Πώς θα ξεπεραστούν τα εμπόδια για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας

Τα βήματα που πρέπει να γίνουν και τα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν για την επαναβιομηχανοποίηση τόσο της ευρωπαϊκής όσο και της ελληνικής οικονομίας αποτέλεσαν το αντικείμενο συζήτησης, που έλαβε χώρα στο πλαίσιο της 9ης Ετήσιας Οικονομικής Διάσκεψης της Ε.ΕΝ.Ε με θέμα «Ευρώπη & Ελλάδα 2030: Μια διαφορετική Φορολόγηση για την Ανάπτυξη».

Ανοίγοντας τη συζήτηση ο Αρμόδιος Γιαννίδης, Αντιπρόεδρος της Ε.ΕΝ.Ε, CEO Vitex, υπογράμμισε ότι τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας, της επαναβιομηχανοποίησης και της τεχνολογικής αναβάθμισης αφορούν πλέον όλη την Ευρώπη και απαιτούν κοινές λύσεις και στρατηγικές. «Παρά το δυσχερές περιβάλλον, η επαναβιομηχανοποίηση της χώρας μας είναι εφικτή. Έχουμε κάνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, χρειάζονται όμως άλματα», σημείωσε ο κ. Γιαννίδης. Έφερε ως παράδειγμα την ελληνική χημική βιομηχανία, που παρέχει όπως είπε πολλές λύσεις κι ένα πλήρες προϊόν.

Από τη πλευρά του, ο Ελευθέριος Κρητικός, Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, επεσήμανε ότι η κυβέρνηση ρίχνει το βάρος στην ενίσχυση και την εξέλιξη της μεταποίησης, την οποία χαρακτήρισε ως βαριά βιομηχανία της χώρας. Τόνισε ότι εκτός από τα μέτρα του Αναπτυξιακού και το Ειδικό Χωροταξικό της Βιομηχανίας, ενεργοποιείται η κυβερνητική επιτροπή για την βιομηχανία, η οποία θα συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα.

«Θα είναι το μέσο με το οποίο θα μπορεί η βιομηχανία να εισάγει στο σύνολο της κυβερνητικής δομής τα θέματα που την απασχολούν. Μέσω αυτού του θεσμού θα δίνεται η προτεραιότητα στο υψηλότερο επίπεδο» εξήγησε ο κ. Κρητικός. Χαρακτήρισε στρεβλό το μοντέλο που ακολουθούσαμε τόσο χρόνια, με το κράτος να μαντεύει τι θέλουν οι επιχειρήσεις, σημειώνοντας ότι οι προτάσεις πρέπει να έρχονται από την επιχειρηματικότητα στο κράτος.

O Γιώργος Μυλωνάς, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος της Alumil τόνισε ότι οι προτάσεις της Ε.ΕΝ.Ε κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και άσκησε δριμεία κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την βιομηχανική της πολιτική. «Επικρατεί ένας παραλογισμός στην Ευρώπη. Το αλουμίνιο αποτελεί στρατηγικό κλάδο, αυτή τη στιγμή όμως η Ε.Ε δεν κάνει τίποτα για το πράσινο αλουμίνιο. Δημιουργείται μία πολύ κακή αλυσίδα στην βιομηχανική ανάπτυξη της Ευρώπης» εξήγησε ο κ. Μυλωνάς.

Όσον αφορά στην ελληνική βιομηχανία, υπογράμμισε ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην εξωστρέφεια, κάτι όμως που δεν συμβαίνει σε ικανοποιητικό βαθμό. Σύμφωνα με τον κ. Μυλωνά υπάρχουν εταιρείες που μπορούν να εξάγουν και θα πρέπει να ενισχυθούν ουσιαστικά οι κλάδοι που έχουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για την αύξηση της εξωστρέφειας, προσθέτοντας ότι και οι υπόλοιποι κλάδοι θα πρέπει να δουλέψουν στο εξωτερικό.

Ο Παναγιώτης Καραμπίνης, Διευθύνων Σύμβουλος του Endeavor Greece υποστήριξε πως το ελληνικό οικοσύστημα πάει πολύ καλά, στηρίζεται σε κοινότητες που ταξιδεύουν, που αναπτύσσονται και επεκτείνονται διεθνώς. Αναφέρθηκε σε σημαντικά ελληνικά startups, που υπάρχουν στο εξωτερικό, ειδικά σε τομείς όπως η κρυπτογραφία, η ασφάλεια, η τεχνητή νοημοσύνη και η βιοτεχνολογία. «Τη μεγαλύτερη ώθηση μπορεί να δώσει το corporate innovation. Και η Ελλάδα έχει πολύ δρόμο ακόμα να διανύσει» είπε ο κ. Καραμπίνης.

Ο Νίκος Ρώμπαπας, Πρόεδρος του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, υπογράμμισε ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα καταγράφει σημαντική βελτίωση στην οικονομική ελευθερία, υπολείπεται όμως ακόμα σε σχέση με την προ οικονομικής κρίσης περίοδο. Τόνισε ότι το Κέντρο συμμετέχει σε δύο project που μπορεί να επηρεάσουν τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρώτο είναι το Draghi Observatory, που εξετάζει το βαθμό υλοποίησης των προτάσεων της έκθεσης Ντράγκι. «Ένα 11% έχει υλοποιηθεί πλήρως, ένα 20% έχει μερικώς υλοποιηθεί, ενώ ένα 22% δεν έχει υλοποιηθεί καθόλου» είπε ο κ. Ρώμπαπας. Το δεύτερο project λέγεται EU Regulatory Observatory, μέσω του οποίου αξιολογείται η εφαρμογή κοινοτικών οδηγιών.

Η Μαριάννα Ναθαναήλ, Head of the European Investment Bank Group, EIBG, Athens, ανέφερε πως η Τράπεζα μετατρέπει τις πολιτικές σε επενδύσεις, έχοντας θέσει οκτώ στρατηγικές προτεραιότητες. Στάθηκε στη νέα επενδυτική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με στόχο την ενίσχυση της τεχνολογικής ανεξαρτησίας της Ευρώπης. «Πρόκειται για το πρόγραμμα Tech EU, ένα τριετές σχέδιο χρηματοδότησης ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2025-2027, που θα επιταχύνει και θα απλοποιήσει τις επενδύσεις» είπε η κυρία Ναθαναήλ.

Τέλος, o Βασίλης Μοναστηριώτης, Καθ. Πολ. Οικονομίας & Κάτοχος της Έδρας Σύγχρ. Ελληνικών Σπουδών "Ελ.Βενιζέλος", London School of Economic & Political Science, εξήγησε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην χώρα μας στον τομέα της επαναβιομηχανοποίησης, δεν υπάρχει όμως πυκνότητα, δεν υπάρχει ένα οικοσύστημα. Όπως είπε το κράτος χρειάζεται να δίνει την κατευθυντήρια γραμμή στον παραγωγικό ιστό. «Πρέπει να βοηθήσεις τον μικρό να μεγαλώσει, να αποκτήσει δυναμική και να επανεπενδύει. Χρειάζεται ένα έξτρα θάρρος στην πολιτική για να μην μείνουμε μόνο στα λαμπρά παραδείγματα που δεν θα συνδέονται με την υπόλοιπη παραγωγική βάση» συμπλήρωσε ο κ. Μοναστηριώτης.