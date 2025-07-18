Καλαφάτης: Οι κρίσιμες τεχνολογίες πυλώνας για την ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε.

“Οι κρίσιμες τεχνολογίες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης”,τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτηςσε τοποθέτησή του στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Έρευνας, στην Κοπεγχάγη.

Μιλώντας για τον τρόπο που μπορούν οι ευρωπαϊκές χώρες να ενισχύσουν την παγκόσμια θέση της Ευρώπης στις κρίσιμες τεχνολογίες μέσω της έρευνας και της καινοτομίας, ο κ. Καλαφάτης επισήμανε ότι: “Η επιτυχημένη ανάπτυξη και εφαρμογή κρίσιμων τεχνολογιών στην Ε.Ε. απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες. Η συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι απαραίτητη και μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανάπτυξη των κρίσιμων τεχνολογιών. Θα πρέπει να επιδιώξουμε να επενδύσουμε στη δημιουργία εξειδικευμένων κόμβων εφαρμοσμένης έρευνας που ν΄αφορούν κρίσιμες τεχνολογίες. Αυτοί θα χρησιμεύουν ως οικοσυστήματα καινοτομίας φέρνοντας κοντά τον ακαδημαϊκό χώρο, τη βιομηχανία, τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τους δημόσιους φορείς προκειμένου να συνεργασθούν σε πρωτοποριακές επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Οι ερευνητικοί κόμβοι θα πρέπει να ενσωματώνουν ποικίλους κλάδους όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, οι ημιαγωγοί και η βιοτεχνολογία, η κβαντική υπολογιστική και η μηχανική”, ανέφερε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.

Συνδέοντας την προσπάθεια με τη νέα πρωτοβουλία της Ε.Ε. «Επιλέξτε την Ευρώπη για την Επιστήμη», ο κ. Καλαφάτης επισήμανε ότι: “Είναι απαραίτητο αυτοί οι ερευνητικοί κόμβοι να συγκρατήσουν κορυφαία ευρωπαϊκά και παγκόσμια ταλέντα. Η προσφορά ανταγωνιστικών ευκαιριών, προγραμμάτων κατάρτισης και κινητικότητας για ερευνητές θα δημιουργήσει μια ισχυρή βάση γνώσεων και θα καλλιεργήσει μια ζωντανή κουλτούρα καινοτομίας”.

“Η Ελληνική Κυβέρνηση αναγνωρίζει τη σημασία της ανάπτυξης κρίσιμων τεχνολογιών. Βασικές πρωτοβουλίες μας στοχεύουν στην ενίσχυση των ικανοτήτων στην Τεχνητή Νοημοσύνη, το διάστημα, την κβαντική υπολογιστική, τους ημιαγωγούς και τη βιοτεχνολογία”επισήμανε ο κ. Καλαφάτης. Και αναφέρθηκε ειδικότερα στη δημιουργία του ελληνικού εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης «AI Pharos» και στον υπερυπολογιστή «Dedalus», στο Κέντρο Έρευνας στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγόριθμους, «Αρχιμήδης» στο Ερευνητικό Κέντρο «ΑΘΗΝΑ», στο εργαστήριο Αυτόνομης Επιστήμης του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», «SUPERLABS» και στην ανάπτυξη του εθνικού προγράμματος μικροδορυφόρων, με τη συμβολή του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος.

Αναφερόμενος στον ρόλο της Έρευνας και Καινοτομίας στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πρόγραμμα Πλαίσιο (FP10) και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το επόμενο 10ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και Καινοτομία “Ορίζοντας Ευρώπη”, ο Σταύρος Καλαφάτης επισήμανε ότι: “Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα - Πλαίσιο αποτελούν πολύ σημαντικά εργαλεία, που υποστηρίζουν τη διεθνή συνεργασία και συμβάλλουν σε μια Ευρώπη ισχυρή και ανταγωνιστική, με οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας” τονίζοντας “την ανάγκη για έναν επαρκή και φιλόδοξο προϋπολογισμό του 10ου Προγράμματος Πλαισίου που θα διασφαλίσει τη σταθερή χρηματοδότηση της Έρευνας και Καινοτομίας, με απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών και ισορροπημένη υποστήριξη για τη βασική και την εφαρμοσμένη έρευνα, ώστε ν΄ανταποκριθούμε στις διεθνείς προκλήσεις ενισχύοντας την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης”, όπως ανέφερε.

Στο περιθώριο της Συνόδου ο κ. Καλαφάτης είχε συναντήσεις με την Ομοσπονδιακή Υπουργό Έρευνας, Τεχνολογίας και Διαστήματος της Γερμανίας Dorothee Bär, με τον Υπουργό Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας, Καινοτομίας και Επιστήμης της Ιρλανδίας James Lawless καθώς και με την Υφυπουργό Παιδείας, Επιστημών και Αθλητισμού της Λιθουανίας Regina Valutyte. Στο πλαίσιο του προγράμματος του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών ο κ. Καλαφάτης επισκέφθηκε το ιστορικό ινστιτούτο Niels Bohr στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης το οποίο παραμένει ένας από τους σημαντικούς κβαντικούς κόμβους παγκοσμίως.

Στις εργασίες του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών, τον Υφυπουργό Ανάπτυξης συνόδευσε ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας Δρ. Γεώργιος Νούνεσης.