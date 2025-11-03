Αυξήσεις στα πράσινα τιμολόγια: Οι τιμές ανά εταιρεία για τον Νοέμβριο

Αυξήσεις στο μέσο όρο τιμών της τάξης του 12% καταγράφονται στα «πράσινα» τιμολόγια του Νοεμβρίου. ΄Όπως φαίνεται, η συνεχιζόμενη αύξηση στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έπαιξε το ρόλο της. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ τον Αύγουστο η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 73,15 ευρώ/MWh, τον Σεπτέμβριο έφθασε στα 92,77 ευρώ/MWh και τον Οκτώβριο ανέβηκε περαιτέρω στα 112,36 ευρώ/MWh, σημειώνοντας συνολική αύξηση άνω του 50% μέσα σε διάστημα δύο μηνών. Η ανοδική αυτή πορεία μεταφέρθηκε, έτσι, στις λιανικές τιμές.

Κι αυτό παρά το ότι ο κυρίαρχος πάροχος η ΔΕΗ με το 60% της αγοράς, κράτησε σταθερές τις τιμές. Ωστόσο, οι χρεώσεις όλων σχεδόν των παρόχων αυξήθηκαν σε σχέση με τον Οκτώβριο. Συγκεκριμένα, οι τιμές έχουν “κατώφλι” τα 13,9 λεπτά/kWh και φτάνουν τα 26.4 λεπτά/ KWh. Η μέση τιμή στην αγορά κινήθηκε κοντά στα 18,4 λεπτά/kWh.

Η ΔΕΗ

Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΗ, η οποία διαθέτει το μεγαλύτερο μερίδιο καταναλωτών στα «πράσινα» τιμολόγια και για έναν ακόμη μήνα απορρόφησε σημαντικό μέρος της αύξησης που προήλθε από τη χονδρική αγορά. Παρά τη νέα άνοδο των χονδρικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας τον Οκτώβριο, κατά περίπου 21% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, η ΔΕΗ συγκράτησε την τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν τιμολογίου στα 0,139 €/kWh, εφαρμόζοντας έκπτωση 26%.

Να σημειωθεί ότι η ΔΕΗ τώρα έχει το φθηνότερο πράσινο τιμολόγιο της αγοράς.

Ωστόσο και πάλι, με δεδομένη τη μεταβλητότητα, προτάσσεται πλέον η σημασία της σταθερής τιμολόγησης, καθώς με αυτά οι καταναλωτές που διασφαλίζουν προβλεψιμότητα στους λογαριασμούς τους.

Έτσι, τα σταθερά ή «μπλε» τιμολόγια παραμένουν πιο ελκυστικά για τους καταναλωτές, καθώς εξασφαλίζουν προβλεψιμότητα και σταθερό κόστος κάθε μήνα. Η ΔΕΗ διατηρεί και τον Νοέμβριο τις τιμές των προγραμμάτων myHomeEnter (0,145 €/kWh), myHomeOnline (0,142 €/kWh) και myHomeEnterTwo (0,095 €/kWh στις ώρες χαμηλής χρέωσης), ενώ εμπλουτίζει τη γκάμα της με το νέο σταθερό προϊόν myHome Plan, σχεδιασμένο για νοικοκυριά που επιδιώκουν έλεγχο του ενεργειακού τους προϋπολογισμού και επιπλέον προνόμια μέσω του προγράμματος myRewards Coupons.

Ο επόμενος φθνότερος πάροχος μετά τη ΔΕΗ, όπως αποτυπώνεται στον πίνακα της ΡΑΑΕΥ (energycost.gr) είναι ο ΗΡΩΝ με τη χρέωση στα 0,1476 €/kWh. Ακολουθούν οι Elpedison με 0,152 €/kWh (0–100 kWh) και 0,264 μετά τις 100 κιλοβατώρες, ο OTE Estate με 0,158 €/kWh, η Protergia με 0,159 €/kWh, η Solar Energy με 0,175 €/kWh, η Ελίν με 0,1949 €/kWh, η NRG με 0,197 €/kWh, η Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με 0,197 €/kWh, η Volton με 0,199 €/kWh, η Eunice με 0,199 €/kWh και η ZeniΘ με 0,252 €/kWh.

Τα σταθερά - μπλε

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ, οι σταθερές χρεώσεις στα προϊόντα αυτά ξεκινούν από 0,088 €/kWh, προσφέροντας σαφώς χαμηλότερη τιμή σε σχέση με τα κυμαινόμενα «πράσινα» προγράμματα.

Ήδη, όπως προκύπτει από τη λίστα τιμολογίων της Αρχής, έξι προγράμματα προσφέρονται με τιμή κάτω από 0,10 €/kWh, καλύπτοντας μεγάλο εύρος αναγκών νοικοκυριών. Οι προσφορές αυτές συνδυάζονται με εκπτώσεις συνέπειας ή προπληρωμής και απευθύνονται κυρίως σε πελάτες που επιθυμούν σταθερό κόστος ενέργειας για διάστημα 12 έως 24 μηνών.

Ωστόσο, όσοι επιλέξουν την ασφάλεια των μπλε τιμολογίων, θα πρέπει να δώσουν προσοχή και στο μηνιαίο πάγιο, το οποίο διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με τον πάροχο. Στον πίνακα τιμολογίων της ΡΑΑΕΥ, το πάγιο ξεκινά από 4,9 ευρώ τον μήνα και φτάνει έως 14,9 ευρώ, ενώ υπάρχει και πάροχος που διαθέτει προϊόν με μηδενικό πάγιο, στοιχείο που μπορεί να επηρεάσει το τελικό ετήσιο κόστος κατανάλωσης.

Η τάση μετατόπισης των καταναλωτών προς τα σταθερά τιμολόγια αναμένεται να ενισχυθεί τους επόμενους μήνες, καθώς η δυνατότητα αυτή προσφέρει ένα επιπλέον «δίχτυ ασφαλείας» για τα νοικοκυριά που θέλουν να αποφύγουν τις διακυμάνσεις της χονδρικής αγοράς.