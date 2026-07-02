CrediaBank: Στο Χρηματιστήριο από τις 6 Ιουλίου η διαπραγμάτευση 583.280 νέων μετοχών

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Ανακοίνωση για την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των 583.280 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,05 έκαστης της « CREDIABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αύξηση ς του μετοχικού της κεφαλαίου της μέσω κεφαλαιοποίησης, με δωρεάν διανομή μετοχών.

Η CREDIABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η « Τράπεζα ») σε συνέχεια της από 1 9.06.2026 ανακοίνωσης ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

Η Euronext Athens , στις 02.07.2026, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά τ ης Euronext Athens των 583.280 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας € 0,05 η κάθε μία (οι « Νέες Μετοχές ») που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αύξηση ς του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με κεφαλαιοποίηση ισόποσου αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο , δυνάμει της από 18.06.2026 απόφαση ς του Διοικητικ ού Συμβο υλίου κατ’ ενάσκηση της σχετικής εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε με την από 27.03.2026 απόφαση της Έκτακτη ς Γενική ς Συνέλευση ς των μετόχων της Τράπεζας . Οι Νέες Μετοχές διατέθηκαν σύμφωνα με το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών κατ’ άρθρο 114 του Ν.4548/2018, που εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας την 27.03.2026 σε ανώτατα και ανώτερα στε λέχη (συμπεριλαμβανομένων και των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) της Τράπεζας.

Οι Νέες Με τοχές της Τράπεζας θα είναι διαπραγματεύσιμες στ η Euronext Athens από τις 06.07. 2026 , ενώ η τιμή εκκίνησής τους στη Euronext Athen s θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 26 Απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει . Οι Νέες Μετοχές θα είναι καταχωρημένες κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης στα αρχεία τ ης Euronext Securities Athens και στις μερίδες και στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) τ ης Euronext Athens , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση δεν απαιτήθηκε δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, καθώς εμπίπτει στην εξαίρεση του άρθρου 1 παρ. 5 περ. (η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας, στο email custodyservices @crediabank .com .