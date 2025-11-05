ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πρωτοβουλίες για την Κρήτη μετά το αρχικό... μούδιασμα ανακοίνωσαν Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης
Πολιτική
19:23 - 05 Νοε 2025

Πρωτοβουλίες για την Κρήτη μετά το αρχικό... μούδιασμα ανακοίνωσαν Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μετά το αρχικό μούδιασμα και την... αφωνία για το μακελειό στην Κρήτη ο πολιτικός κόσμος προσπαθεί να αντιδράσεις. Πρώτος ανακοίνωσε πρωτοβουλία για συνεννόηση με τοπικούς φορείς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης και στη συνέχεια η κυβερνηση προανήγγειλε αυστηρότερα μέτρα για την οπλοκατοχή και πιο αποτελεσματική αστυνόμευση.

Μέτρα για την οπλοκατοχή, αλλά και... απόβαση του ελληνικού «FBI» στην Κρήτη αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση τις επόμενες ημέρες, στον απόηχο των τραγικών εξελίξεων στα Βορίζια.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε την Τετάρτη (5/11) πως ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες μέτρα για την αντιμετώπιση της οπλοκατοχής: «Τα μέτρα θα αφορούν τον τρόπο που δίνονται οι άδειες αλλά και τον τρόπο διεξαγωγής των ελέγχων», ανάφερε ο κ. Μαρινάκης παραπέμποντας και σε σχετικές του υπ. Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη.

Ο κ. Χρυσοχοϊδης είχε πει πως «πρέπει να φτιάξουμε μια μεγάλη υπηρεσία, η οποία και θα αναλάβει τη διαχείριση του εγκλήματος στην Κρήτη, αλλά όχι στη λογική απλώς των εφόδων και των επιχειρήσεων, αλλά στη λογική της διείσδυσης στο οργανωμένο έγκλημα, διότι περί αυτού πρόκειται… Δείτε τα ποινικά μητρώα όλων αυτών. Είναι ναρκωτικά, ζωοκλοπές, ανθρωποκτονίες, απόπειρες ανθρωποκτονίας, καταπατήσεις και εκβίαση… Εδώ πρέπει να γίνουμε εμείς, η αστυνομία, ακόμη αυστηρότεροι, ακόμη αποτελεσματικότεροι και ακόμη ικανότεροι, γι’ αυτό χρειάζονται νέα βήματα».

Έτσι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως «θα υπάρξει μόνιμη εγκατάσταση τμήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Βίας στην Κρήτη αλλά και μία σειρά από άλλα που θα τα ακούσουμε από τον πρωθυπουργό».

Αναμένεται αυστηροποίηση της νομοθεσίας για τα όπλα, αλλά και ρυθμίσεις για εξίσου αυστηρές δικαστικές αποφάσεις. Έχει παρατηρηθεί πως ενώ γίνονται συλλήψεις για οπλοκατοχή, δεν εφαρμόζονται οι ποινές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de0wia5qov21?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Πρωτοβουλία Ανδρουλάκη

Από τη μεριά της αντιπολίτευσης ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέλαβε πρωτοβουλία και συγκάλεσε ευρεία σύσκεψη των τοπικών αρχών και φορέων στο Ηράκλειο, στον απόηχο του μακελειού στα Βορίζια.

Αναλυτικά η σχετική δήλωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ:

«Το τραγικό περιστατικό στα Βορίζια προκαλεί βαθιά θλίψη και δίκαιη αγανάκτηση σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Η βία, οι αυτοδικίες και οι λογικές των βεντετών δεν έχουν καμία θέση στη σύγχρονη Κρήτη, ούτε σε μια κοινωνία που σέβεται τη ζωή και τον νόμο. Η Πολιτεία οφείλει να επιβάλλει την πλήρη τήρηση της νομιμότητας, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς ανοχή.

Η Κρήτη δεν είναι η βία, τα πιστόλια και οι άγραφοι νόμοι· είναι η ιστορία της, ο πολιτισμός της, η φιλοξενία, το φιλότιμο, η λεβεντιά και η αξιοπρέπεια των ανθρώπων της. «Δεν υπάρχει βαρύτερη τιμωρία από τούτη: να απαντάς στην κακία με καλοσύνη», έγραψε ένα άξιο τέκνο της κρητικής γης, ο Νίκος Καζαντζάκης. Πιστεύω βαθιά –κι εγώ ως Κρητικός– ότι η αληθινή ανδρεία δεν είναι να εκδικείσαι, αλλά να συγχωρείς· να σπας τον κύκλο του μίσους και να κρατάς ψηλά το φως της ανθρωπιάς. Αυτή είναι η Κρήτη που αξίζει να υπερασπιστούμε. Αυτή είναι η Κρήτη που έχουμε χρέος να κληροδοτήσουμε στις νεότερες γενιές.

Είναι ώρα όλοι –Πολιτεία, Αυτοδιοίκηση και κοινωνία– να ενώσουμε δυνάμεις, ώστε τέτοια φαινόμενα να τελειώσουν οριστικά. Προς αυτήν την κατεύθυνση, αναλαμβάνω την πρωτοβουλία να συγκαλέσω τη Δευτέρα ευρεία σύσκεψη των τοπικών αρχών και φορέων στο Ηράκλειο. Ήρθε η ώρα να κάνουμε όλοι μαζί μια νέα αρχή. Για τον τόπο που αγαπάμε και που τόσα έχει προσφέρει στην πατρίδα μας».

{https://exchange.glomex.com/video/v-de0pmu7z4c09?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 05/11/2025 - 19:37
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Με το… δεξί η Καμεράτα εγκαινίασε τη νέα σεζόν στο Μέγαρο Μουσικής
Magazino

Με το… δεξί η Καμεράτα εγκαινίασε τη νέα σεζόν στο Μέγαρο Μουσικής

66o ΦΚΘ: Η Ιζαμπέλ Ιπέρ αναζητεί το άγνωστο. Και το βρίσκει
Magazino

66o ΦΚΘ: Η Ιζαμπέλ Ιπέρ αναζητεί το άγνωστο. Και το βρίσκει

Ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία στην Επιτροπή Οικονομικών το ν/σ για τη φορολογική μεταρρύθμιση
Οικονομία

Ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία στην Επιτροπή Οικονομικών το ν/σ για τη φορολογική μεταρρύθμιση

“Όλα πρέπει να αλλάξουν”: Στην 9η Μπιενάλε Θεσσαλονίκης η τέχνη καλεί σε ριζική αλλαγή
Magazino

“Όλα πρέπει να αλλάξουν”: Στην 9η Μπιενάλε Θεσσαλονίκης η τέχνη καλεί σε ριζική αλλαγή

Autohellas: Στα €72 εκατ. τα κέρδη μετά από φόρους στο εννεάμηνο
Ανακοινώσεις

Autohellas: Στα €72 εκατ. τα κέρδη μετά από φόρους στο εννεάμηνο

Ερώτηση «ομάδας των 11» σε Παπασταύρου για το υψηλό ενεργειακό κόστος των νοικοκυριών
Οικονομία

Ερώτηση «ομάδας των 11» σε Παπασταύρου για το υψηλό ενεργειακό κόστος των νοικοκυριών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός
Πολιτική

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός

ΥΠΕΘΟ: «Χρεοκοπημένες συνταγές» οι προτάσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος
Οικονομία

ΥΠΕΘΟ: «Χρεοκοπημένες συνταγές» οι προτάσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος

Βενιζέλος: Το θέμα δεν είναι ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο, αλλά σε ποιον θα τηλεφωνήσει ο Μητσοτάκης
Ανεμοδείκτης

Βενιζέλος: Το θέμα δεν είναι ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο, αλλά σε ποιον θα τηλεφωνήσει ο Μητσοτάκης

Το ΓΕΕΘΑ «δείχνει» Ουκρανία για το ναυτικό drone στη Λευκάδα – Τα επόμενα βήματα
Πολιτική

Το ΓΕΕΘΑ «δείχνει» Ουκρανία για το ναυτικό drone στη Λευκάδα – Τα επόμενα βήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
18/05/2026 - 19:48

Χαρδούβελης: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει το μεγάλο «μπαμ», με ανάπτυξη 5% - 6%

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:26

Σοκ στην Τουρκία: 17χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – 4 Νεκροί και 8 τραυματίες

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:22

Axios: Ο Τραμπ απορρίπτει ξανά την πρόταση του Ιράν και κάνει... restart στον πόλεμο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:18

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Πολιτική
18/05/2026 - 19:01

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:56

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση - Πρόεδρος ο Νίκος Κωστόπουλος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:55

Η Αγάπη Σμπώκου νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 18:53

My market: Επένδυση άνω των €14 εκατ. σε τρία νέα και ανακαινισμένα καταστήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:47

ΣΕΤΕ: Η κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τα «σήματα» για τις νέες προκλήσεις και το ΑΙ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:43

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

Πολιτική
18/05/2026 - 18:28

Γεωργιάδης vs Σαλμάς: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για τα νοσοκομειακά απόβλητα

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:27

Μέρκελ: Ορθή η στήριξη στην Ουκρανία, αλλά...

Πολιτική
18/05/2026 - 18:22

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:20

NextEra – Dominion: Η mega συμφωνία που δημιουργεί τον μεγαλύτερο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο

Οικονομία
18/05/2026 - 18:11

ΥΠΕΘΟ: «Χρεοκοπημένες συνταγές» οι προτάσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 18:05

Ευρώπη Holdings: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του 50% της Alpha Insurance Brokers με έδρα το Βουκουρέστι

Πολιτική
18/05/2026 - 18:03

Handelsblatt: Από την κρίση στην ανάπτυξη – Ο ρόλος-κλειδί του Χατζηδάκη στις μεταρρυθμίσεις

Πολιτική
18/05/2026 - 18:02

Βαρδακαστάνης: Tο ΠΑΣΟΚ παράγει πολιτική και λύσεις, απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 17:55

Χρηματιστήριο: Σε χαμηλό 15νθημέρου, παρά το κρεσέντο της ΔΕΗ

Αναλύσεις
18/05/2026 - 17:53

Moody’s: Βλέπει πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα – Τα 4 σενάρια για εκλογές και οικονομία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:49

DW: Επανεκκίνηση του στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας

Πολιτική
18/05/2026 - 17:35

Ο Κασσελάκης συμπαραστέκεται στον Πολάκη: Είναι θύμα του Μπουζουξίδικου #2

Πολιτική
18/05/2026 - 17:34

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκληση η εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της ΝΔ την τελευταία επταετία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/05/2026 - 17:22

Οι εταιρείες που σηματοδοτούν το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας πρωταγωνίστησαν στα Forward Awards 2026

Πολιτική
18/05/2026 - 17:10

ΚΥΣΕΑ: «Πράσινο φως» για επιστροφή των Patriot και φρεγάτες Bergamini

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 17:09

«Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:01

Οι αγορές ανησυχούν για πληθωρισμό και πόλεμο – Η Ευρώπη μένει πίσω στην ΤΝ

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 16:48

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Ραγδαία εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:46

ΕΛΑΣ: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το Final Four της Euroleague

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:38

Η ΕΕ ανανεώνει την εμπορική συμφωνία με το Μεξικό 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ