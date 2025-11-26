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ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα τιμή-στόχος €31,3 από την Pantelakis Securities με σύσταση «Overweight»
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
16:27 - 26 Νοε 2025

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα τιμή-στόχος €31,3 από την Pantelakis Securities με σύσταση «Overweight»

Reporter.gr Newsroom
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Η Pantelakis Securities αναπροσαρμόζει προς τα πάνω την τιμή-στόχο για τη μετοχή της ΓΕΚ Τέρνα, ανεβάζοντάς την στα 31,3 ευρώ από 27,4 ευρώ, σύμφωνα με νέα έκθεσή της. Η χρηματιστηριακή διατηρεί τη σύσταση «overweight», εκτιμώντας ότι το περιθώριο ανόδου φτάνει το 29%.

Παράλληλα, αναθεωρεί προς τα κάτω τις προβλέψεις της για τα EBITDA του 2024, λόγω καθυστερήσεων στην παράδοση της Εγνατίας Οδού. Αντίθετα, αυξάνει τις εκτιμήσεις για την περίοδο 2026-2028 κατά 8%, 6% και 6% αντίστοιχα, βασιζόμενη στην προσδοκία για καλύτερες επιδόσεις του κατασκευαστικού τομέα.

Η νέα εκτίμηση τοποθετεί τα EBITDA της εταιρείας στα 0,7 δισ. ευρώ το 2028, από 0,4 δισ. ευρώ το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη προβλέπεται να αυξηθούν στα 253 εκατ. ευρώ από 150 εκατ. ευρώ.

Η αναθεωρημένη τιμή-στόχος των 31,3 ευρώ προκύπτει από υψηλότερη αποτίμηση του κατασκευαστικού κλάδου (κατά 2,2 ευρώ ανά μετοχή), της δραστηριότητας διαχείρισης απορριμμάτων (κατά 1,3 ευρώ ανά μετοχή) και του έργου στην Αμφιλοχία (κατά 0,7 ευρώ ανά μετοχή).

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