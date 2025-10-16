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Ευρωαγορές: Έκλεισαν με κέρδη λόγω εταιρειών τροφίμων - Σε ιστορικά υψηλά η Nordea Bank
Χρηματιστήρια
20:22 - 16 Οκτ 2025

Ευρωαγορές: Έκλεισαν με κέρδη λόγω εταιρειών τροφίμων - Σε ιστορικά υψηλά η Nordea Bank

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν με άνοδο την Πέμπτη 16/10, με τις μετοχές των εταιρειών τροφίμων και ποτών να σημειώνουν σημαντική άνοδο, ενώ η Nordea Bank έφτασε σε ιστορικά υψηλά. 

Οι ευρωαγορές παρουσίασαν διακυμάνσεις στη διάρκεια της σημερινής συνεδρίας αλλά τελικά έκλεισαν θετικά. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με άνοδο 0,68% στις 571,66 μονάδες, ενώ και οι κύριες αγορές έκλεισαν επίσης σε θετικό έδαφος.

Ο βρετανικός δείκτης FTSE ενισχύθηκε κατά 0,12% στις 9.436,09 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημείωσε άνοδο 0,38% στις 24.272,93 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 προσέθεσε 1,38% στις 8.188,59 μονάδες, γεγονός που συνδέεται με την επιβίωση της νέας γαλλικής κυβέρνησης σε πρόταση μομφής την Πέμπτη.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός δείκτης FTSE MIB έκλεισε με άνοδο 1,12% στις 42.374,18 μονάδες και ο ισπανικός ΙBEX με άνοδο 0,35% στις 15.625,30 μονάδες.

Οι μετοχές εταιρειών τροφίμων και ποτών ηγήθηκαν των κερδών την Πέμπτη, με τον δείκτη Stoxx Food & Beverage να ενισχύεται κατά πάνω από 4%. Η μετοχή της Nestle σημείωσε άνοδο 9,3% μετά την ανακοίνωση περικοπών 12.000 θέσεων εργασίας για υπαλλήλους γραφείου, με περαιτέρω μείωση 4.000 θέσεων τα επόμενα δύο χρόνια.

Αναφορικά με άλλες εταιρείες, οι μετοχές της γερμανικής εταιρείας βιοεπιστημών Sartorius έκλεισαν με άνοδο 7,6% μετά την ανακοίνωση αύξησης εσόδων και κερδοφορίας. Τα έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 7,5% τους πρώτους εννέα μήνες του έτους.

Η μετοχή της Nordea Bank σημείωσε ιστορικά υψηλά, κλείνοντας με άνοδο 3,5%, καθώς τα έσοδα από δανεισμό ξεπέρασαν τις προσδοκίες. Τα στεγαστικά και εταιρικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 6% σε ετήσια βάση, με την άνοδο των στεγαστικών να οφείλεται στην ανάπτυξη στη Σουηδία και στην πρόσφατη εξαγορά στη Νορβηγία.

Στην αντίθετη πλευρά, η Whitbread, ιδιοκτήτρια της αλυσίδας Premier Inn, υποχώρησε κατά 10% μετά την ανακοίνωση μείωσης κερδών και ανάπτυξης.

Στην επιχειρηματική επικαιρότητα, μετά την κατάσχεση της κινεζικής εταιρείας ημιαγωγών Nexperia από τις Κάτω Χώρες, η BMW ανακοίνωσε ότι το δίκτυο προμηθευτών της επηρεάστηκε, αλλά η μετοχή της αυξήθηκε κατά 0,8%. Τα μηνιαία στοιχεία ανάπτυξης του Ηνωμένου Βασιλείου ενδέχεται να μειώσουν το επενδυτικό κλίμα, καθώς οι ανακοινώσεις της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας έδειξαν αύξηση μόνο 0,1% τον Αύγουστο.

Το κόστος δανεισμού της βρετανικής κυβέρνησης μειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, με την απόδοση του 10ετούς ομολόγου να φθάνει στο 4,502%. Η βρετανική λίρα ενισχύθηκε κατά 0,2% έναντι του δολαρίου, στα 1,340 δολάρια.

Στην Ελβετία, η κυβέρνηση μείωσε την πρόβλεψη ανάπτυξης για το 2026 στο 0,9%, καθώς οι δασμοί των ΗΠΑ επηρεάζουν την εξαγωγική οικονομία της χώρας.

Στις ΗΠΑ, οι μετοχές παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες την Πέμπτη, με τα ισχυρά τραπεζικά κέρδη να μετατοπίζουν το ενδιαφέρον των επενδυτών από τους κινδύνους στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Το κλείσιμο της κυβέρνησης των ΗΠΑ συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα και οι εμπορικές εντάσεις με την Κίνα παραμένουν αυξημένες.

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