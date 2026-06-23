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Πετρέλαιο: Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση των τιμών μετά το άνοιγμα του Ορμούζ
Εμπορεύματα
14:42 - 23 Ιουν 2026

Πετρέλαιο: Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση των τιμών μετά το άνοιγμα του Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Τρίτη (23/6), επεκτείνοντας τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς υπήρξαν ενδείξεις προόδου στην αποκατάσταση των ροών αργού πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, μετά τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent υποχωρούν αυτή την ώρα ελαφρώς κατά 0,06% στα 77,47 δολάρια ανά βαρέλι. Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) κινείται στα 73,87 δολάρια ανά βαρέλι ενισχυμένο ελαφρώς κατά 0,05%.

Υπενθυμίζεται ότι οι τιμές είχαν υποχωρήσει περισσότερο από 3% τη Δευτέρα (22/6), αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες χορήγησαν στο Ιράν εξαίρεση από τις κυρώσεις διάρκειας 60 ημερών, μετά τις αρχικές ειρηνευτικές συνομιλίες, ενώ αξιωματούχοι ανέφεραν επίσης ύφεση των εχθροπραξιών στο Λίβανο στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας.

Ο αναλυτής της SEB Research, Όλε Χβάλμπιε, δήλωσε ότι πλέον πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, τη Ρωσία και τώρα το Ιράν είναι διαθέσιμο σε όποιον επιθυμεί να το αγοράσει, επισημαίνοντας ότι πολλές χώρες θα επιδιώξουν να αυξήσουν τα αποθέματά τους και να αναπληρώσουν τα στρατηγικά τους αποθέματα όσον αφορά το αργό.

Παράλληλα, τόνισε ότι βραχυπρόθεσμα η χαλάρωση των κυρώσεων δε θα ασκήσει σημαντική πίεση στις τιμές, καθώς το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είναι ακόμη νέο και εύθραυστο.

Τη Δευτέρα, κυβερνητικά στοιχεία έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ στο Στρατηγικό Πετρελαϊκό Απόθεμα μειώθηκαν στα 331,2 εκατομμύρια βαρέλια την προηγούμενη εβδομάδα, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 1983.

Δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ τη Δευτέρα, γεγονός που αποτελεί ένδειξη ότι η ναυτιλιακή κίνηση αρχίζει σταδιακά να αποκαθίσταται, παρότι το Ιράν δήλωσε ότι είχε κλείσει εκ νέου τη θαλάσσια δίοδο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας.

Ο κόσμος έχει στερηθεί εκατομμύρια βαρέλια ημερήσιας προσφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου από τότε που ο πόλεμος οδήγησε στο κλείσιμο των Στενών, ενός κομβικού περάσματος μέσω του οποίου διακινείται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και LNG, για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών.

«Οι πλοιοκτήτες και οι διαχειριστές πλοίων θα χρειαστούν διαβεβαιώσεις ότι οι απειλές από θαλάσσιες νάρκες έχουν εξαλειφθεί πλήρως. Τα κατεστραμμένα λιμάνια, τα συντρίμμια στη θάλασσα και η συμφόρηση αποτελούν επιπλέον εμπόδια για μια πλήρη και άνευ όρων επανεκκίνηση της κυκλοφορίας», δήλωσε ο Τάμας Βάργκα, αναλυτής της PVM Oil Associates.

Να σημειωθεί ότι η πτώση των τιμών έρχεται μετά από ένα Σαββατοκύριακο που φαινόταν να θέτει σε κίνδυνο τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα, συμπεριλαμβανομένων των απειλών του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα επανεκκινήσει τον πόλεμο εάν το Ιράν παρεμπόδιζε ξανά τη ναυσιπλοΐα.

Η Rabobank μείωσε τις προβλέψεις της για τις τιμές του πετρελαίου, επικαλούμενη τη μείωση των κινδύνων διαταραχής της προσφοράς στον Περσικό Κόλπο. Πλέον εκτιμά ότι η τιμή του Brent θα διαμορφωθεί στα 79 δολάρια ανά βαρέλι κατά το τρίτο τρίμηνο και στα 78 δολάρια κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους.

Επισημαίνεται επίσης ότι το Ιράκ αύξησε περαιτέρω την παραγωγή από τα πετρελαϊκά του κοιτάσματα στο νότιο τμήμα της χώρας, φθάνοντας περίπου τα 2,1 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, καθώς περισσότερα δεξαμενόπλοια περιμένουν να φορτώσουν αργό πετρέλαιο από τους εξαγωγικούς τερματικούς σταθμούς του στον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με δύο Ιρακινούς αξιωματούχους του πετρελαϊκού τομέα που μίλησαν στο Reuters.

Ταυτόχρονα, αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters εκτιμούν ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ μειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, όπως επίσης και τα αποθέματα προϊόντων διύλισης και βενζίνης.

Υποχώρηση στο φυσικό αέριο - Διόρθωση στα μέταλλα

Στο ίδιο φόντο, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου σημειώνουν πτώση το μεσημέρι της Τρίτης, κατά 0,38% στα 41,72 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός υποχωρεί 1,33% στα 4,146.87 δολάρια η ουγγιά. Στο ίδιο πλαίσιο, το ασήμι σημειώνει απώλειες 5,01% στα 62,30 δολάρια η ουγγιά, ενώ και ο χαλκός χάνει 0,3,23% στα 6,1602 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, το δολάριο κερδίζει 0,25% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1397 δολάρια προς ευρώ, ενώ ενισχυμένο εμφανίζεται και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,25% με την ισοτιμία στα 1,3219 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα παραμένει αμετάβλητη έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8621 λίρα ανά ευρώ.

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