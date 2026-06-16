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Αρχή Ελέγχου Αγοράς: Πρόστιμο €309.339 στην Tottis Bingo για υπερκέρδη στις σοκολάτες
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
16:31 - 16 Ιουν 2026

Αρχή Ελέγχου Αγοράς: Πρόστιμο €309.339 στην Tottis Bingo για υπερκέρδη στις σοκολάτες

Reporter.gr Newsroom
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Στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων συνολικού ύψους 389.339 ευρώ προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν για την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με το περιθώριο κέρδους σε βασικά προϊόντα, αλλά και για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης απομιμητικών ειδών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι έλεγχοι αποτελούν μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Αρχής για την προστασία των καταναλωτών, τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και την αντιμετώπιση πρακτικών που παραβιάζουν τους κανόνες λειτουργίας της αγοράς.

Το μεγαλύτερο πρόστιμο επιβλήθηκε στην εταιρεία TOTTIS BINGO AEBE, η οποία καλείται να καταβάλει το ποσό των 309.339 ευρώ. Σύμφωνα με τα ευρήματα των ελεγκτικών μηχανισμών, διαπιστώθηκε υπέρβαση του επιτρεπόμενου Περιθωρίου Μικτού Κέρδους σε 33 κωδικούς προϊόντων που ανήκουν στην κατηγορία των σοκολατοειδών.

Οι παραβάσεις εντοπίστηκαν κατά το χρονικό διάστημα από τις 13 Μαρτίου έως τις 3 Απριλίου 2026 και κρίθηκε ότι παραβιάζουν τις ισχύουσες διατάξεις που έχουν θεσπιστεί για τον έλεγχο των τιμών και την αποτροπή αδικαιολόγητων ανατιμήσεων σε προϊόντα που διατίθενται στην αγορά.

Απομιμητικά προϊόντα σε αποθήκη στη Δάφνη

Παράλληλα, στο πλαίσιο ξεχωριστής επιχείρησης ελέγχου, οι αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποίησαν έφοδο σε αποθηκευτικό χώρο στον Δήμο Δάφνης, όπου εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός απομιμητικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν 6.341 τεμάχια αξεσουάρ που έφεραν παραποιημένα εμπορικά σήματα και θεωρήθηκαν απομιμήσεις γνωστών προϊόντων.

Τα κατασχεμένα είδη καταστράφηκαν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ για την υπόθεση επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 80.000 ευρώ στους εμπλεκόμενους.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή επισημαίνει ότι οι παρεμβάσεις της βασίζονται σε καταγγελίες πολιτών, αξιοποίηση πληροφοριών και στοχευμένους ελέγχους, με στόχο τον εντοπισμό παραβατικών συμπεριφορών που ζημιώνουν τους καταναλωτές και νοθεύουν τον ανταγωνισμό.

Όπως τονίζεται, η προστασία των πολιτών δεν περιορίζεται μόνο στην εποπτεία των τιμών, αλλά επεκτείνεται σε όλο το φάσμα της εμπορικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της διαφάνειας στις συναλλαγές, της αυθεντικότητας των προϊόντων και της πιστής εφαρμογής της νομοθεσίας στην αγορά.

Η Αρχή διαμηνύει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και την εύρυθμη λειτουργία του εμπορίου σε συνθήκες ισονομίας και θεμιτού ανταγωνισμού.

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