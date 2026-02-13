ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στο επίκεντρο τα ευρωπαϊκά ναυπηγεία στη σύνοδο της Αμβέρσας για το μέλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας
Ναυτιλία
10:03 - 13 Φεβ 2026

Στο επίκεντρο τα ευρωπαϊκά ναυπηγεία στη σύνοδο της Αμβέρσας για το μέλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο και τις προκλήσεις των ευρωπαϊκών ναυπηγείων δόθηκε στη συζήτηση για το μέλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας που πραγματοποιήθηκε χθες στην Αμβέρσα. 

Οι εκπρόσωποι του ναυπηγικού κλάδου υπογράμμισαν ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανθεκτική και ασφαλής Ευρώπη χωρίς ισχυρή βιομηχανική βάση, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη ναυπηγική βιομηχανία.

Από την πλευρά τους, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναγνώρισαν τη συμβολή της βιομηχανίας – και ειδικά των ναυπηγείων – στη στρατηγική αυτονομία, την απασχόληση και τη γεωπολιτική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα ευρωπαϊκά ναυπηγεία αντιμετωπίζουν σήμερα αυξανόμενο διεθνή ανταγωνισμό και εμπορικά εμπόδια. Σε αντίθεση με άλλους βιομηχανικούς κλάδους, η ναυπηγική δραστηριότητα στην Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με στρεβλώσεις ανταγωνισμού εδώ και περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, λόγω εκτεταμένων κρατικών επιδοτήσεων σε τρίτες χώρες.

Μετά την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, η πίεση προέρχεται πλέον κυρίως από την Κίνα, η οποία μέσω της στρατηγικής «Made in China 2025» επιδιώκει ισχυρότερη παρουσία στις σύνθετες ναυπηγήσεις και στον προηγμένο ναυτιλιακό εξοπλισμό.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο ευρωπαϊκός ναυπηγικός τομέας αναμένει την παρουσίαση μιας ειδικής Ευρωπαϊκής Βιομηχανικής Ναυτιλιακής Στρατηγικής, που θα αφορά τόσο την εμπορική όσο και την αμυντική ναυπηγική παραγωγή, καθώς και τη ναυτιλία που συνδέεται με αυτήν.

Η δημοσίευση της στρατηγικής έχει καθυστερήσει κατά δύο εβδομάδες, γεγονός που προκαλεί επιφυλάξεις στον κλάδο ως προς το τελικό της περιεχόμενο και τη φιλοδοξία των μέτρων που θα περιλαμβάνει.

Οι εξελίξεις αυτές συζητήθηκαν παράλληλα με τις επαφές των Ευρωπαίων ηγετών στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Alden-Biesen, με τη βιομηχανική πλευρά να ζητά ταχεία και αποφασιστική δράση για τη στήριξη των στρατηγικών κλάδων.

Στο επίκεντρο των αιτημάτων βρίσκεται η άμεση ενίσχυση των ευρωπαϊκών ναυπηγείων, ώστε να διατηρηθεί η παραγωγική βάση, η τεχνογνωσία και η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε έναν κλάδο με ισχυρή γεωοικονομική και αμυντική σημασία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ένας νεκρός από ρωσική επίθεση με drone στην Οδησσό – Oυκρανικά αντίποινα στο Βόλγκογκραντ
Ειδήσεις

Ένας νεκρός από ρωσική επίθεση με drone στην Οδησσό – Oυκρανικά αντίποινα στο Βόλγκογκραντ

Θεσσαλονίκη-Σμύρνη: Το χρονικό μιας ακτοπλοϊκής σύνδεσης που δεν «ρίζωσε»
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Θεσσαλονίκη-Σμύρνη: Το χρονικό μιας ακτοπλοϊκής σύνδεσης που δεν «ρίζωσε»

Άγγελος Συρίγος στο «R»: Η αλήθεια πίσω από τις δηλώσεις Μητσοτάκη - Ερντογάν – Ο παράγοντας Τραμπ
Πολιτική

Άγγελος Συρίγος στο «R»: Η αλήθεια πίσω από τις δηλώσεις Μητσοτάκη - Ερντογάν – Ο παράγοντας Τραμπ

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Κοκτέιλ τεκμαρτής φορολόγησης και ψηφιακών βαρών φέρνουν «συγκέντρωση» και λουκέτα
Οικονομία

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Κοκτέιλ τεκμαρτής φορολόγησης και ψηφιακών βαρών φέρνουν «συγκέντρωση» και λουκέτα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πιερρακάκης στο Eurogroup: Σήμα ανησυχίας για «καυτό» καλοκαίρι - Πληθωρισμός και στεγαστικό στο επίκεντρο
Πολιτική

Πιερρακάκης στο Eurogroup: Σήμα ανησυχίας για «καυτό» καλοκαίρι - Πληθωρισμός και στεγαστικό στο επίκεντρο

Φαραντούρης στο «R»: Χρειαζόμαστε στρατηγική στα εθνικά θέματα – Το αφήγημα των «ήρεμων νερών» κατέρρευσε
Πολιτική

Φαραντούρης στο «R»: Χρειαζόμαστε στρατηγική στα εθνικά θέματα – Το αφήγημα των «ήρεμων νερών» κατέρρευσε

Σε τροχιά στασιμοπληθωρισμού η Ευρώπη – Τα «καμπανάκια» της Κομισιόν
Ειδήσεις

Σε τροχιά στασιμοπληθωρισμού η Ευρώπη – Τα «καμπανάκια» της Κομισιόν

Ο IMO τιμά την Ελένη Πολυχρονοπούλου για τη συμβολή της στην ενδυνάμωση των γυναικών στη ναυτιλία
Ναυτιλία

Ο IMO τιμά την Ελένη Πολυχρονοπούλου για τη συμβολή της στην ενδυνάμωση των γυναικών στη ναυτιλία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
22/05/2026 - 14:51

ΔΥΠΑ – Κοινωνικός Τουρισμός: Σήμερα (22/5) τα οριστικά αποτελέσματα για 300.000 δικαιούχους

Αυτοδιοίκηση
22/05/2026 - 14:40

Δήμος Αθηναίων: Αναστέλλεται η λειτουργία του Παιδικού Σταθμού Πρωταγόρα στο Παγκράτι

Ειδήσεις
22/05/2026 - 14:37

«Καταιγίδα» Εξοπλισμών στο ΝΑΤΟ: Εκατοντάδες δισ. στην άμυνα και 5.000 Αμερικανοί στρατιώτες στην Πολωνία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 14:34

ΠΟΥ: Καταγγέλλει ασφυκτικούς περιορισμούς στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Πολιτική
22/05/2026 - 14:24

Κανένας συγγενής θύματος των Τεμπών δεν πήγε στην εκδήλωση για το κόμμα της Καρυστιανού

Πολιτική
22/05/2026 - 14:12

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Τσιάρας και Μηταράκης

Νομίσματα
22/05/2026 - 14:06

Bitcoin: Σταθεροποίηση γύρω από τα $77.000 – Ρευστοποιήσεις και μάκρο διαμορφώνουν το κλίμα

Ειδήσεις
22/05/2026 - 14:03

Εσθονία: Κατηγορίες κατά της Ρωσίας για καθοδήγηση drones στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
22/05/2026 - 14:01

Το ίδρυμα «Τάκης Ηλιόπουλος» ανοίγει τις πύλες του – Το όραμα και οι πρώτες δράσεις

Ανεμοδείκτης
22/05/2026 - 13:59

Το μόνο τηλεφώνημα που θα είχε νόημα

Ειδήσεις
22/05/2026 - 13:59

Αl Arabiya: Σε τελική φάση το προσχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν – Τι προβλέπει

Εργασιακά
22/05/2026 - 13:48

Παναττική Συγκέντρωση από τους συνταξιούχους της Εμπορικής Τράπεζας - Οι διεκδικήσεις τους

Ανεμοδείκτης
22/05/2026 - 13:47

Πόσο σοβαρή είναι η απειλή έντασης στο Αιγαίο;

Οικονομία
22/05/2026 - 13:38

Νέα έκδοση εξάμηνων εντόκων ύψους €400 εκατ.– Στις 27 Μαΐου η δημοπρασία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 13:36

ΕΛΚΕΘΕ για προέλευση οσμής: Δεν προκύπτει εκτεταμένη περιβαλλοντική επιβάρυνση της θαλάσσιας περιοχής του Σαρωνικού

Πολιτική
22/05/2026 - 13:29

Αβραμόπουλος: Η Ελλάδα διαθέτει μέσα αντίδρασης αν κλιμακώσει η Τουρκία

Εμπορεύματα
22/05/2026 - 13:17

Σε ανοδική τροχιά οι τιμές πετρελαίου εν μέσω αντικρουόμενων μηνυμάτων στο μέτωπο ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
22/05/2026 - 13:00

ΕΚΤ: Οι αγορές «βλέπουν» νέες αυξήσεις επιτοκίων – Δέχεται εισηγήσεις για να μην τις κάνει

Ειδήσεις
22/05/2026 - 12:58

Βρετανία: «Βουτιά» 1,3% στις λιανικές πωλήσεις Απριλίου

Υγεία
22/05/2026 - 12:58

ΕΟΦ: Καθολική απαγόρευση πώλησης ξηρού άνθους κάνναβης στην Ελλάδα

Ειδήσεις
22/05/2026 - 12:44

Λαθρεμπόριο καυσίμων: Εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος – Κατασχέθηκαν 15 βυτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου

Πολιτική
22/05/2026 - 12:39

Γεωργιάδης για «φακελάκια»: Θα είμαι απολύτως αμείλικτος απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές

Οικονομία
22/05/2026 - 12:37

ΕΛΣΤΑΤ: Στα €17.117,8 εκατ. ο τζίρος στο λιανεμπόριο το α' τρίμηνο – Αύξηση 3,2%

Ανεμοδείκτης
22/05/2026 - 12:32

Υποκλοπές: «Η κυβέρνηση δεν θέλει ενόψει εκλογών αυτή την εκκρεμοδικία»

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
22/05/2026 - 12:30

Ισχυρή άνοδος στα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ για το πρώτο τετράμηνο του 2026

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
22/05/2026 - 12:24

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσιο άλμα 4,1% του δείκτη τιμών υλικών κατασκευής τον Απρίλιο

Πολιτική
22/05/2026 - 12:22

Χρηστίδης: Κανένα ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ

Πολιτική
22/05/2026 - 12:18

Σκληρή επίθεση Σαμαρά: Τι φοβάται ο κ. Μητσοτάκης – Πόσο πια θα ευτελίσετε τους θεσμούς;

Πολιτική
22/05/2026 - 12:17

Πιερρακάκης στο Eurogroup: Σήμα ανησυχίας για «καυτό» καλοκαίρι - Πληθωρισμός και στεγαστικό στο επίκεντρο

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
22/05/2026 - 12:11

O Βασίλης Παπαδρόσος στη Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ