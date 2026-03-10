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AEGEAN: Νέες ακυρώσεις πτήσεων από και προς τη Μέση Ανατολή
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19:12 - 10 Μαρ 2026

AEGEAN: Νέες ακυρώσεις πτήσεων από και προς τη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Σε επιπλέον ακυρώσεις πτήσεων από και προς τα αεροδρόμια του Τελ Αβίβ, του Ερμπίλ, της Βαγδάτης, της Βηρυτού, του Ντουμπάι και του Ριάντ, λόγω των συνεχιζόμενων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή προχωρά η AEGEAN.

Ειδικότερα:

Οι πτήσεις από και προς το Ριάντ ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 14ης Μαρτίου

Οι πτήσεις από και προς το Ντουμπάι ακυρώνονται έως τις βραδινές ώρες της 28ης Μαρτίου

Οι πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ, τη Βηρυτό, το Ερμπίλ και τη Βαγδάτη ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 29ης Μαρτίου

Oι επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια για τις πτήσεις που ακυρώνονται θα λάβουν μήνυμα από την εταιρεία ή από τα αντίστοιχα ταξιδιωτικά γραφεία μέσω των οποίων προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους, ώστε να ενημερωθούν ότι τους παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων ή credit voucher για μελλοντική χρήση, καθώς και αλλαγής ημερομηνίας ταξιδιού χωρίς κανένα κόστος.

Επιπλέον, η AEGEAN ενημερώνει ότι, με στόχο τη διευκόλυνση των επιβατών που διαθέτουν εισιτήρια από και προς το Ριάντ για πτήσεις που έχουν προγραμματιστεί από τις 14 έως τις 20 Μαρτίου 2026, παρέχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, τροποποίησης των πτήσεών τους είτε μέσω δωρεάν επανέκδοσης και αλλαγής των εισιτηρίων, χωρίς επιπλέον κόστος, για νέα ταξίδια με ημερομηνία αναχώρησης έως και τις 30 Απριλίου 2026, είτε μέσω ακύρωσης της κράτησης και έκδοσης credit voucher για μελλοντική χρήση.

Αντίστοιχη δυνατότητα παρέχεται και στους επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια από και προς το Τελ Αβίβ, το Ντουμπάι, το Ερμπίλ, τη Βαγδάτη και τη Βηρυτό για πτήσεις από τις 30 Μαρτίου έως τις 20 Απριλίου 2026 και για νέα ταξίδια με ημερομηνία αναχώρησης έως και τις 31 Μαΐου 2026.

Η AEGEAN αξιολογεί διαρκώς τις τρέχουσες συνθήκες και θα επανέλθει με όποια νεότερη ενημέρωση.

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