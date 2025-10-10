ΥΠΕΝ: Ολοκληρώθηκε η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ»

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) ανακοίνωσε την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τους υποψήφιους δικαιούχους του προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ».

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης για τους υποψήφιους δικαιούχους ορίζεται η 10η Οκτωβρίου 2025.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Μονάδα Υποστήριξης Δυνητικών Δικαιούχων (Helpdesk) καθημερινά, στα τηλέφωνα επικοινωνίας με αριθμό 210 6603311 και 210 6603296 και ώρες 09:00 – 17:00. Επίσης, η υποβολή ερωτημάτων γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .