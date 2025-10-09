Δημιουργία νέου Υπερυπολογιστή στη Δυτική Μακεδονία με κόστος €30 εκατ. - Έμφαση στην έρευνα για Ενέργεια και Τεχνητή Νοημοσύνη

Ένας νέος δεύτερος Υπερυπολογιστής θα εγκατασταθεί στην Κοζάνη, με στόχο την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας σε τομείς που έχουν στρατηγική σημασία για τη χώρα. Ο νέος Υπερυπολογιστής θα εξυπηρετεί εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στους κρίσιμους τομείς της Ενέργειας και της Αγροδιατροφής.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική υποδομή, η οποία θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από εθνικούς πόρους και υλοποιείται μέσω της συνεργασίας του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση και του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργου Αμανατίδη.

Η χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους διασφαλίζει την ταχύτερη ολοκλήρωση και εγκατάσταση του έργου, με συνολικό προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ, ώστε να συντονιστεί χρονικά με την ανάπτυξη του νέου εθνικού Υπερυπολογιστή «Δαίδαλος» στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, καθώς και με το έργο του Πράσινου Κέντρου Δεδομένων στη Δυτική Μακεδονία, το οποίο, επίσης, βρίσκεται σε αρχικό στάδιο υλοποίησης. Επισημαίνεται ότι η πρωτοβουλία θα ενταχθεί κάτω από την «ομπρέλα» της κοινής ευρωπαϊκής επιχείρησης EuroHPC, όπως συμβαίνει και με τον Υπερυπολογιστή «Δαίδαλος».

Η εγκατάσταση του νέου Υπερυπολογιστή στη Δυτική Μακεδονία, με έμφαση στους κρίσιμους τομείς της Ενέργειας και της Αγροδιατροφής, αποτελεί κεντρική πρωτοβουλία της Εθνικής Στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς και μέρος της ευρύτερης κυβερνητικής πολιτικής για την ενίσχυση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ο νέος Υπερυπολογιστής αναμένεται να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου τεχνολογικού οικοσυστήματος που θα συνδέει Υπερυπολογιστές, Κέντρα Δεδομένων και AI Factories, ενισχύοντας την καινοτομία και δίνοντας ώθηση στην τοπική οικονομία. Παράλληλα, θα αποτελέσει κέντρο ανάπτυξης ενός νέου οικοσυστήματος νεοφυών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων γύρω από τις υποδομές ΤΝ, παρέχοντας κίνητρα για επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού στη Βόρεια Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο, η Δυτική Μακεδονία αποκτά στρατηγικό ρόλο στο ευρωπαϊκό δίκτυο υποδομών υπερυπολογιστικής υψηλών επιδόσεων στα Βαλκάνια και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Το έργο υλοποιείται υπό το συντονισμό της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, σε πλήρη συνέργεια με τις εθνικές υποδομές «Δαίδαλος» και το εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης «Pharos», που αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες του εθνικού οικοσυστήματος υπερυπολογιστών και ΤΝ.