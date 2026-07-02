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CrediaBank: Στο Χρηματιστήριο από τις 6 Ιουλίου η διαπραγμάτευση 583.280 νέων μετοχών
Ανακοινώσεις
18:06 - 02 Ιουλ 2026

CrediaBank: Στο Χρηματιστήριο από τις 6 Ιουλίου η διαπραγμάτευση 583.280 νέων μετοχών

Reporter.gr Newsroom
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Ανακοίνωση για την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των 583.280 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,05 έκαστης της « CREDIABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αύξηση ς του μετοχικού της κεφαλαίου της μέσω κεφαλαιοποίησης, με δωρεάν διανομή μετοχών.

Η CREDIABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η « Τράπεζα ») σε συνέχεια της από 1 9.06.2026 ανακοίνωσης ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

  • Η Euronext Athens , στις 02.07.2026, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά τ ης Euronext Athens των 583.280 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας € 0,05 η κάθε μία (οι « Νέες Μετοχές ») που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αύξηση ς του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με κεφαλαιοποίηση ισόποσου αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο , δυνάμει της από 18.06.2026 απόφαση ς του Διοικητικ ού Συμβο υλίου κατ’ ενάσκηση της σχετικής εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε με την από 27.03.2026 απόφαση της Έκτακτη ς Γενική ς Συνέλευση ς των μετόχων της Τράπεζας . Οι Νέες Μετοχές διατέθηκαν σύμφωνα με το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών κατ’ άρθρο 114 του Ν.4548/2018, που εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας την 27.03.2026 σε ανώτατα και ανώτερα στε λέχη (συμπεριλαμβανομένων και των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) της Τράπεζας.
  • Οι Νέες Με τοχές της Τράπεζας θα είναι διαπραγματεύσιμες στ η Euronext Athens από τις 06.07. 2026 , ενώ η τιμή εκκίνησής τους στη Euronext Athen s θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 26 Απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει . Οι Νέες Μετοχές θα είναι καταχωρημένες κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης στα αρχεία τ ης Euronext Securities Athens και στις μερίδες και στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) τ ης Euronext Athens , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση δεν απαιτήθηκε δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, καθώς εμπίπτει στην εξαίρεση του άρθρου 1 παρ. 5 περ. (η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας, στο email custodyservices @crediabank .com .

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