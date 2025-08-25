ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,9% των οικοδομικών υλικών τον Ιούλιο - «Άλμα» 18,9% για την ηλεκτρική ενέργεια

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Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών αυξήθηκε κατά 2,9% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Ο Γενικός Δείκτης κατά το μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με το δείκτη του Ιουνίου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,3%. Κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών του έτους 2024, σημειώθηκε, επίσης, αύξηση 0,3%.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 - Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2023 - Ιουλίου 2024, παρουσίασε αύξηση 4,3%, έναντι αύξησης 5,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων.

Ετήσια άνοδος 18,9% στην ηλεκτρική ενέργεια τον Ιούλιο

Σε ετήσια βάση, η μεγαλύτερη άνοδος στο Γενικό Δείκτη Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών τον Ιούλιο καταγράφηκε στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, με αύξηση 18,9%. Σημαντική άνοδο παρουσίασαν, επίσης, τα θερμαντικά σώματα (+6,8%) και οι πλαστικοί σωλήνες (+6,4%), ενώ αντίθετα μειώθηκαν οι τιμές του πετρελαίου (-5,0%) και του σιδήρου οπλισμού (-1,4%).

Μηνιαία άνοδος Ιουλίου: Ηλεκτρική ενέργεια +5,7%, πετρέλαιο +2%

Σε μηνιαία βάση, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας σημείωσε αύξηση 5,7%, ενώ το πετρέλαιο ανέβηκε κατά 2,0%. Τα υπόλοιπα υλικά κατέγραψαν μικρές αυξήσεις, από 0,2% έως 0,4%.