Πρωτοβουλίες για την Κρήτη μετά το αρχικό... μούδιασμα ανακοίνωσαν Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης

Μετά το αρχικό μούδιασμα και την... αφωνία για το μακελειό στην Κρήτη ο πολιτικός κόσμος προσπαθεί να αντιδράσεις. Πρώτος ανακοίνωσε πρωτοβουλία για συνεννόηση με τοπικούς φορείς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης και στη συνέχεια η κυβερνηση προανήγγειλε αυστηρότερα μέτρα για την οπλοκατοχή και πιο αποτελεσματική αστυνόμευση.

Μέτρα για την οπλοκατοχή, αλλά και... απόβαση του ελληνικού «FBI» στην Κρήτη αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση τις επόμενες ημέρες, στον απόηχο των τραγικών εξελίξεων στα Βορίζια.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε την Τετάρτη (5/11) πως ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες μέτρα για την αντιμετώπιση της οπλοκατοχής: «Τα μέτρα θα αφορούν τον τρόπο που δίνονται οι άδειες αλλά και τον τρόπο διεξαγωγής των ελέγχων», ανάφερε ο κ. Μαρινάκης παραπέμποντας και σε σχετικές του υπ. Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη.

Ο κ. Χρυσοχοϊδης είχε πει πως «πρέπει να φτιάξουμε μια μεγάλη υπηρεσία, η οποία και θα αναλάβει τη διαχείριση του εγκλήματος στην Κρήτη, αλλά όχι στη λογική απλώς των εφόδων και των επιχειρήσεων, αλλά στη λογική της διείσδυσης στο οργανωμένο έγκλημα, διότι περί αυτού πρόκειται… Δείτε τα ποινικά μητρώα όλων αυτών. Είναι ναρκωτικά, ζωοκλοπές, ανθρωποκτονίες, απόπειρες ανθρωποκτονίας, καταπατήσεις και εκβίαση… Εδώ πρέπει να γίνουμε εμείς, η αστυνομία, ακόμη αυστηρότεροι, ακόμη αποτελεσματικότεροι και ακόμη ικανότεροι, γι’ αυτό χρειάζονται νέα βήματα».

Έτσι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως «θα υπάρξει μόνιμη εγκατάσταση τμήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Βίας στην Κρήτη αλλά και μία σειρά από άλλα που θα τα ακούσουμε από τον πρωθυπουργό».

Αναμένεται αυστηροποίηση της νομοθεσίας για τα όπλα, αλλά και ρυθμίσεις για εξίσου αυστηρές δικαστικές αποφάσεις. Έχει παρατηρηθεί πως ενώ γίνονται συλλήψεις για οπλοκατοχή, δεν εφαρμόζονται οι ποινές.

Πρωτοβουλία Ανδρουλάκη

Από τη μεριά της αντιπολίτευσης ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέλαβε πρωτοβουλία και συγκάλεσε ευρεία σύσκεψη των τοπικών αρχών και φορέων στο Ηράκλειο, στον απόηχο του μακελειού στα Βορίζια.

Αναλυτικά η σχετική δήλωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ:

«Το τραγικό περιστατικό στα Βορίζια προκαλεί βαθιά θλίψη και δίκαιη αγανάκτηση σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Η βία, οι αυτοδικίες και οι λογικές των βεντετών δεν έχουν καμία θέση στη σύγχρονη Κρήτη, ούτε σε μια κοινωνία που σέβεται τη ζωή και τον νόμο. Η Πολιτεία οφείλει να επιβάλλει την πλήρη τήρηση της νομιμότητας, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς ανοχή.

Η Κρήτη δεν είναι η βία, τα πιστόλια και οι άγραφοι νόμοι· είναι η ιστορία της, ο πολιτισμός της, η φιλοξενία, το φιλότιμο, η λεβεντιά και η αξιοπρέπεια των ανθρώπων της. «Δεν υπάρχει βαρύτερη τιμωρία από τούτη: να απαντάς στην κακία με καλοσύνη», έγραψε ένα άξιο τέκνο της κρητικής γης, ο Νίκος Καζαντζάκης. Πιστεύω βαθιά –κι εγώ ως Κρητικός– ότι η αληθινή ανδρεία δεν είναι να εκδικείσαι, αλλά να συγχωρείς· να σπας τον κύκλο του μίσους και να κρατάς ψηλά το φως της ανθρωπιάς. Αυτή είναι η Κρήτη που αξίζει να υπερασπιστούμε. Αυτή είναι η Κρήτη που έχουμε χρέος να κληροδοτήσουμε στις νεότερες γενιές.

Είναι ώρα όλοι –Πολιτεία, Αυτοδιοίκηση και κοινωνία– να ενώσουμε δυνάμεις, ώστε τέτοια φαινόμενα να τελειώσουν οριστικά. Προς αυτήν την κατεύθυνση, αναλαμβάνω την πρωτοβουλία να συγκαλέσω τη Δευτέρα ευρεία σύσκεψη των τοπικών αρχών και φορέων στο Ηράκλειο. Ήρθε η ώρα να κάνουμε όλοι μαζί μια νέα αρχή. Για τον τόπο που αγαπάμε και που τόσα έχει προσφέρει στην πατρίδα μας».

