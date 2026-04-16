ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μεγάλη νευρικότητα, πολλά λάθη
Ανεμοδείκτης
12:54 - 16 Απρ 2026

Μεγάλη νευρικότητα, πολλά λάθη

Άγγελος Κωβαίος
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι τελευταίες εβδομάδες δεν είναι και οι καλύτερες για τους πολιτικούς και επικοινωνιακούς χειρισμούς της κυβέρνησης.

Είτε η επιλογή του Πρωθυπουργού να ανοίξει μία αχρείαστη συζήτηση για το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού, υπό την πίεση του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε η – ατυχέστατα για την κυβέρνηση – συναφής υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη, δημιούργησαν σύγχυση, εκνευρισμό και περιττή φασαρία.

Και επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις δύσκολα μπορεί κανείς να διορθώσει τα χοντρά λάθη, έρχεται η ανάρτηση μεταμέλειας του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης να τα κάνει όλα ακόμη χειρότερα. Ολη αυτή η νευρικότητα κάπου οφείλεται και κάπου θα οδηγήσει, ίσως και σύντομα…

Τελευταία τροποποίηση στις 16/04/2026 - 13:56
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τσουκαλάς κατά κυβέρνησης: Βρήκαν €23 δισ. με μια ομιλία, αλλά εγκαλούν την αντιπολίτευση για κοστολόγηση
Πολιτική

Τσουκαλάς κατά κυβέρνησης: Βρήκαν €23 δισ. με μια ομιλία, αλλά εγκαλούν την αντιπολίτευση για κοστολόγηση

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ορίστηκαν οι δίκες για Παπακώστα, Μπουκώρο, Σενετάκη και Σκρέκα
Πολιτική

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ορίστηκαν οι δίκες για Παπακώστα, Μπουκώρο, Σενετάκη και Σκρέκα

Σκληρή απάντηση Χατζηδάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν αρνηθήκαμε τις ευθύνες μας – Άλλοι παριστάνουν τους αθώους
Πολιτική

Σκληρή απάντηση Χατζηδάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν αρνηθήκαμε τις ευθύνες μας – Άλλοι παριστάνουν τους αθώους

Αποστολάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση επιτίθεται σε ευρωπαϊκούς θεσμούς για να καλύψει τα εσωτερικά της προβλήματα
Πολιτική

Αποστολάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση επιτίθεται σε ευρωπαϊκούς θεσμούς για να καλύψει τα εσωτερικά της προβλήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/07/2026 - 14:11

Συμφωνία Τραμπ-Σαουδικής Αραβίας για τα πυρηνικά – Τι προβλέπει για το ουράνιο

Επιχειρήσεις
22/07/2026 - 14:09

Έφοδος στη Deutsche Bank: Νέα έρευνα για φορολογικό σκάνδαλο δισεκατομμυρίων με τις συναλλαγές Cum-Cum

Πολιτική
22/07/2026 - 14:05

Τέλος από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Φάμελλος – Ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του

Πολιτική
22/07/2026 - 13:56

ΣΥΡΙΖΑ: Δεν θα παραστεί στη φετινή δεξίωση της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας – Η επιστολή Δούρου

Ανεμοδείκτης
22/07/2026 - 13:54

Τα «βαφτίσια» του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης

Εργασιακά
22/07/2026 - 13:51

Υπουργείο Παιδείας: 5.487 νέοι διορισμοί εκπαιδευτικών – Η κατανομή

Εμπορεύματα
22/07/2026 - 13:51

Τα «ορφανά» δισεκατομμύρια της Βενεζουέλας: Η Ουάσιγκτον ελέγχει τα πετρελαϊκά έσοδα

Πολιτική
22/07/2026 - 13:48

Τσουκαλάς κατά κυβέρνησης: Βρήκαν €23 δισ. με μια ομιλία, αλλά εγκαλούν την αντιπολίτευση για κοστολόγηση

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
22/07/2026 - 13:37

Ferryhopper: Νέες εναλλακτικές διαδρομές & άνοδος 27% στις island-hopping κρατήσεις των διεθνών ταξιδιωτών

Πολιτική
22/07/2026 - 13:33

Μητσοτάκης: Δεν μπορούμε να πορευόμαστε στην Ευρώπη με «προϋπολογισμό του χθες»

Οικονομία
22/07/2026 - 13:28

ΟΔΔΗΧ: Στο 2,32% η απόδοση για τα εξάμηνα έντοκα

Οικονομία
22/07/2026 - 13:22

Παπαθανάσης: Δημιουργία πολυχώρου ψυχαγωγίας Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού €470.000

Ειδήσεις
22/07/2026 - 13:15

Πειραιάς: Διαρροή αερίου σε πρατήριο καυσίμων – Αποκλεισμένη η περιοχή, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
22/07/2026 - 13:11

Κεφαλογιάννη: Νέο «χάρτη» για τον τουρισμό φέρνει το Ειδικό Χωροταξικό – Υπογράφεται την επόμενη εβδομάδα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
22/07/2026 - 13:10

Δούρειος Ίππος

Ειδήσεις
22/07/2026 - 13:03

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου μετά το έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Οδηγίες στους πολίτες

Πολιτική
22/07/2026 - 12:54

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ορίστηκαν οι δίκες για Παπακώστα, Μπουκώρο, Σενετάκη και Σκρέκα

Οικονομία
22/07/2026 - 12:49

ICAP CRIF: Ανάπτυξη με «καύσιμο» τις επιχειρήσεις - ΑΕΠ +2,1%, κέρδη +24% και επενδυτική δυναμική

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
22/07/2026 - 12:39

Η μάχη Ισπανίας και Αργεντινής καθήλωσε τους φιλάθλους στην παραλία Μπάτης στο Παλαιό Φάληρο (vid.)

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22/07/2026 - 12:37

Alpha Bank: Ο CEO Βασίλης Ψάλτης περιόδευσε στην Κεντρική Μακεδονία, με επιχειρηματικότητα και παιδεία στο επίκεντρο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
22/07/2026 - 12:29

Τουρισμός 2025: Νέο ρεκόρ κίνησης στην Ελλάδα – Άνοδος 2,8% στις αφίξεις και 2,2% στις διανυκτερεύσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
22/07/2026 - 12:16

ΔΕΔΔΗΕ: Έξι νέα έργα του Horizon Europe ενισχύουν την παρουσία του στην ευρωπαϊκή έρευνα και καινοτομία

Χρηματιστήρια
22/07/2026 - 12:07

Airbus: «Άλμα» της μετοχής άνω του 5% μετά το buyback των €5 δισ.

Ναυτιλία
22/07/2026 - 12:00

Capital Ship Management: Σχεδιάζει MR tanker 50.000 dwt με αιολική υποβοήθηση

Πολιτική
22/07/2026 - 11:58

Ο Βασίλης Κόκκαλης παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
22/07/2026 - 11:48

Οι ΗΠΑ στέλνουν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα

Πολιτική
22/07/2026 - 11:45

Σκληρή απάντηση Χατζηδάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν αρνηθήκαμε τις ευθύνες μας – Άλλοι παριστάνουν τους αθώους

Ειδήσεις
22/07/2026 - 11:27

Η Άγκυρα επιστρέφει στην Ανατολική Μεσόγειο με το «Oruc Reis»: Νέα NAVTEX για ενεργειακές έρευνες

Εργασιακά
22/07/2026 - 11:27

Έκτακτα μέτρα για τους εργαζόμενους λόγω καύσωνα – Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών το μεσημέρι

Ειδήσεις
22/07/2026 - 11:12

Φάρμακα made in USA θέλει ο Τραμπ: Απειλή για δασμούς 200% στα γενόσημα από το εξωτερικό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ