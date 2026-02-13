Στο επίκεντρο τα ευρωπαϊκά ναυπηγεία στη σύνοδο της Αμβέρσας για το μέλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας

Οι εκπρόσωποι του ναυπηγικού κλάδου υπογράμμισαν ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανθεκτική και ασφαλής Ευρώπη χωρίς ισχυρή βιομηχανική βάση, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη ναυπηγική βιομηχανία.

Από την πλευρά τους, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναγνώρισαν τη συμβολή της βιομηχανίας – και ειδικά των ναυπηγείων – στη στρατηγική αυτονομία, την απασχόληση και τη γεωπολιτική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα ευρωπαϊκά ναυπηγεία αντιμετωπίζουν σήμερα αυξανόμενο διεθνή ανταγωνισμό και εμπορικά εμπόδια. Σε αντίθεση με άλλους βιομηχανικούς κλάδους, η ναυπηγική δραστηριότητα στην Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με στρεβλώσεις ανταγωνισμού εδώ και περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, λόγω εκτεταμένων κρατικών επιδοτήσεων σε τρίτες χώρες.

Μετά την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, η πίεση προέρχεται πλέον κυρίως από την Κίνα, η οποία μέσω της στρατηγικής «Made in China 2025» επιδιώκει ισχυρότερη παρουσία στις σύνθετες ναυπηγήσεις και στον προηγμένο ναυτιλιακό εξοπλισμό.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο ευρωπαϊκός ναυπηγικός τομέας αναμένει την παρουσίαση μιας ειδικής Ευρωπαϊκής Βιομηχανικής Ναυτιλιακής Στρατηγικής, που θα αφορά τόσο την εμπορική όσο και την αμυντική ναυπηγική παραγωγή, καθώς και τη ναυτιλία που συνδέεται με αυτήν.

Η δημοσίευση της στρατηγικής έχει καθυστερήσει κατά δύο εβδομάδες, γεγονός που προκαλεί επιφυλάξεις στον κλάδο ως προς το τελικό της περιεχόμενο και τη φιλοδοξία των μέτρων που θα περιλαμβάνει.

Οι εξελίξεις αυτές συζητήθηκαν παράλληλα με τις επαφές των Ευρωπαίων ηγετών στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Alden-Biesen, με τη βιομηχανική πλευρά να ζητά ταχεία και αποφασιστική δράση για τη στήριξη των στρατηγικών κλάδων.

Στο επίκεντρο των αιτημάτων βρίσκεται η άμεση ενίσχυση των ευρωπαϊκών ναυπηγείων, ώστε να διατηρηθεί η παραγωγική βάση, η τεχνογνωσία και η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε έναν κλάδο με ισχυρή γεωοικονομική και αμυντική σημασία.