Ανεβαίνει το πετρέλαιο καθώς το Ιράν αναστέλλει τη συνεργασία με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο την Τετάρτη 2 Ιουλίου μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι αναστέλλει τη συνεργασία του με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA), γεγονός που ενίσχυσε τις ανησυχίες για αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, μια κρίσιμη περιοχή για την παγκόσμια παραγωγή και διανομή πετρελαίου.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η κίνηση αυτή του Ιράν ενδέχεται να επιδεινώσει περαιτέρω τις σχέσεις με τις δυτικές δυνάμεις και να προκαλέσει πιέσεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, ιδιαίτερα ενόψει ενδεχόμενων κυρώσεων ή στρατιωτικών εντάσεων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την προσφορά πετρελαίου από την περιοχή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου σημειώνουν άνοδο το μεσημέρι της Τετάρτης. Το Brent ενισχύεται κατά 1,37% στα 68,04 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) σημειώνει άνοδο 1,41% στα 66,37 δολάρια το βαρέλι.

Το Ιράν εφάρμοσε την Τετάρτη έναν νέο νόμο σύμφωνα με τον οποίο οποιοσδήποτε μελλοντικός έλεγχος πυρηνικών εγκαταστάσεων από την IAEA θα απαιτεί έγκριση από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Τεχεράνης. Η χώρα κατηγόρησε τον οργανισμό ότι μεροληπτεί υπέρ των δυτικών χωρών και παρέχει κάλυψη για τις αεροπορικές επιθέσεις του Ισραήλ.

«Η αγορά ενσωματώνει ένα γεωπολιτικό premium λόγω της κίνησης του Ιράν έναντι της IAEA», δήλωσε ο αναλυτής εμπορευμάτων της UBS, Τζιοβάνι Στάουνοβο. «Αλλά πρόκειται περισσότερο για ψυχολογία της αγοράς – δεν υπάρχουν πραγματικές διαταραχές στην παραγωγή πετρελαίου».

Οι σχεδιαζόμενες αυξήσεις προσφοράς από τον ΟΠΕΚ και τους συμμάχους του (OPEC+), συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, φαίνεται να έχουν ήδη ενσωματωθεί στις τιμές και δεν αναμένεται να προκαλέσουν αιφνιδιασμό, σύμφωνα με την αναλύτρια της Phillip Nova, Πριγιάνκα Σατσντέβα. Τέσσερις πηγές από τον OPEC+ δήλωσαν στο Reuters ότι ο οργανισμός σχεδιάζει να αυξήσει την παραγωγή κατά 411.000 βαρέλια ημερησίως τον επόμενο μήνα (μετά τη συνάντηση στις 6 Ιουλίου), ποσότητα αντίστοιχη με τις αυξήσεις που είχαν συμφωνηθεί για Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο.

«Μιλάμε για επιπλέον προσφορά, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει φτάσει στην αγορά», πρόσθεσε ο Στάουνοβο. «Πιθανόν καταναλώνεται εσωτερικά».

Η Σαουδική Αραβία αύξησε τις αποστολές πετρελαίου τον Ιούνιο κατά 450.000 βαρέλια ημερησίως σε σύγκριση με τον Μάιο, το υψηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Kpler. Ωστόσο, συνολικά οι εξαγωγές του OPEC+ παραμένουν σχετικά σταθερές ή ελαφρώς μειωμένες από τον Μάρτιο, σημείωσε ο Στάουνοβο. Εκτιμά ότι αυτό θα συνεχιστεί το καλοκαίρι λόγω της αυξημένης ζήτησης ενέργειας από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Τα στοιχεία για την απασχόληση εκτός γεωργικού τομέα στις ΗΠΑ, που θα δημοσιευθούν την Πέμπτη, αναμένεται να επηρεάσουν τις προσδοκίες για το βάθος και το χρονοδιάγραμμα πιθανών μειώσεων επιτοκίων από τη Fed στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με τον αναλυτή της IG, Τόνι Σάικαμορ. Οι χαμηλότεροι επιτόκια μπορεί να τονώσουν την οικονομική δραστηριότητα, αυξάνοντας έτσι τη ζήτηση για πετρέλαιο.

Τέλος, τα επίσημα στοιχεία αποθεμάτων πετρελαίου των ΗΠΑ από την Υπηρεσία Ενεργειακών Πληροφοριών (EIA) αναμένονται αργότερα σήμερα. Σύμφωνα με στοιχεία του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου (API), τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 680.000 βαρέλια την προηγούμενη εβδομάδα, κάτι που θεωρείται ασυνήθιστο για την καλοκαιρινή περίοδο, όπου συνήθως σημειώνονται μειώσεις λόγω αυξημένης ζήτησης.

Σε ανοδική τροχιά φυσικό αέριο και εμπορεύματα – Ανακάμπτει το δολάριο

Την ίδια στιγμή το μεσημέρι της Τετάρτης, το φυσικό αέριο καταγράφει κέρδη, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Αύγουστο να παρουσιάζονται ενισχυμένα κατά 1,223% στα 34,105 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά στα εμπορεύματα, ο χρυσός σημειώνει μικρή άνοδο κατά 0,16% στα 3.355,20 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι κινείται ανοδικά κατά 0,96% στα 36,195 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός κερδίζει 0,16% και βρίσκεται στα 5,1375 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο αυτή την ώρα ενισχύεται κατά 0,30% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1767 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 0,28% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,371 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, ανεβαίνει κατά 0,09% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8582 βρετανική λίρα ανά ευρώ.