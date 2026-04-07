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Μπρατάκος: Σε περιόδους αβεβαιότητας, δεν κερδίζουν οι πιο ισχυροί, αλλά οι πιο προετοιμασμένοι
Επιχειρήσεις
10:59 - 07 Απρ 2026

Μπρατάκος: Σε περιόδους αβεβαιότητας, δεν κερδίζουν οι πιο ισχυροί, αλλά οι πιο προετοιμασμένοι

Reporter.gr Newsroom
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Με επίσημο προσκεκλημένο τον Υπουργό Εξωτερικών, κ. Γιώργο Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε η χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΑ, με επίκεντρο τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στις διεθνείς σχέσεις και την αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας ως αξιόπιστου παράγοντα σταθερότητας και συνεργασίας.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογράμμισε ότι η παραδοσιακή διπλωματία της πρόβλεψης έχει δώσει τη θέση της στα «γρήγορα αντανακλαστικά» και την επεξεργασία πολλαπλών σεναρίων. Σε αυτό το ρευστό σκηνικό, ο Υπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα είναι πλέον ένας αξιόπιστος «εξαγωγέας ασφάλειας», όπου μέσω της συνέπειας και των στρατηγικών συμμαχιών με δυνάμεις όπως οι ΗΠΑ, το Ισραήλ, οι χώρες του Κόλπου και η Ινδία, έχει καταφέρει να διαθέτει διπλωματικό αποτύπωμα πολύ μεγαλύτερο από το γεωγραφικό της μέγεθος. Παράλληλα, συνέδεσε άμεσα τη διπλωματική αξιοπιστία με την οικονομική ανάπτυξη και εστίασε στα πρακτικά εργαλεία στήριξης της επιχειρηματικότητας, όπως το Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας 2026-2030 με 600 στοχευμένες δράσεις για το 2026 και την ενίσχυση των εξαγωγικών πιστώσεων. Ενώ για το 2025 ανέφερε ότι υλοποιήθηκαν 12 επιχειρηματικές αποστολές σε χώρες-στόχους (Μέση Ανατολή, Ευρώπη, Λιβύη), οδηγώντας 200 ελληνικές εταιρείες στην υπογραφή 1.300 διμερών συμφωνιών. Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε τον επιχειρηματικό κόσμο να είναι ακόμα πιο «ενεργητικός» και πιο «τολμηρός», ώστε να πάει η χώρα ακόμα πιο μπροστά.

Αφού καλωσόρισε τον Υπουργό Εξωτερικών, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, τόνισε ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή διανύει ήδη τον δεύτερο μήνα της, προκαλώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις. Όπως επεσήμανε, η νέα πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από περισσότερη ασάφεια και αυξημένες απαιτήσεις στρατηγικής ετοιμότητας. Υπογραμμίζοντας τη βαρύτητα των προληπτικών και σταθεροποιητικών διπλωματικών χειρισμών σημείωσε: «Η εξωτερική πολιτική αναδεικνύεται σε βασικό συντελεστή εθνικής ισχύος. Αποκτά αυξημένο στρατηγικό βάρος η ικανότητα μιας χώρας να κατανοεί έγκαιρα τις εξελίξεις, να επενδύει σε σχέσεις εμπιστοσύνης, να συμμετέχει ενεργά σε περιφερειακά και διεθνή σχήματα και να διατηρεί ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη στρατηγική σημασία της σύνδεσης εξωτερικής πολιτικής και οικονομίας, με τον κ. Μπρατάκο να επισημαίνει ότι η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε εμπορικό και ενεργειακό κόμβο, δημιουργώντας αξία σε τομείς όπως η μεταποίηση, τα logistics και η εφοδιαστική αλυσίδα, η ναυτιλία και οι συνδεδεμένες υπηρεσίες, η τεχνολογία και η πράσινη ενέργεια. «Τώρα είναι πιο καθοριστικός από ποτέ ο ρόλος της οικονομικής διπλωματίας ως πρακτικού εργαλείου της εξωτερικής πολιτικής, που μεταφράζει τις διεθνείς σχέσεις σε δυνατότητες συνεργασίας, πρόσβασης και παρουσίας σε αγορές και δίκτυα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κ. Μπρατάκος επεσήμανε ότι η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας εξαρτάται από την επιχειρηματική δραστηριότητα. «Για την επιχειρηματική κοινότητα, το ζητούμενο είναι να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να αναπτυχθούμε μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας. Χρειαζόμαστε προβλεψιμότητα όπου είναι εφικτό, αλλά και ευελιξία όπου είναι αναγκαίο. Χρειαζόμαστε παρεμβάσεις από την πλευρά της Πολιτείας για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και ενίσχυση της εξωστρέφειας και στη διεύρυνση του εξαγωγικού χάρτη της χώρας», εξήγησε.

Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Μπρατάκος τόνισε ότι σε περιόδους αβεβαιότητας, δεν κερδίζουν οι πιο ισχυροί, αλλά οι πιο προετοιμασμένοι. Και η προετοιμασία αυτή περνά μέσα από στρατηγική, συνέπεια και ενεργή παρουσία.

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