Metlen: Νέος πυλώνας εξωστρέφειας κι ανάπτυξης ο ΦΟΣΕ

Οι ΑΠΕ και οι υπηρεσίες ΦΟΣΕ της Metlen

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Metlen ως ΦΟΣΕ, για τους παραγωγούς ΑΠΕ παρέχει καθημερινή πρόβλεψη της παραγωγής όλων των σταθμών που εκπροσωπεί.

“Ο ΦΟΣΕ σκοπό έχει να πουλήσει την ενέργεια., ώστε να ταιριάζει με την πραγματική παραγωγή των πάρκων και έτσι προσφέρει κέρδη” αναφέρουν σε ειδική ενημέρωση για τον κλάδο Energy Management, της εταιρείας, τα στελέχη της Metlen και σημειώνουν ότι, πλέον, “όλο και μεγαλύτερο κομμάτι της ενέργειας μεταφέρεται σε αυτό το κομμάτι των ΦΟΣΕ. Φύγαμε από το μεγάλο utility και έχουμε πάει σε σπαρμένους μικρότερους παραγωγούς. Εκεί, καλείται να μπει ο ΦΟΣΕ ο διαχειριστής” αναφέρουν τα στελέχη της Metlen.

“Κύριος ρόλος των ΦΟΣΕ είναι να κάνουν aggregation - ενοποίηση - των μικρών και να κάνουν balances - να διαμορφώνουν ισορροπίες- στην αγορά από την παραγωγή που εκπροσωπούν. Χρησιμοποιούν, δε, για την διαδικασία αυτή, αλγοριθμους και μηχανισμούς πρόβλεψης - forecast - αλλά και εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Έτσι, με εξειδικευμένα στελέχη, τη χρήση νέων τεχνολογιών, το ισχυρό χαρτοφυλάκιο έργων, τόσο υπό την ιδιοκτησία της, όσο και υπό τη διαχείρισή της, αλλά και την εν γένει τεχνογνωσία της, η Metlen ,έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πακέτο προσφοράς υπηρεσιών, ως Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ και συστημάτων αποθήκευσης (BESS).

Στο φόντο αυτή o ΦΟΣΕ της Metlen, επεκτείνεται σε δύο ακόμη χώρες, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, επεκτείνει τη δίνοντας τη δυνατότητα και στις ΑΠΕ των χωρών αυτών να εκπροσωπηθούν από τη Metlen στις αγορές ενέργειας. Συγκεκριμένα, πριν λίγα 24ωρα, ξεκίνησε στη Ρουμανία και μέσα στο 2026 αναμένεται θα μπει και στην αγορά της Βουλγαρίας. Μέχρι σήμερα ο ΦΟΣΕ της Metlen είχε παρουσία, σε Ελλάδα και Ιταλία. Σημειώνεται ότι το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ που εκπροσωπεί μέχρι σήμερα αντιστοιχεί σε 2,1 GW από τα οποία τα 130 MW είναι από έργα στην Ιταλία, 10 MW στη Ρουμανία ενώ επόμενη χώρα θα είναι η Βουλγαρία. Από τα 2 περίπου GW που διαχειρίζεται στην Ελλάδα τα 450 MW αντιστοιχούν σε ιδιόκτητα έργα του ομίλου.

Τρόπος τιμολόγησης

Για τις υπηρεσίες αυτές ο ΦΟΣΕ της Metlen, ακολουθεί μια πολυεπίπεδη και δυναμική εμπορική πολιτική. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, με μια χρέωση, προσφέρει εκπροσώπηση των παραγωγών ΑΠΕ, συμπεριλαμβάνοντας σε μία τιμή, όλα τα κόστη και με το ρίσκο να αναλαμβάνεται από την Metlen. Ουσιαστικά, η Melten αναλαμβάνει όλο το ρίσκο και τυχόν ανισορροπίες της αγοράς. Κάνει, δε, εβδομαδιαία εκκαθάριση στους παραγωγούς που εκπροσωπεί, ενώ παράλληλα, προσφέρει υπηρεσίες για ένα απλοποιημένο self billing, αλλά και εβδομαδιαίο, μηνιαίο και ετήσιο reporting.

Παράλληλα, ο ΦΟΣΕ, ένεκα της Protergia μπορεί να δώσει, Πιστοποιητικά Προέλευσης της παραγωγής, αλλά και να διασφαλίσει συμφωνίες εκτός από την εκπροσώπηση, για PPA με την Metlen και την Protergia η οποία αγοράζει την παραγωγή τους σε σταθερές τιμές.

Οι μπαταρίες

Στο μεταξύ, με βάση τα στελέχη της εταρείας, οι ΦΟΣΕ μπορούν να εκπροσωπούν, πλέον, και το δυναμικά αναπτυσσόμενο κομμάτι της αποθήκευσης. Όπως αναφέρουν τα στελέχη της Metlen, σήμερα ο ΦΟΣΕ Metlen με μεγάλη τεχνογνωσία στον τομέα προσφέρει με δυναμικό τρόπο υπηρεσίες διαχείρισης μπαταριών, αλλά και μέσα από αυτά τα βέκλτιστα έσοδα, σημείο κλειδί για τη διασφάλιση της χρηματοδότησης επενδύσεων. Όπως ανέφεραν στελέχη του ομίλου, η διαχείριση μπαταριών αποτελεί μια σημαντική πρόκληση ανάπτυξης για τους ΦΟΣΕ καθώς απαιτεί εντελώς διαφορετική προσέγγιση.

Σημειώνεται ότι ο ΦΟΣΕ για τις μπαταρίες, πέρα από το ότι συγκεντρώνει και ομαδοποιεί συμβάσεις διαχείρισης έργων ΑΠΕ, με στόχο την ισορροπία παραγωγής - ζήτησης και τη βελτιστοποίηση της κερδοφορίας, για διαχείριση μπαταριών παίζει κι ένα άλλο πολύ σημαντικό ρόλο. Πέρα, λοιπόν, από την εκπροσώπηση, διασφαλίζει ή πιο σωστά πρέπει να διασφαλίζει και την βελτιστοποίηση - optimisation - της χρήσης της μπαταρίας, ώστε να λειτουργεί αποδοτικά. Απαιτεί, συνεπώς, η διαδικασία αυτή της βελτιστοποίησης, γνώση στην πρόβλεψη τιμών και σωστή επιλογή των ωρών φόρτισης και των ωρών πώλησης στην αγορά και την επιλογή σε ποιες αγορές θα πωλείται η ενέργεια της μπαταρίας, επιλέγοντας το βέλτιστο συνδυασμό μεταξύ των αγορών επόμενης μέρας, των ενοημερήσειων αγορών, και των αγορών εξισορρόπησης.

“Αυτός που διαχειρίζεται Μπαταρίες έχει περιορισμούς ατη διαχείριση. Πρεπει να δει τις αγορές, την Εξισορρόπηση και να κάνει βελτιστοποίηση των assets και βέβαια να βγάλει τα περισσότερα κέρδη. Να δει πχ το πόσες φορτίσεις θα κάνει η κάθε μπαταρία και βέβαια σε ένα βέλτιστο κύκλο. Πχ να τη φορτίσει τη μέρα όταν η τιμή στα 10 ευρώ/MW. αλλά και να κάνει μια προβολή τιμών με το δίωρο που είναι χαμηλά οι τιμές” αναφέρουν τα στελέχη της Metlen.

Επομένως, όπως τονίζεται, οι επιδόσεις του ΦΟΣΕ στη διαχείριση της μπαταρίας επηρεάζουν και καθορίζουν τα έσοδα και την αποδοτικότητα της επένδυσης.

Χρήση νέων τεχνολογιών

Στην κατεύθυνση αυτή η Metlen θωρακίζει περαιτέρω την προσφορά υψηλής στάθμης υπηρεσιών με επενδύσεις στην τεχνολογική αριστεία. Έτσι, όπως αναφέρεται, μέχρι το τέλος του χρόνου στη Metlen θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοματοποίηση της πλατφόρμας της, ώστε με αυτόματο τρόπο να πραγματοποιούνται οι περικοπές, η διακοπή της παραγωγής σε περίπτωση αρνητικών τιμών και η λειτουργία των κατανεμόμενων χαρτοφυλακίων.

Σημειώνεται ότι τα “κατανεμόμενα χαρτοφυλάκια (dispatchable portfolios) στην αγορά ενέργειας αφορούν ομάδες μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που μπορούν να ελέγχονται και να κατανεμηθούν (δηλαδή να “ενταχθούν” ή να “αποσυρθούν” από το σύστημα) από τον Διαχειριστή του Συστήματος, ανάλογα με τις ανάγκες ισορροπίας μεταξύ παραγωγής και ζήτησης. Στην ελληνική αγορά ενέργειας, τα κατανεμόμενα χαρτοφυλάκια συμμετέχουν στην Προημερήσια Αγορά (Day-Ahead Market) και στην Αγορά Εξισορρόπησης, υποβάλλουν προσφορές παραγωγής ή εφεδρείας και λαμβάνουν εντολές κατανομής για να καλύψουν τη ζήτηση ή να παρέχουν ευελιξία στο σύστημα.

Όπως αναφέρεται από τα στελέχη της Metlen, οι μπαταρίες λειτουργούν σαν κατανεμόμενα assets ενώ κάποιες ΑΠΕ επίσης μέσω της αυτοματοποίησης, μπορούν να λειτουργούν ως κατανεμόμενα assets μειώνοντας την παραγωγή τους αν έτσι κρίνουν ότι εξασφαλίζουν καλύτερες αποδόσεις.

Με βάση, δε, το σχεδιασμό της Metlen από το 2026 αναμένεται να μπει έτι πιο δυναμικά στην αγορά των μπαταριών και την αγορά των κατανεμόμενων χαρτοφυλακίων, μια και ειδικά στην Ελλάδα, όπου μεγάλο κομμάτι του χαρτοφυλακίου του ΦΟΣΕ, το θεσμικό πλαίσιο αλλά και η αποθήκευση, τώρα προχωρά.

Το ζήτημα του ρυθμιστικού πλαισίου

Βέβαια, όπως αναφέρεται, στην εκπροσώπηση μπαταριών από τους ΦΟΣΕ, στην Ελλάδα, το ρυθμιστικό πλαίσιο έχει κάποια ζητήματα, καθώς υφίσταται περιορισμός στο δυναμικό του χαρτοφυλακίου εκπροσώπησης. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, κάθε ΦΟΣΕ με στόχο, όπως εκτιμάται, την αποφυγή συγκέντρωσης, δεν μπορεί να εκπροσωπεί πάνω από 500 MW, είτε ιδιόκτητων, είτε εκπροσωπούμενωn υποδομών αποθήκευσης. Ωστόσο, με βάση αναφορές, με δεδομένο ότι περίπου 6 GW μπαταριών θα εγκατασταθούν, θα πρέπει να δημιουργηθούν ως 12 φορείς διαχείρισης μπαταριών, κάτι που δημιουργεί, σύμφωνα με τα στελέχη της Metlen, ζητήματα επιβίωσης των σχημάτων των ΦΟΣΕ, μια και απαιτείται μέγεθος για την διαμόρφωση, τεχνικά, επαρκών. σχημάτων.

Τι προσφέρει στους ιδιοκτήτες μπαταριών

Με την εταιρεία πάντως να έχει τη διαχείριση ήδη ενός συστήματος BESS 6 MW-8 MWh στη Σαρδηνία της Ιταλίας, αλλά και να προωθεί με τον Όμιλο Καράτζη την ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία και εμπορική διαχείριση (energy management) Μονάδας Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (BESS) ισχύος 330MW / 790MWh στη Θεσσαλία, που είναι η μεγαλύτερη αυτόνομη (standalone) μονάδα αποθήκευσης που έχει δρομολογηθεί έως σήμερα στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, πλέον, διαθέτει μια πολύ ισχυρή βάση.