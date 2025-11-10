Οδηγός για το Επίδομα Θέρμανσης: Προθεσμίες, δικαιούχοι και σημεία - κλειδιά

Με απλοποιημένη διαδικασία, σε σχέση με τις προμήθειες πετρελαίου θέρμανσης, ξεκινούν σήμερα (10/11) οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης. Έτσι μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου οι ενδιαφερόμενοι έχουν το περιθώριο να υποβάλλουν αιτήσεις με τη συνολική επιδότηση να φτάνει έως και τα 1.200 ευρώ.

Η προκαταβολή του επιδόματος αναμένεται να πιστωθεί πριν από τα Χριστούγεννα και το υπόλοιπο ποσό του επιδόματος θα καταβληθεί έως το τέλος Μαΐου, με την συνολική επιδότηση να φτάνει τα 1.200 ευρώ.

Για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης.

Τα καύσιμα

Να σημειωθεί ότι το Επίδομα Θέρμανσης αφορά αγορές για πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, ξύλα, πέλετ, ενώ καλύπτεται και δαπάνη για ηλεκτρική ενέργεια ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης ή ρεύμα, υπό τον όρο ότι ο δικαιούχος έχει κάνει αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης οι αγορές που πραγματοποιούνται από την 15η Οκτωβρίου 2025, ημερομηνία από την οποία ξεκίνησε η διάθεσή του. Κατ’ εξαίρεση για τα καυσόξυλα και τη βιομάζα (πέλετ), οι αγορές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026.

Να σημειωθεί, σε, ότι κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότησης ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης, ενώ οι δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) δεν δικαιούνται και επίδομα θέρμανσης στον ηλεκτρισμό.

Εισοδηματικά κριτήρια

Σε σχέση με τα εισοδηματικά κριτήρια ορίζεται ότι ο ¨πήχης” για το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα για τους επιλέξιμους ή επιλέξιμες, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, είναι στα 16.000 ευρώ για άγαμο και 24.000 ευρώ για έγγαμο το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το εισόδημα ανέρχεται έως 29.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτωμένων, τέκνων, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 80.000 ευρώ.

Σε σχέση με την συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, οι εν δυνάμει δικαιούχοι θα πρέπει να ξέρουν ότι τα ακίνητα που έχουν δεν μπορεί να υπερβαίνουν, σε αξία, τα 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και τα 260.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Κλιματικός συντελεστής

Το συνολικό ποσό του επιδόματος δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100 ευρώ αλλά ούτε και να υπερβαίνει τα 800 ευρώ. Επίσης και φέτος δεν υπάρχει οριζόντια χορήγηση των ποσών του επιδόματος στους δικαιούχους, μόνο στη βάση περιουσιακών ή των ισοδηματικών κριτηρίων, αλλά συνυπολογίζεται και το πού είναι η κύρια κατοικία.. Έτσι, υπάρχει ένας «κλιματικός συντελεστής», που σταθμίζει τις ενεργειακές ανάγκες ανά περιοχή. Έτσι, σε περιοχές όπως για παράδειγμα το Πάπιγκο και η Κοζάνη το ύψος του επιδόματος, προσαυξάνεται κατά 25% και φτάνει τα 1.000 ευρώ κατ' ανώτατο όριο. Λόγω των ακόμα υψηλότερων ενεργειακών αναγκών σε περιοχές όπως για παράδειγμα η Μακεδονία (Νυμφαίο, Νευροκόπι) ή η ορεινή Ήπειροςτο επίδομα προσαυξάνεται κατά επιπλέον 25% και φτάνει τα 1.200 ευρώ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de4v7um64x1l?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η διαδικασία

Σημειώνεται ότι, οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές> myΘέρμανση, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet, για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης.

Στην αίτηση αναγράφονται κατά περίπτωση:

Το ΑΦΜ του αιτούντος προσώπου – υπόχρεου φορολογικής δήλωσης.

Το ονοματεπώνυμό του.

Ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων του.

Η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία.

Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας.

Η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη, καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος.

Τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Το είδος του επιθυμητού προς επιδότηση καυσίμου θέρμανσης ή ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμικής ενέργειας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου) λαμβάνονται, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, θα πρέπει να έχει δηλωθεί ο αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ, ο οποίος ανήκει στον δικαιούχο και στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό του επιδόματος.

Στο επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2025-2026 συμμετέχουν οι αγορές που αφορούν σε πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη), φυσικό αέριο, υγραέριο, θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης και ηλεκτρική ενέργεια Οι πολυκατοικίες

Όσον αφορά στους δικαιούχους που κατοικούν σε πολυκατοικίες, βασική προϋπόθεση για να λάβουν το επίδομα είναι η δημιουργία προφίλ πολυκατοικίας στο myΘέρμανση, με τη σωστή αναγραφή ΑΦΜ του διαχειριστή ή της εταιρείας που έχει αναλάβει τη διαχείριση της πολυκατοικίας.

Στην περίπτωση που κάθε διαμέρισμα έχει το δικό του καυστήρα τότε κάθε δικαιούχος υποβάλλει τη δική του αίτηση ως κάτοικος μονοκατοικίας.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ:

–Ο διαχειριστής/εκπρόσωπος εισάγει τα στοιχεία των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας/ολιγοκατοικίας, καθώς και τα χιλιοστά συμμετοχής κάθε ενός από αυτά στις δαπάνες θέρμανσης (χιλιοστά θέρμανσης). Είναι υποχρεωτικό να δηλωθούν τα χιλιοστά συμμετοχής σε δαπάνες θέρμανσης για όλα τα διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας για να δημιουργηθεί η συνολική εικόνα της (ανοικτά/κλειστά – τα οποία ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Το σύνολο των χιλιοστών των διαμερισμάτων πρέπει να είναι 1000, ώστε να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα πληρωμής. Η δυνατότητα πληρωμής ενεργοποιείται όταν θα έχει υποβληθεί έστω και μία αίτηση δικαιούχου. Αυτό το διαπιστώνετε από την ένδειξη «Υπάρχει αίτηση» στα δεξιά των στοιχείων του διαμερίσματος.

–Στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης τα στοιχεία ΑΦΜ και αριθμός κοινόχρηστης παροχής ρεύματος θα πρέπει να ταυτίζονται με αυτά τα οποία έχουν εισαχθεί στη Διαχείριση Χιλιοστών Θέρμανσης. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί ΑΦΜ για την πολυκατοικία και τα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης πρέπει να εκδίδονται σε αυτόν, θα πρέπει να οριστεί ο ΑΦΜ πολυκατοικίας στα προφίλ, επιλέγοντας τον σχετικό σύνδεσμο «Ορισμός ΑΦΜ». Ακόμη και στην περίπτωση που έχει οριστεί ΑΦΜ πολυκατοικίας, στις αιτήσεις των ενοίκων θα αναγράφεται ο ΑΦΜ διαχειριστή/εκπροσώπου. Δεν απαιτείται ενεργοποίηση της διαδικασίας πληρωμής σε περίπτωση επιδότησης ηλεκτρικής ενέργειας.

–Σε περίπτωση αλλαγής διαχειριστή θα πρέπει να δημιουργηθεί νέο προφίλ πολυκατοικίας από τον νέο διαχειριστή. Οι ένοικοι/ιδιοκτήτες θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο νέο προφίλ που δημιουργήθηκε με τον ΑΦΜ του νέου διαχειριστή. Ο νέος διαχειριστής δεν πρέπει να ξεχάσει να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα πληρωμής καθώς πρόκειται για νέο προφίλ. Αν αλλάξει ο διαχειριστής μετά την 5η Δεκεμβρίου 2025, όπου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, τότε όποιες αγορές πετρελαίου θέρμανσης πραγματοποιηθούν έως και την 31η Μαρτίου 2026 θα πρέπει να εκδοθούν στον ΑΦΜ του προηγούμενου διαχειριστή, διαφορετικά δεν θα προκύψει διασταύρωση.

-Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κοινόχρηστη παροχή ρεύματος, θα πρέπει να συμφωνηθεί με όλους τους ενοίκους/ιδιοκτήτες, ποιου ο αριθμός παροχής ρεύματος (συνήθως του διαχειριστή/εκπροσώπου) θα «παίξει» τον ρόλο της κοινόχρηστης παροχής ώστε να δηλωθεί στο προφίλ της πολυκατοικίας.

–Οι διαχειριστές ή οι εκπρόσωποι των πολυκατοικιών ή οι εταιρείες διαχείρισης πολυκατοικιών, δηλώνουν στο myΘέρμανση τα ακόλουθα στοιχεία:

Τον αριθμό φορολογικού μητρώου του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχείρισης της πολυκατοικίας.

Τον Α.Φ.Μ. της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει.

Τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή μιας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που αντιστοιχεί στην πολυκατοικία.

*Τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης.

Το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων που διαμένουν στα διαμερίσματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη. Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων προβαίνουν σε ενεργοποίηση της διαδικασίας πληρωμής.

–Όταν η θέρμανση στη πολυκατοικία γίνεται με κάποιο από τα λοιπά είδη καυσίμων, εκτός του πετρελαίου θέρμανσης και της ηλεκτρικής ενέργειας οι αιτήσεις όλων των δικαιούχων γίνονται ως σε μονοκατοικίες. Η εφαρμογή δεν εμποδίζει το διαχειριστή να δημιουργήσει προφίλ πολυκατοικίας, αλλά δεν απαιτείται καθώς τα χιλιοστά θέρμανσης εμπεριέχονται στο ποσό που αναλογεί στον δικαιούχο και θα καταχωρισθεί από τον ίδιο το δικαιούχο (όχι από τον διαχειριστή) μέσω της εφαρμογής ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΟΥ.

–Σε διπλοκατοικία που υπάρχει μία παροχή ηλεκτρικού ρεύματος η αίτηση γίνεται από έναν δικαιούχο ο οποίος λαμβάνει το επίδομα θέρμανσης για τον ηλεκτρισμό.

–Σε περίπτωση που στο προφίλ πολυκατοικίας εμφανίζονται τα ονόματα προηγούμενων ενοίκων, τότε ο διαχειριστής θα πρέπει να ενημερώσει τον νέο ένοικο (αν αυτός επιθυμεί να υποβάλλει αίτηση) σχετικά με τον αριθμό του διαμερίσματος που θα πρέπει να επιλέξει στο προφίλ της πολυκατοικίας.





