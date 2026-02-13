Σε METKA - ΤΕΡΝΑ η ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου - Έργο €320 εκατ.
10:30 - 13 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Η Επιτροπή Διαγωνισμού της Περιφέρειας Αττικής ανέδειξε προσωρινό ανάδοχο για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου την ένωση εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΑΕ - ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ - Ηλιοχώρα Α.Ε. - ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε., στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία Αστικού Μητροπολιτικού Πάρκου στον Φαληρικό Όρμο».

Το σχήμα των τεσσάρων εταιρειών κατέθεσε προσφορά ύψους 241.553.798,30 ευρώ πλέον ΦΠΑ, προσφέροντας έκπτωση 5,50% επί του προϋπολογισμού. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται σε περισσότερα από 255 εκατ. ευρώ, ενώ μαζί με τον ΦΠΑ αγγίζει τα 320 εκατ. ευρώ.

Η Περιφερειακή Επιτροπή, με απόφαση κατά πλειοψηφία, ενέκρινε το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και έδωσε το πράσινο φως στις αρμόδιες υπηρεσίες για τη συνέχιση των διαδικασιών, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συμβασιοποίηση του έργου.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/02/2026 - 10:33
