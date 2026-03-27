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ΔΑΑ «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Έλεγχος υπηκόων τρίτων χωρών - Αναγκαία η έγκαιρη προέλευση
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19:55 - 27 Μαρ 2026

ΔΑΑ «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Έλεγχος υπηκόων τρίτων χωρών - Αναγκαία η έγκαιρη προέλευση

Reporter.gr Newsroom
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Η σταδιακή υλοποίηση του κανονισμού της ΕΕ σχετικά με τον έλεγχο όλων των υπηκόων τρίτων χωρών κάθε φορά που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα των χωρών της Ζώνης Σένγκεν οδηγεί το ΔΑΑ στο να ενημερώσει ότι οι επιβάτες πρέπει να μεταβαίνουν στο αεροδρόμιο  2 ½ ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης

Σύμφωνα με τον κανονισμό 2017/2226 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το νέο Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (ΣΕΕ) ισχύει για όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών που εισέρχονται στην Ζώνη Σένγκεν και εξέρχονται από αυτήν, αναφέρει η ανακοίνωση.

Το σύστημα έχει εισαχθεί στα εξωτερικά σύνορα όλων των ευρωπαϊκών χωρών, σταδιακά απο την 12η Οκτωβρίου 2025 και η εφαρμογή του στο σύνολο των επιβατών της κατηγορίας αυτής εχει προγραμματισθεί για την 30η Μαρτίου 2026.

Πρόκειται για ένα σύστημα καταχώρισης ατομικών και βιομετρικών στοιχείων υπηκόων τρίτων χωρών που ταξιδεύουν για βραχεία διαμονή (έως 90 ημέρες εντός διαστήματος 180 ημερών), κάθε φορά που διασχίζουν τα εξωτερικά σύνορα των χωρών Σένγκεν.

Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να αντικαταστήσει τη διαδικασία σφράγισης διαβατηρίου, ενώ στα καταχωρούμενα βιομετρικά στοιχεία περιλαμβάνονται δακτυλικά αποτυπώματα και εικόνα προσώπου.

Η νέα διαδικασία τουλάχιστον κατα τη περίοδο αρχικής εφαρμογής της, είναι χρονοβόρα και ενδέχεται να προκαλέσει σημαντική καθυστέρηση στη ροή των επιβατών κατα το διαβατηριακό τους έλεγχο.

Για το λόγο αυτό και προκειμένου να μην προκύψουν απρόβλεπτες καταστάσεις παρακαλούνται οι επιβάτες των πτήσεων να προσέρχονται στο αεροδρόμιο τουλάχιστον 2 ½ ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, ώστε να ολοκληρώνουν έγκαιρα τις διαδικασίες check-in, ελέγχου ασφαλείας - και ελέγχου διαβατηρίων, όπου απαιτείται.

Επισημαίνεται πως η καθυστερημένη άφιξη στην πύλη αναχώρησης μπορεί να οδηγήσει σε άρνηση επιβίβασης.

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