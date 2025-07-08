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Εικόνα: Volt Greece
Εικόνα: Volt Greece
Πολιτική
14:47 - 08 Ιουλ 2025

Η πρώτη τρανς γυναίκα πρόεδρος ελληνικού κόμματος

Reporter.gr Newsroom
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Η Ηλέκτρα Ρώμη Δόχτση είναι η πρώτη τρανς γυναίκα πρόεδρος ελληνικού κόμματος. Η συμπρόεδρος του κόμματος Βολτ Ελλάδας μιλά για τις αξίες που πρεσβεύει.    

Η 26χρονη από την Κατερίνη είναι η πρώτη τρανς γυναίκα πρόεδρος νόμιμου ελληνικού κόμματος – του Βολτ Ελλάδας, το οποίο αποτελεί το ελληνικό τμήμα του Volt Europa.

Το πανευρωπαϊκό κόμμα που επιδιώκει να λειτουργεί πέρα από κρατικά σύνορα έχει παρουσία σε πάνω από 30 χώρες, με εθνικά παραρτήματα που συμμετέχουν σε τοπικές, εθνικές και ευρωπαϊκές εκλογές.

Εκπροσωπείται από πέντε ευρωβουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκ των οποίων οι τρεις προέρχονται από τη Γερμανία. Σύμφωνα με την Ηλέκτρα Ρώμη Δόχτση, το Βολτ «θέλει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η πολιτική στην Ευρώπη».

Αναλυτικά η συνέντευξη που παραχώρησε στην DW:

Μια ιδιαιτερότητα του Βολτ Ελλάδας – και των υπόλοιπων εθνικών παραρτημάτων του Volt Europa σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Σλοβενία κ.ά. – είναι το γεγονός ότι βάσει καταστατικού προβλέπεται πάντα η ύπαρξη δύο συμπροέδρων διαφορετικών φύλων.

Ένα μέτρο που διασφαλίζει θεσμικά τη συμπερίληψη και τη συμμετοχικότητα, και που σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν περιορίζεται στο κόμμα Volt, αφού υπάρχουν και άλλα προοδευτικά κόμματα που υιοθετούν το πλαίσιο της συμπροεδρίας ως μέσο διασφάλισης ισότητας φύλων. Για τα πολιτικά ήθη της Ελλάδας, ωστόσο, πρόκειται για καινοτομία.

Στο Βολτ Ελλάδας, σήμερα, συμπρόεδροι είναι η Ηλέκτρα Ρώμη Δόχτση και ο Βαγγέλης Λιάρας. Και μπορεί η πρώτη να έχει τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας ως η πρώτη τρανς γυναίκα πρόεδρος ελληνικού κόμματος, όμως, όπως τονίζει η ίδια στην DW, αυτό δεν έχει δημιουργήσει εσωτερική αντιπαλότητα μεταξύ των δυο συμπροέδρων.

«Στην Ελλάδα δεν υπάρχει δικαιοσύνη»

Το Βολτ Ελλάδας, που σήμερα αριθμεί 250 εγγεγραμμένα μέλη (σύμφωνα με τη Δόχτση), θα κατέβει για πρώτη φορά ως αυτόνομο κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές. Κύριες προτεραιότητές του είναι η οικονομία, η δικαιοσύνη και η ψηφιοποίηση.

«Δικαιοσύνη στην Ελλάδα δεν υπάρχει», λέει η 26χρονη, με φόντο την τραγωδία των Τεμπών και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, προσθέτοντας ότι το βασικότερο που πρέπει να γίνει είναι η ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης. «Δεν μπορούμε να μιλάμε για δικαιοσύνη που παίρνει δέκα χρόνια για να φέρει αποτέλεσμα». Όπως λέει, η Ελλάδα χρειάζεται ριζικές τομές – όπως διαδικτυακές δίκες.

Ωστόσο, όταν ερωτάται ποιος θα ήταν ο πρώτος νόμος που θα άλλαζε, αν είχε τη δυνατότητα, η Δόχτση απαντά πως δεν έχει καταλήξει.

Για το μεταναστευτικό, η 26χρονη πολιτικός υποστηρίζει ανοιχτή πολιτική συνόρων. «Πρέπει να αναθεωρηθούν οι συμβάσεις γύρω από το μεταναστευτικό και να δεχόμαστε τους ανθρώπους απ’ όπου κι αν έρχονται». Τονίζει ωστόσο ότι η Ελλάδα είναι χώρα εισόδου και «δεν μπορούν όλοι να καθίσουν στην είσοδο». Πρέπει να υπάρξει ισομερής κατανομή των ανθρώπων που θέλουν να ζήσουν στην Ευρώπη.

«Δεν πρέπει όμως να μένουν σε φυλακές, σε άσχημες συνθήκες. Αποζητούν καλύτερες συνθήκες και θα ήταν καλό να μπορούν να τις λάβουν», συμπληρώνει η Δόχτση. Η ίδια αναφέρεται και σε ένα πρόσφατο περιστατικό, με το κόμμα της να στοχοποιείται εξαιτίας των θέσεών του από ακροδεξιά οργάνωση. Μέλη της ακροδεξιάς οργάνωσης, στο συνέδριο του κόμματος τον περασμένο Απρίλιο πέταξαν τρικάκια, «αντιδρώντας» στον ευρωπαϊκό και προοδευτικό προσανατολισμό του κόμματος.

Η τοξικότητα αναβλύζει γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, κατά τη Δόχτση. «Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ο Μητσοτάκης παίζει χωρίς αντίπαλο. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση στη χώρα.

Υπάρχει τοξική αντιπολίτευση, όπου αντί να ασχολείται κανείς με τις λύσεις, ασχολείται με το ποιος τα έκανε χειρότερα» εξηγεί. Το Βολτ, συμπληρώνει, «δεν ασκεί τοξική αντιπολίτευση» και προσβλέπει σε έναν διαφορετικό τρόπο έκφρασης και επικοινωνίας.

Η συμπρόεδρος του Βολτ Ελλάδας δεν διστάζει να τοποθετηθεί και για τους πολιτικούς αρχηγούς της αντιπολίτευσης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι «παλιός», λέει, ο Δημήτρης Κουτσούμπας «αρχαίος», η Ζωή Κωνσταντοπούλου «εκμεταλλεύεται», ενώ η Αφροδίτη Λατινοπούλου «υποκρίνεται». Τον Στέφανο Κασσελάκη, πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας, η Δόχτση τον χαρακτηρίζει «φιλελεύθερο».

«Εμείς είμαστε ένα κόμμα, το οποίο πολεμάει για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, αλλά δεν είναι ένα κόμμα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας».

Όπως τονίζει, το Βολτ έχει θέσεις για όλα τα κρίσιμα πολιτικά ζητήματα, όχι μόνο για τα ζητήματα ΛΟΑΤΚΙ, υπογραμμίζοντας ωστόσο την ανάγκη να αποκτήσουν τα ομόφυλα ζευγάρια τη δυνατότητα τεκνοθεσίας και τη χρήση παρένθετης μητρότητας.

«Μου έχουν πει, τόσο εντός κόμματος όσο και εκτός, να κρύψω το γεγονός ότι είμαι τρανς και πως δεν είναι κάτι που πρέπει να φαίνεται», παραδέχεται η Δόχτση.

«Στεκόμαστε στο τρανς κομμάτι σαν να είναι κάτι περίεργο. Δεν είναι. Απλά ζω τη ζωή μου. Και ούτε είναι κάτι για το οποίο πρέπει να μου πουν “μπράβο”, αλλά ούτε και κάτι για το οποίο θα έπρεπε να είμαι δακτυλοδεικτούμενη και να με διώχνουν από οπουδήποτε».

Η Ηλέκτρα Ρώμη Δόχτση δηλώνει ανοιχτά πανσέξουαλ, ενώ παραδέχεται ότι έχει βιώσει πολλές φορές απόρριψη σε προσωπικές σχέσεις, γιατί κάποιοι αρνούνται να τη δουν ως γυναίκα. «Εγώ είμαι αυτή και όποιος με θέλει», τονίζει.

Η ίδια έχει στόχο να αφοσιωθεί στην πολιτική, που για εκείνη είναι «κάλεσμα», όχι επάγγελμα. «Η πολιτική χρειάζεται γερό στομάχι, χρειάζεται όμως και πάθος». Πάθος που, όπως λέει, έχει άπλετο.

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