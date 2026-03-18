Αύξηση 10% των επιβατών στα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ - 9,1% στο σύνολο για το πρώτο δίμηνο του 2026

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, το σύνολο των επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού) Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026 ανήλθε στους 475.376 επιβάτες, έναντι 432.202 επιβατών το αντίστοιχο διάστημα του 2025.
Το «Νίκος Καζαντζάκης» εξυπηρέτησε τους περισσότερους επιβάτες
Ο Φεβρουάριος του 2026 παρουσίασε άνοδο επιβατικής κίνησης 18,3%, συνολικά και για τα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ. Ενδεικτικά, το αεροδρόμιο Ηρακλείου, τον Φεβρουάριο, κατέγραψε άνοδο επιβατικής κίνησης 19,4% σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι. Διακινήθηκαν 149.435 επιβάτες, έναντι 125.133 πέρυσι.
Αύξηση καταγράφηκε και στα 39 αεροδρόμια της χώρας (24 ΥΠΑ, 14 FRAPORT GREECE, ΔΑΑ)
Αύξηση 9,1%, προκύπτει και στην επιβατική κίνηση για το πρώτο δίμηνο του 2026 στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας, που διεξάγονται εμπορικές πτήσεις. Συγκεκριμένα, η επιβατική κίνηση έφτασε τα 5.809.923, έναντι 5.327.665 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025.
Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού) Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί, κυρίως, η ΥΠΑ, σημειώθηκε αύξηση 7,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Ειδικότερα, συνολικά πραγματοποιήθηκαν 50.517 πτήσεις, έναντι 47.106 πτήσεων πέρυσι.