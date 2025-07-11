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ΥΠΑ: Στην τελική φάση η προετοιμασία του Διαγωνισμού υπηρεσιών διαχείρισης υποδομών
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
11:08 - 11 Ιουλ 2025

ΥΠΑ: Στην τελική φάση η προετοιμασία του Διαγωνισμού υπηρεσιών διαχείρισης υποδομών

Reporter.gr Newsroom
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Για πρώτη φορά, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση στη συντήρηση και υποστήριξη των αερολιμενικών, αλλά και αεροναυτιλιακών υποδομών, με σκοπό τη βελτίωση της εικόνας των κρατικών αεροδρομίων, οι οποίοι διαχρονικά αντιμετωπίζουν ζητήματα λειτουργικότητας και συντήρησης.

Στο πλαίσιο ενός μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού, που καλύπτει το σύνολο των κρατικών αεροδρομίων και των κτιριακών εγκαταστάσεων αεροναυτιλίας της χώρας, πρόκειται να προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης υποδομών (facility management). Αυτές περιλαμβάνουν την άμεση αντιμετώπιση τεχνικών αναγκών και επισκευών σε κτιριακές, ηλεκτρομηχανολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, μέσω Συμφωνίας Πλαίσιο (framework agreement), καθώς και την εφαρμογή προληπτικής συντήρησης σε τομείς που δεν καλύπτονται από τις υπηρεσίες τεχνικής συντήρησης της ΥΠΑ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται σε περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ για την προσεχή τετραετία, με δυνατότητα παράτασης για έναν επιπλέον χρόνο.

Παράλληλα, έχουν επικαιροποιηθεί και ενισχυθεί οι προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, και επίκειται η έκδοση νέας Διακήρυξης με αυστηρότερους και ποιοτικότερους όρους για τα κρατικά αεροδρόμια.

Οι παραπάνω διαγωνιστικές διαδικασίες και η ανάδειξη των σχετικών αναδόχων, βάσει των δημοσιονομικών κανονισμών, αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Συνεχείς στοχευμένες παρεμβάσεις βελτίωσης υποδομών στα κρατικά αεροδρόμια: Οι περιπτώσεις Ηρακλείου, Μήλου, Νάξου.

Μέχρι την ολοκλήρωση της ανάθεσης υπηρεσιών διαχείρισης υποδομών, και με γνώμονα τη βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας του επιβατικού κοινού και της εικόνας των κρατικών αεροδρομίων, πραγματοποιούνται στοχευμένες παρεμβάσεις σε κρατικούς αερολιμένες της ΥΠΑ:

Κρατικός Αερολιμένας Ηρακλείου: Υπογράφηκε η σύμβαση και ξεκίνησε η αναβάθμιση ενός συγκροτήματος χώρων υγιεινής (WC) στο επίπεδο αναχωρήσεων επιβατών, με επιτάχυνση των διαδικασιών, ενώ επίκειται και η έναρξη εργασιών σε συγκρότημα χώρου υγιεινής στις αφίξεις. Επίσης, ύστερα από έγκριση του Ελεγκτικού Συμβουλίου, αυξήθηκε ο προϋπολογισμός για τις υπηρεσίες καθαριότητας, και κατ’ επέκταση ο αριθμός των εργαζομένων στις υπηρεσίες αυτές, για τη βελτίωση της εικόνας του αεροσταθμού, εντατικοποιώντας ταυτόχρονα τις καθημερινές επιθεωρήσεις από την επιτροπή καθαριότητας.

Κρατικός Αερολιμένας Μήλου: Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση νέου δαπέδου στους χώρους αφίξεων και αναχωρήσεων του αεροσταθμού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του εσωτερικού χώρου του κτιρίου. Το έργο, συνολικού κόστους 26.089,60€, χρηματοδοτήθηκε από την ΥΠΑ, ενώ τα απαιτούμενα υλικά προσφέρθηκαν μέσω χορηγιών από έξι τοπικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, εγκαταστάθηκε απινιδωτής, προσφορά αεροπορικής εταιρείας, ενώ βρίσκεται στο στάδιο της κατακύρωσης ο διαγωνισμός της ΥΠΑ για την προμήθεια 30 απινιδωτών, οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε όλα τα αεροδρόμια και τις οργανικές μονάδες της ανά την επικράτεια. Ταυτόχρονα, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης και επισκευής του Πύργου Ελέγχου, περιλαμβανομένης και της επανάχρωσής του.

Kρατικός Αερολιμένας Νάξου: Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υποδομών του αεροδρομίου Νάξου, η ΥΠΑ ολοκλήρωσε τη διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου αναμονής του κτιρίου του αεροσταθμού, με την κατασκευή πέργκολας και καθισμάτων, επεκτείνοντας τον σκιασμένο χώρο στις αφίξεις και τις αναχωρήσεις για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Επιπλέον, πέραν των εργασιών που υλοποιήθηκαν τον Μάιο του 2025, ολοκληρώθηκε η κατασκευή νέου χώρου υγιεινής (WC) για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ), καθώς και η εγκατάσταση συστήματος ηχητικών ανακοινώσεων για επιβάτες. Παράλληλα, έχει ήδη εγκριθεί η αύξηση του προϋπολογισμού για τις υπηρεσίες καθαριότητας, προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή τους για περισσότερες ώρες ημερησίως, και η σχετική διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο έγκρισης από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Στο πεδίο κίνησης αεροσκαφών, ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση των ελαστικών καταλοίπων (derubberization) από τον διάδρομο προσγείωσης, βελτιώνοντας τις προδιαγραφές του οδοστρώματος.

Όσον αφορά τους χώρους υγιεινής σε όλα τα αεροδρόμια, έχει ολοκληρωθεί η προκαταρκτική εξέταση των αναγκών ανακαίνισής τους. Όλες οι παρεμβάσεις εντάσσονται σε έναν ενιαίο Διαγωνισμό, με στόχο την έναρξη των εργασιών εντός της χειμερινής περιόδου. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Διοικητής της ΥΠΑ, κ. Γ. Σαουνάτσος: «Η κατάσταση των χώρων υγιεινής αποτελεί δείκτη πολιτισμού και φιλοξενίας, καθιστώντας την ανακαίνισή τους μονόδρομο για την Υπηρεσία. Στόχος μας είναι η τελευταία εντύπωση του ταξιδιώτη που αναχωρεί να είναι αντάξια της ομορφιάς και της θετικής εμπειρίας που του προσέφερε ο τόπος που επισκέφθηκε.»

Επιτόπιες επιθεωρήσεις της Διοίκησης της ΥΠΑ στα Κρατικά Αεροδρόμια

Τους Κρατικούς Αερολιμένες Ικαρίας και Λήμνου επισκέφθηκε ο Διοικητής της ΥΠΑ, κ. Γ. Σαουνάτσος, πραγματοποιώντας συναντήσεις με το προσωπικό των αεροδρομίων, καθώς και με τοπικούς φορείς. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη της Διοίκησης της Υπηρεσίας σε αυτά τα αεροδρόμια έπειτα από 25 χρόνια. Κατά την επίσκεψή του στην Ικαρία, ο Διοικητής συναντήθηκε με τον Έπαρχο κ. Κώστα Μαρκάκη, ενώ στη Λήμνο είχε συνάντηση με τον Διοικητή της 130 Σμηναρχίας Μάχης, κ. Ευστάθιο Βαγενά. Στο πλαίσιο των επαφών αυτών, συζητήθηκαν επιχειρησιακές συνέργειες και ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/07/2025 - 11:14
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