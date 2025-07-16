ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Digital Realty υιοθετεί την υπηρεσία της ΔΕΗ για 24/7 ιχνηλασιμότητα καθαρής ενέργειας στην Ελλάδα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17:25 - 16 Ιουλ 2025

Η Digital Realty υιοθετεί την υπηρεσία της ΔΕΗ για 24/7 ιχνηλασιμότητα καθαρής ενέργειας στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Digital Realty (NYSE: DLR), κορυφαίος πάροχος λύσεων data centers, φιλοξενίας εξοπλισμού και διασύνδεσης παγκοσμίως, ανακοίνωσε σήμερα την υιοθέτηση της υπηρεσίας της ΔΕΗ για 24/7 ωριαία αντιστοίχιση της ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, με στόχο την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των τριών data centers που διαθέτει στην Αθήνα, με καθαρή ηλεκτρική ενέργεια, αντιστοιχισμένη σε πραγματικό χρόνο. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να προστεθεί στα αντίστοιχα προγράμματα της εταιρείας σε Γαλλία και Σουηδία και ενισχύει τη διαφάνεια και την αξιοπιστία στην παρακολούθηση της κατανάλωσης καθαρής ενέργειας.

Η υπηρεσία που προσφέρει η ΔΕΗ, ο μεγαλύτερος ενεργειακόςόμιλος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, έχει σχεδιαστεί για να δίνεισε μεγάλους εταιρικούς πελάτες τη δυνατότητα ακριβούς ιχνηλασιμότητας και τεκμηριωμένης αναφοράς της κατανάλωσης πράσινης ενέργειας. Αξιοποιώντας το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ της ΔΕΗ και ψηφιακά εργαλεία παρακολούθησης, η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα επαλήθευσης της πηγής και του χρόνου κατανάλωσης καθαρής ενέργειας σε ωριαία βάση, ενισχύοντας την ακρίβεια στην αναφορά εκπομπών και στη βιώσιμη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Η υπηρεσία περιλαμβάνει πλήρη διαχείριση εγγυήσεων προέλευσης (Guarantees of Origin - GOs) και χρησιμοποιεί το προηγμένο λογισμικό της Granular Energy, για την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της παραγωγής πράσινης ενέργειας και των σχετικών εκπομπών CO₂. Έτσι, οι εταιρικοί πελάτες μπορούν ναπαρέχουν ακριβή αναφορά εκπομπών Scope 2 και να αποτυπώνουν με σαφήνεια την πρόοδό τους προς τους στόχους μηδενικών εκπομπών. Παράλληλα, ενισχύεται η ευθυγράμμιση της κατανάλωσης ενέργειας των data centers με την αντίστοιχη παραγωγή από ΑΠΕ.

Η υιοθέτηση της υπηρεσίας από τη Digital Realty αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εφαρμογές ωριαίας αντιστοίχισης καθαρής ενέργειας στην περιοχή, συμβάλλοντας στην ενίσχυση βέλτιστων πρακτικών προμήθειας ενέργειας και στην υποστήριξη της ανάπτυξης ενός πιο ανθεκτικού και αποανθρακοποιημένου ενεργειακού δικτύου. Μέσω της πραγματικής αντιστοίχισης παραγωγής και κατανάλωσης, δημιουργούνται ξεκάθαρα επενδυτικά σήματα για καθαρές ενεργειακές τεχνολογίες και υποδομές.

«Η συνεργασία με τη ΔΕΗ ενισχύει τη δέσμευσή μας για διαφανή και τεκμηριωμένη ενεργειακή στρατηγική», δήλωσε ο Αλέξανδρος Μπεχράκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Digital Realty στην Ελλάδα. «Μας βοηθά να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας με καθαρή ηλεκτρική ενέργεια αντιστοιχισμένη ωριαία - προσφέροντας μεγαλύτερη ορατότητα στο πώς και πότε χρησιμοποιείται η καθαρή ενέργεια στις ψηφιακές τους υποδομές».

«Στη ΔΕΗ, διαμορφώνουμε το μέλλον της ενέργειας δίνοντας στους πελάτες μας τη δυνατότητα να πρωταγωνιστούν με αξιοπιστία στη νέα οικονομία μηδενικών εκπομπών», δήλωσε ο Άγγελος Σπανός, Γενικός Διευθυντής Marketing & Προϊόντων της ΔΕΗ. «Μέσω της υπηρεσίας ωριαίας αντιστοίχισης 24/7 καθαρής ενέργειας, παρέχουμε στους εταιρικούς μας πελάτες ακριβή και σε πραγματικό χρόνο εικόνα για την κατανάλωση ενέργειας από ΑΠΕ. Η συνεργασία μας με τη Digital Realty αποδεικνύει ότι καινοτόμες ενεργειακές λύσεις μπορούν να επιταχύνουν τη μετάβαση ολόκληρων κλάδων στην καθαρή ενέργεια».

Η υπηρεσία ενισχύει την επίτευξη των επιστημονικά τεκμηριωμένων στόχων μείωσης εκπομπών της Digital Realty και εντάσσεται στη συνολική στρατηγική βιωσιμότητας της εταιρείας, η οποία περιλαμβάνει δέσμευση για ουδετερότητα άνθρακα στις λειτουργίες των data centers και στην ευρύτερη εφοδιαστική της αλυσίδα. Ήδη, η Digital Realty καλύπτει το 100% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στις ευρωπαϊκές της εγκαταστάσεις με ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/07/2025 - 17:29
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία

Χρηματιστήριο: Θετικό φινάλε στην εβδομάδα – Πάνω από τις 2.600 μονάδες ο ΓΔ παρά τις πιέσεις
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Θετικό φινάλε στην εβδομάδα – Πάνω από τις 2.600 μονάδες ο ΓΔ παρά τις πιέσεις

Η Deloitte αποκλειστικός σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ για την είσοδό του στην πολωνική αγορά ενέργειας
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η Deloitte αποκλειστικός σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ για την είσοδό του στην πολωνική αγορά ενέργειας

Στρατηγική επένδυση του EFA GROUP στη Fractal για την ανάπτυξη προηγμένων αμυντικών τεχνολογιών σε Ελλάδα και Κύπρο
ΑΜΥΝΑ

Στρατηγική επένδυση του EFA GROUP στη Fractal για την ανάπτυξη προηγμένων αμυντικών τεχνολογιών σε Ελλάδα και Κύπρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/08/2026 - 20:51

Τραγωδία στην Πάρο: Τετράχρονο έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar

Αυτοδιοίκηση
08/08/2026 - 20:29

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να απέχουν από εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/08/2026 - 19:34

Ανάκληση παρτίδας μαρμελάδας Bonne Maman

Ειδήσεις
08/08/2026 - 19:29

Στα «μαχαίρια» Ιταλία και Ισπανία για το Σένγκεν – «Παράπλευρες απώλειες» οι ταξιδιώτες

Magazino
08/08/2026 - 19:09

Παγκόσμια Ημέρα Γάτας: Σήμερα γιορτάζει το πλάσμα που θεωρεί ότι του ανήκει το σπίτι

Ειδήσεις
08/08/2026 - 18:00

Πένθος για τον Λιονέλ Μέσι – Απεβίωσε ο πατέρας του Χόρχε

Ειδήσεις
08/08/2026 - 17:46

Η Γη αποκτά «σκουπιδότοπο» στο Διάστημα – Μια νέα αγορά γεννιέται

Πολιτική
08/08/2026 - 16:18

ΠΑΣΟΚ κατά Σκέρτσου: Οι πίνακες και οι αναλύσεις του διαρκούν όσο ένα ηλιοβασίλεμα

Υγεία
08/08/2026 - 15:00

Τι να πάρεις μαζί στην παραλία: 10 υγιεινά σνακ για παιδιά που δεν αλλοιώνονται εύκολα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/08/2026 - 14:00

Ισχυρές επιδόσεις για τις συστημικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο – Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:56

Σορός σε προχωρημένη σήψη σε σπηλιά στον Λυκαβηττό – Στο σημείο οι Αρχές

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:30

Aποκάλυψη για την υγεία του Τζο Μπάιντεν: «Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στα οστά»

Υγεία
08/08/2026 - 13:00

Νέα ευρήματα για τη «γυμναστική» του εγκεφάλου, πέρα από το Sudoku και τα σταυρόλεξα

Ειδήσεις
08/08/2026 - 12:00

Οι 14 μέρες που έφεραν τον Ινφαντίνο στα πρόθυρα της αυτοκαταστροφής

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/08/2026 - 11:00

ΥΠΑΑΤ: Υπεγράφη η Κοινή Απόφαση για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
08/08/2026 - 10:27

ΠΑΣΕΒΙΠΕ: «Όχι» σε νέους ελέγχους στις επιχειρήσεις μέσα στις Βιομηχανικές Περιοχές

Οικονομία
08/08/2026 - 10:15

Επιμένει η ακρίβεια παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού – Οι παράγοντες που «καίνε» τα νοικοκυριά

Χρηματιστήρια
08/08/2026 - 10:01

Η «συμφωνία» Τραμπ με το Ιράν που δεν ήρθε ποτέ – Γιατί οι αγορές ποντάρουν ξανά και ξανά στην ειρήνη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/08/2026 - 09:54

Νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Θετική αποτίμηση από τον ΣΕΤΕ, προβληματισμός από την ΠΟΞ

Γιώργος Ραυτόπουλος
08/08/2026 - 09:34

Δεξιότερα της ΝΔ: Το «beef» Βελόπουλου-Λατινοπούλου, ο Σαμαράς και τα «ορφανά» της Καρυστιανού

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
08/08/2026 - 00:01

Πνευματική προσπάθεια, σκέψη και αμφισβήτηση εναντίον ΤΝ

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 23:03

Δεύτερη σερί εβδομάδα ανόδου στη Wall Street – Οι πρωταγωνιστές του ράλι

Πολιτική
07/08/2026 - 22:00

Κατρίνης: Ανησυχητική η αδράνεια της κυβέρνησης στο μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον

Ειδήσεις
07/08/2026 - 21:44

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε το «πακέτο Γκράχαμ» κατά της Ρωσίας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/08/2026 - 21:01

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία

Πολιτική
07/08/2026 - 21:00

Γιατί συμμαχούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν – Τι σημαίνει η νέα στρατιωτική συμφωνία για την Ελλάδα

Πολιτική
07/08/2026 - 20:00

Στα χαρακώματα ΠΑΣΟΚ και Γεωργιάδης για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» – Το χρονικό της κόντρας

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 19:04

Ευρωαγορές: Σε θετικό έδαφος η συνεδρίαση – Ποιοι κλάδοι ξεχώρισαν

Ανεμοδείκτης
07/08/2026 - 18:50

Τα νέα Canadair θα πετούν τη νύχτα, αλλά δεν θα κάνουν ρίψεις νερού

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 18:41

Volkswagen: Οι μεγαλομέτοχοι απαιτούν σαρωτικές αλλαγές – Στο τραπέζι έως και 100.000 απολύσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ