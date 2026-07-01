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Πώς θα μειωθούν οι τιμές των τροφίμων – Οι προτάσεις του ΕΒΕΠ
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
09:50 - 01 Ιουλ 2026

Πώς θα μειωθούν οι τιμές των τροφίμων – Οι προτάσεις του ΕΒΕΠ

Reporter.gr Newsroom
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Τα τρόφιμα και οι τιμές τους αποτελούν διαχρονικά την πιο σημαντική έγνοια των καταναλωτών οι οποίοι παραμένουν πιστοί στον κλάδο. Ανεξάρτητα από κάθε συγκυρία, πέρα από κάθε πίεση, οικονομική ή κοινωνική, η εγχώρια ζήτηση στηρίζει το λιανεμπόριο τροφίμων και τα σούπερ-μάρκετ που με τη σειρά τους αναδεικνύονται στον στυλοβάτη της ελληνικής οικονομίας. Αυτό αναφέρει το ΕΒΕΠ σε ανακοίνωσή του που προσθέτει:

"Τα οικονομικά στοιχεία αποδεικνύουν του λόγου το ασφαλές: Το 2025 ο συνολικός τζίρος των αλυσίδων διαμορφώθηκε στα 16,24 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο κατά 7,1% σε σχέση με το 2024. Η αναπτυξιακή τροχιά συνεχίζεται και το 2026 με τον τζίρο του κλάδου για το πρώτο εξάμηνο να διαμορφώνεται μεταξύ 8,7 και 8,9 δισ. ευρώ - παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 7% με 8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Πέρα από τη θεμελιώδη αποστολή του στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών των πολιτών, το οργανωμένο λιανεμπόριο αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους μηχανισμούς είσπραξης έμμεσων φόρων στη χώρα. Ο πραγματικός σταθμισμένος συντελεστής του κλάδου υπολογίζεται κοντά στο 11% με 12%, δυναμική που μεταφράζεται σε άμεση και καθοριστική ενίσχυση των κρατικών ταμείων. Χαρακτηριστικά, το 2025 οι εισπράξεις ΦΠΑ από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ κινήθηκαν στα επίπεδα των 1,80 έως 1,90 δισ. ευρώ ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2026 τα δημόσια έσοδα από τον κλάδο υπολογίζεται ότι έχουν ήδη αγγίξει το 1,02 δισ. ευρώ. Τα μεγέθη αυτά αποδεικνύουν στην πράξη ότι σχεδόν 1 στα 4 ευρώ (25%) των συνολικών εσόδων ΦΠΑ που εισπράττονται από την ιδιωτική κατανάλωση στην Ελλάδα παράγεται απευθείας από τις αγορές τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης. Ακόμη και σε περιόδους έντονης φημολογίας και πληθωριστικών πιέσεων, οι καταναλωτές δεν μείωσαν τη ζήτηση, αλλά προσάρμοσαν τη συμπεριφορά τους, στρεφόμενοι στρατηγικά σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και αξιοποιώντας τις προσφορές των καταστημάτων.

Με αφορμή την ολοκλήρωση του θεσμοθετημένου πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στο τέλος Ιουνίου 2026, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. Βασίλης Κορκίδης παρενέβη στη δημόσια συζήτηση υπογραμμίζοντας την ανάγκη μετάβασης σε μια νέα εποχή αυτορρύθμισης της αγοράς.

Όπως χαρακτηριστικά επισήμανε, απαιτείται πλέον μια ευρύτερη «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία» και ένα άτυπο «κοινωνικό συμβόλαιο» μεταξύ Πολιτείας, βιομηχανίας, προμηθευτών και λιανεμπορίου. Στόχος είναι η συγκράτηση των τιμών, η προστασία της αγοραστικής δύναμης και η διατήρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, η οποία αποτελεί το πολυτιμότερο κεφάλαιο των επιχειρήσεων. Ο Πρόεδρος τόνισε ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να περιορίσουν τα περιθώρια κέρδους τους και να μετακυλίουν άμεσα και σε πραγματικό χρόνο τις μειώσεις του κόστους αντικατάστασης στις τελικές τιμές των ραφιών, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οποιαδήποτε αύξηση θα είναι πλήρως τεκμηριωμένη. Ζητούμενο δεν είναι τα προσωρινά μέτρα, αλλά η μόνιμη πρόσβαση σε μια προσιτή αγορά, με διεύρυνση της υφιστάμενης λίστας των 40 κατηγοριών και 2.000 κωδικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΒΕΠ προτρέπει την Πολιτεία και τους επιχειρηματικούς ομίλους να κάνουν ένα μεγάλο βήμα που θα οδηγήσει σε μία πολυπόθητη «αίσθηση συναντίληψης σούπερ-μάρκετ και καταναλωτών» όπως δηλώνει και ο Πρόεδρος Β. Κορκίδης.

1. Η πρώτη προτροπή αποτελεί κάλεσμα προς τους ομίλους τροφίμων και σούπερ-μάρκετ να επενδύσουν στην ελληνική παραγωγή με κίνητρο, τη θεσμοθέτηση ειδικού φορολογικού πλαισίου που θα επιτρέπει τον σχηματισμό αφορολόγητου αποθεματικού, υπολογιζόμενου ως ποσοστό επί των εταιρικών κερδών.

2. Η δεύτερη προτροπή αναφέρεται στην αντικατάσταση των τριών υφιστάμενων συντελεστών ΦΠΑ από δύο νέους, σταθερούς συντελεστές. Η αρχιτεκτονική αυτή θα βασίζεται στον πραγματικό μέσο σταθμισμένο συντελεστή πωλήσεων των σούπερ-μάρκετ, ο οποίος αποδεδειγμένα κινείται στο 11% επί της καθαρής αξίας των προϊόντων.

3. Η τρίτη προτροπή είναι και μία πρόσκληση-πρόκληση προς τις αλυσίδες τροφίμων: να συμμετέχουν στο θεσμό των θερινών εκπτώσεων Ιουλίου-Αυγούστου. Μια κίνηση που θα αποτελούσε την καλύτερη απόδειξη κοινωνικής υπευθυνότητας του κλάδου απέναντι στους πολίτες που από την πλευρά τους διαχρονικά τον εμπιστεύονται και τον στηρίζουν.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/07/2026 - 10:06
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