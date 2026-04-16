Μεγάλη νευρικότητα, πολλά λάθη

Οι τελευταίες εβδομάδες δεν είναι και οι καλύτερες για τους πολιτικούς και επικοινωνιακούς χειρισμούς της κυβέρνησης.

Είτε η επιλογή του Πρωθυπουργού να ανοίξει μία αχρείαστη συζήτηση για το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού, υπό την πίεση του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε η – ατυχέστατα για την κυβέρνηση – συναφής υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη, δημιούργησαν σύγχυση, εκνευρισμό και περιττή φασαρία.

Και επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις δύσκολα μπορεί κανείς να διορθώσει τα χοντρά λάθη, έρχεται η ανάρτηση μεταμέλειας του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης να τα κάνει όλα ακόμη χειρότερα. Ολη αυτή η νευρικότητα κάπου οφείλεται και κάπου θα οδηγήσει, ίσως και σύντομα…