί ένα από τα πιο σύνθετα οδικά έργα στην Ευρώπη. Η ΤΕΡΝΑ, όπως είπε, δραστηριοποιείται στο έργο για πάνω από έναν χρόνο, υλοποιώντας παρεμβάσεις που έχουν βελτιώσει σημαντικά την οδική ασφάλεια. Το έργο, όμως, δεν θα μπορούσε να μην είναι αντιμέτωπο με προκλήσεις, όπως η υλοποίηση κατασκευαστικών εργασιών κατά τη θερινή περίοδο, ταυτόχρονα με τη λειτουργία ξενοδοχείων, η δύσκολη γεωμορφολογία και η διέλευση από κατοικημένες περιοχές.

Στο αεροδρόμιο στο Καστέλλι η πρόοδος κατασκευής αγγίζει το 70%, ενώ ο διαγωνισμός για την προμήθεια του αεροναυτιλιακού εξοπλισμού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Με γοργούς ρυθμούς προχωρά και η διάνοιξη της δίδυμης σήραγγας μήκους 3 χιλιομέτρων, όπου επιχειρούν πέντε συνεργεία. «Γίνεται αγώνας δρόμου από την ΤΕΡΝΑ για την κατασκευή της δίδυμης σήραγγας, η οποία θα συνδέει το Ηράκλειο και τον ΒΟΑΚ με το αεροδρόμιο» σημείωσε. «Ως επενδυτές, μαζί με την GMR, θα δημιουργήσουμε το πιο σύγχρονο και το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο στην Ελλάδα, το οποίο θα υποδέχεται περίπου 15 εκατομμύρια τουρίστες» πρόσθεσε.

Με τη δραστηριότητα της ΤΕΡΝΑ στην Κρήτη να αφορά και τη διαχείριση υδάτινων πόρων, ο κ. Παναγιωτόπουλος σημείωσε πως κατά το προσεχές διάστημα η εταιρεία θα υπογράψει τη σύμβαση για το αρδευτικό έργο ΣΔΙΤ στη Λιμνοδεξαμενή Χοχλακίων Σητείας.

«Δίνουμε το «παρών» στο νησί τόσο επενδυτικά ως όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, όσο και κατασκευαστικά μέσω της ΤΕΡΝΑ», κατέληξε ο CEO της ΤΕΡΝΑ.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/03/2026 - 16:22
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