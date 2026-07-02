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Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την Πλαίσιο Computers
Επιχειρήσεις
18:26 - 02 Ιουλ 2026

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την Πλαίσιο Computers

Reporter.gr Newsroom
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Η Πλαίσιο ανακοινώνει τη νέα σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου, σηματοδοτώντας την επόμενη φάση της πορείας της.

Τα τελευταία χρόνια, η Πλαίσιο ενίσχυσε σημαντικά τη θέση της στην αγορά, επένδυσε σε νέες δυνατότητες και χάραξε την αναπτυξιακή της πορεία της για τα επόμενα χρόνια. Σε αυτή τη διαδρομή, το Διοικητικό Συμβούλιο υπήρξε πάντοτε ουσιαστικός συνομιλητής της διοίκησης, συμβάλλοντας στις αποφάσεις που καθόρισαν την εξέλιξη της εταιρείας.

Στα χρόνια της θητείας τους, ο Απόστολος Ταμβακάκης, ο Κωνσταντίνος Μητρόπουλος και ο Αλέξιος Πιλάβιος συνέβαλαν δημιουργικά στη στρατηγική πορεία της Πλαίσιο, προσφέροντας την εμπειρία, την κρίση και τη διορατικότητά τους σε αποφάσεις που διαμόρφωσαν την πορεία της εταιρείας.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Πλαίσιο συνδυάζει τη συνέχεια με νέες οπτικές, φέρνοντας κοντά ανθρώπους με ισχυρή διαδρομή στην τεχνολογία, την επιχειρηματικότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η τεχνητή νοημοσύνη, η αναβάθμιση των υποδομών logistics, η ανάπτυξη νέων εμπορικών κατηγοριών, το άνοιγμα νέων καταστημάτων και ο επανασχεδιασμός του σύγχρονου retail διαμορφώνουν ένα νέο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ένα περιβάλλον που απαιτεί διαφορετικές εμπειρίες, νέες οπτικές και βαθιά γνώση των αλλαγών που φέρνουν οι τεχνολογικές εξελίξεις.

Ο Κώστας Γεράρδος συνεχίζει να ηγείται της Πλαίσιο ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, ενώ στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει και η Κατερίνα Βασιλάκη, Chief Financial Officer της Πλαίσιο, με πολυετή εμπειρία στην Πλαίσιο, σε τομείς όπως η χρηματοοικονομική διοίκηση και ο οργανωσιακός μετασχηματισμός.

Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εντάσσονται τρεις διακεκριμένες προσωπικότητες της επιχειρηματικής κοινότητας.

Ο Νάσος Ζαρκαλής, ο οποίος διαθέτει περισσότερα από τριάντα χρόνια εμπειρίας στους κλάδους των τηλεπικοινωνιών, των τραπεζικών και των ασφαλιστικών υπηρεσιών. Κατά τη διάρκεια της πορείας του, πέτυχε τον μετασχηματισμό της Wind σε μία από τις πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις επιχειρηματικής αναγέννησης στην ελληνική αγορά.

Ο Κωνσταντίνος Κυρκίνης, συνιδρυτής του efood, έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, ψηφιακών αγορών και υπηρεσιών last mile, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση του σύγχρονου ψηφιακού επιχειρείν στην Ελλάδα.

Ο Σπύρος Πουλίδας, διεθνώς αναγνωρισμένο στέλεχος της τεχνολογίας, διαθέτει μακρά και επιτυχημένη πορεία στην IBM. Η βαθιά γνώση του στον ψηφιακό μετασχηματισμό, τα δεδομένα και την τεχνητή νοημοσύνη θα ενισχύσει περαιτέρω τη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας τα επόμενα χρόνια.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αντανακλά τη φιλοδοξία της Πλαίσιο για τα επόμενα έτη: να επαναπροσδιορίσει το σύγχρονο retail, αξιοποιώντας την τεχνολογία, τα δεδομένα και τους ανθρώπους της ως τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης.

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